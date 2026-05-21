Johan Walckiers
Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko
Voor Dévy Rigaux werd de twintigste landstitel een avond met dubbele emoties. Terwijl Club na een zenuwslopende ontknoping opnieuw kampioen speelde, beleefde de afscheidnemende sportief directeur zelf ook één van de laatste grote momenten bij de club waar hij liefst 17 jaar actief was.

Rigaux vertrekt deze zomer naar Feyenoord, waar hij sportief directeur wordt. Maar eerst mocht hij bij Club Brugge nog een zevende landstitel vieren, verspreid over verschillende functies binnen de club.

“Het hele seizoen hebben we ups en downs gekend”, reageerde Rigaux zichtbaar geëmotioneerd. “Maar om dat uiteindelijk om te zetten in een titel, dat vind ik fantastisch. De groep heeft het waargemaakt in deze play-offs. We waren op de afspraak wanneer het moest.”

Dubbele emoties bij afscheid

Dat de titel extra speciaal aanvoelde, stak Rigaux niet weg. “Het is een dubbele emotie”, gaf hij toe. “Enerzijds is dit natuurlijk mijn zevende titel bij Club Brugge, in verschillende rollen. Anderzijds is er ook mijn vertrek bij de club. Dat is nu zo goed als zeker.”

Voor Rigaux betekent het einde van een indrukwekkend traject bij blauw-zwart. Hij begon ooit als jeugdtrainer en werkte zich in zeventien jaar tijd stap voor stap op tot sportief directeur van één van de grootste clubs van België.

“Die zeventien jaar betekenen enorm veel voor mij”, vertelde hij. “Ik heb woensdag nog gesproken in de kleedkamer voor staf en spelers. Eén van de eerste dingen die ik zei, was dat ik spelers zoals Romeo Vermant en Lynnt Audoor nog zelf getraind heb. Dat toont hoe lang ik hier al zit.”

Toch kijkt hij ook met trots vooruit naar zijn nieuwe uitdaging in Rotterdam. “Ik ben ontzettend trots op de overstap die ik straks maak. Maar Club Brugge zal altijd speciaal blijven.”

Spannende slotfase

Zoals voor iedereen bij Club Brugge werd het ook voor Rigaux nog een bijzonder nerveuze avond. Blauw-zwart gaf tegen KV Mechelen twee keer een voorsprong uit handen en moest uiteindelijk wachten op het resultaat van Union.

“Een titelmatch in de play-offs is nooit gedaan tot het allerlaatste moment”, zei hij. “We hebben dat in het verleden al meegemaakt. Denk maar aan die match op Cercle ooit onder Ivan Leko. Maar dit Club Brugge weet wat nodig is om resultaten over de streep te trekken.”

Volgens Rigaux bewees de ploeg dat niet alleen in de Champions League, maar ook opnieuw op deze beslissende speeldag. “Dit team heeft karakter getoond.”

“Ivan Leko was de perfecte katalysator”

Uiteraard kwam ook de rol van Ivan Leko uitgebreid ter sprake. De Kroaat werd tijdens het seizoen aangesteld en leidde Club Brugge alsnog naar de titel. Volgens Rigaux speelde hij daarin een cruciale rol.

“Ik denk dat Ivan de perfecte katalysator van deze titel geweest is”, stelde hij. “Ik ben altijd overtuigd gebleven van de kwaliteit van deze spelersgroep. Ik heb mij daar nooit achter verstopt. Deze kern kon kampioen spelen.”

Volgens de afscheidnemende sportief directeur slaagde Leko erin om het maximale uit de groep te halen. “Ivan heeft van deze groep een kampioenenploeg gemaakt. Dat is zijn grote verdienste. Uiteraard samen met zijn staf, maar vooral ook dankzij zijn persoonlijkheid.”

Rigaux zag verschillende spelers onder Leko opnieuw openbloeien. “De jongens zijn beter gaan spelen. We maakten meer doelpunten en we werden onoverwinnelijk. Uiteindelijk draait het daar allemaal om.”

Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge"

Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric"

Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager én nieuwe coach

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

"Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat

📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie

Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

Sam Kerkhofs blikt terug op slapeloze week bij Sporting Hasselt

Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK

LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United

Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash

