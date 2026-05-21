Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko

Voor Dévy Rigaux werd de twintigste landstitel een avond met dubbele emoties. Terwijl Club na een zenuwslopende ontknoping opnieuw kampioen speelde, beleefde de afscheidnemende sportief directeur zelf ook één van de laatste grote momenten bij de club waar hij liefst 17 jaar actief was.

Rigaux vertrekt deze zomer naar Feyenoord, waar hij sportief directeur wordt. Maar eerst mocht hij bij Club Brugge nog een zevende landstitel vieren, verspreid over verschillende functies binnen de club.

“Het hele seizoen hebben we ups en downs gekend”, reageerde Rigaux zichtbaar geëmotioneerd. “Maar om dat uiteindelijk om te zetten in een titel, dat vind ik fantastisch. De groep heeft het waargemaakt in deze play-offs. We waren op de afspraak wanneer het moest.”

Dubbele emoties bij afscheid

Dat de titel extra speciaal aanvoelde, stak Rigaux niet weg. “Het is een dubbele emotie”, gaf hij toe. “Enerzijds is dit natuurlijk mijn zevende titel bij Club Brugge, in verschillende rollen. Anderzijds is er ook mijn vertrek bij de club. Dat is nu zo goed als zeker.”

Voor Rigaux betekent het einde van een indrukwekkend traject bij blauw-zwart. Hij begon ooit als jeugdtrainer en werkte zich in zeventien jaar tijd stap voor stap op tot sportief directeur van één van de grootste clubs van België.

“Die zeventien jaar betekenen enorm veel voor mij”, vertelde hij. “Ik heb woensdag nog gesproken in de kleedkamer voor staf en spelers. Eén van de eerste dingen die ik zei, was dat ik spelers zoals Romeo Vermant en Lynnt Audoor nog zelf getraind heb. Dat toont hoe lang ik hier al zit.”



Toch kijkt hij ook met trots vooruit naar zijn nieuwe uitdaging in Rotterdam. “Ik ben ontzettend trots op de overstap die ik straks maak. Maar Club Brugge zal altijd speciaal blijven.”

Spannende slotfase

Zoals voor iedereen bij Club Brugge werd het ook voor Rigaux nog een bijzonder nerveuze avond. Blauw-zwart gaf tegen KV Mechelen twee keer een voorsprong uit handen en moest uiteindelijk wachten op het resultaat van Union.

“Een titelmatch in de play-offs is nooit gedaan tot het allerlaatste moment”, zei hij. “We hebben dat in het verleden al meegemaakt. Denk maar aan die match op Cercle ooit onder Ivan Leko. Maar dit Club Brugge weet wat nodig is om resultaten over de streep te trekken.”

Volgens Rigaux bewees de ploeg dat niet alleen in de Champions League, maar ook opnieuw op deze beslissende speeldag. “Dit team heeft karakter getoond.”

“Ivan Leko was de perfecte katalysator”

Uiteraard kwam ook de rol van Ivan Leko uitgebreid ter sprake. De Kroaat werd tijdens het seizoen aangesteld en leidde Club Brugge alsnog naar de titel. Volgens Rigaux speelde hij daarin een cruciale rol.

“Ik denk dat Ivan de perfecte katalysator van deze titel geweest is”, stelde hij. “Ik ben altijd overtuigd gebleven van de kwaliteit van deze spelersgroep. Ik heb mij daar nooit achter verstopt. Deze kern kon kampioen spelen.”

Volgens de afscheidnemende sportief directeur slaagde Leko erin om het maximale uit de groep te halen. “Ivan heeft van deze groep een kampioenenploeg gemaakt. Dat is zijn grote verdienste. Uiteraard samen met zijn staf, maar vooral ook dankzij zijn persoonlijkheid.”

Rigaux zag verschillende spelers onder Leko opnieuw openbloeien. “De jongens zijn beter gaan spelen. We maakten meer doelpunten en we werden onoverwinnelijk. Uiteindelijk draait het daar allemaal om.”