Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen"

Toen Club Brugge besliste om Nicky Hayen aan de deur te zetten en Ivan Leko opnieuw binnen te halen, was de kritiek niet min. Veel supporters stelden zich vragen bij de timing én bij de keuze van de clubleiding.

Hayen had Club immers opnieuw naar prijzen geleid en genoot bij een deel van de achterban nog altijd veel krediet. Maar enkele maanden later staat Bart Verhaeghe opnieuw met de landstitel in handen. En dus dringt de vraag zich automatisch op: heeft de voorzitter nu zijn grote gelijk gehaald?

Zelf wilde Verhaeghe daar na de titel op het veld van KV Mechelen niet echt in meegaan. “Het gelijk proberen halen interesseert mij al lang niet meer”, reageerde hij scherp. “Ik ben bezig met winnen. Bij Club Brugge moet je altijd opnieuw willen winnen.”

Club Brugge was niet meer herkenbaar onder Hayen

Toch valt moeilijk te ontkennen dat de titel ook voelt als een overwinning voor de keuzes van de clubleiding. Volgens Verhaeghe lag de reden voor de trainerswissel vooral bij het spel dat Club Brugge bracht. Resultaten alleen waren voor hem onvoldoende. Club moest ook opnieuw herkenbaar voetbal spelen.

“We vonden op een bepaald moment dat Club Brugge niet meer het voetbal bracht dat paste bij onze stijl en ons DNA”, legde hij uit. “Terwijl we vonden dat we daar wel de spelers voor hadden.”

Leko bracht emotie terug

Dat was intern blijkbaar een belangrijke frustratie geworden. Club Brugge beschikte volgens de leiding over een kern met veel aanvallende kwaliteiten, maar bracht te weinig dominant en aantrekkelijk voetbal. Precies dat aanvalslustige, intense voetbal vormt nochtans al jaren een belangrijk onderdeel van de identiteit die Verhaeghe bij blauw-zwart wil zien.



Met Ivan Leko haalde Club Brugge uiteindelijk een oude bekende terug naar Jan Breydel. De Kroaat had eerder al successen geboekt bij blauw-zwart en stond bekend om zijn intense aanpak, zijn emotie langs de zijlijn en zijn aanvallende speelstijl. “We zagen zijn passie, zijn lef en zijn durf”, aldus de voorzitter.

“Hij heeft dat schitterend gedaan op korte tijd”, zei Verhaeghe. “Op vijf maanden tijd heeft hij samen met de staf en het management fantastisch werk geleverd. Chapeau.”

