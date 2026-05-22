Reactie Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Mechelen
| Reageer
Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis"
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Als er één gezicht symbool stond voor de uitzinnige titelvreugde van Club Brugge in Mechelen, dan was het wel dat van Christos Tzolis. De Griekse smaakmaker nam donderdagavond niet alleen op het veld het voortouw, maar groeide ook tijdens de feestelijkheden uit tot dé gangmaker van blauw-zwart.

Wie beelden zag uit de kleedkamer en vanop het veld, kon er niet naast kijken: Tzolis stond overal centraal. Dansend, zingend en met een gigantische glimlach leidde hij zijn ploegmaats doorheen een avond vol ontlading. Nochtans had de winger er eerst nog een zenuwslopende rollercoaster opzitten.

Club Brugge gaf tegen KV Mechelen tot twee keer toe een voorsprong weg en moest uiteindelijk hopen dat Union niet zou winnen in Gent. Vooral dat slot zorgde voor enorme stress bij Tzolis.

“Het is ongelooflijk”, reageerde hij na afloop. “Ik weet nog altijd niet hoe we die tweede goal incasseren. Eerst dacht ik dat Union 0-1 voor stond in Gent, maar plots hoorde ik dat het toch nog 0-0 was. Daardoor waren we eventjes supporter van AA Gent vandaag. Dat is eigenlijk raar om te zeggen, maar ze hebben ons wel geholpen.”

Opnieuw beslissend

Zoals zo vaak dit seizoen was Tzolis ook sportief opnieuw van goudwaarde. De Griek was betrokken bij twee doelpunten met een goal en een assist en pakte alweer een Man of the Match-trofee.

Zijn cijfers zijn ondertussen ronduit indrukwekkend geworden: 21 doelpunten en 28 assists in 51 wedstrijden. Daarmee groeide hij uit tot één van de absolute sterren van het seizoen in België én tot één van de meest begeerde spelers op de transfermarkt.

Lees ook... Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

“Ik hou ervan om trofeeën te winnen”, glimlachte hij. “Maar de belangrijkste trofee vandaag is natuurlijk de landstitel en onze tweede ster. Vandaag lig ik eerlijk gezegd niet wakker van die Man of the Match-award.”

Toch werd die trofee later op de avond nog een running gag binnen de kleedkamer. Toen een journalist hem vroeg of het beeldje veilig thuis zou geraken, antwoordde Tzolis met een brede lach: “Ik weet niet of die trofee het gaat overleven tot thuis, want we gaan vanavond héél hard vieren.”

Het afscheid van een publiekslieveling?

Het zou zomaar één van de laatste iconische quotes van Tzolis als Clubspeler kunnen worden. Binnen Club Brugge leeft immers sterk het gevoel dat de Griek deze zomer vertrekt. De interesse uit het buitenland is enorm en blauw-zwart mikt naar verluidt op een transfersom van meer dan 40 miljoen euro.

Dat bedrag zou van Tzolis één van de duurste uitgaande transfers uit de Belgische competitie ooit maken. De timing lijkt ook logisch. De winger explodeerde volledig in Brugge nadat hij eerder moeilijkheden kende in Engeland bij Norwich. Club Brugge geloofde in hem, gaf hem vertrouwen en zag hem uitgroeien tot een absolute topper. Met zijn goals, assists, werkkracht en intensiteit werd hij in sneltempo een publiekslieveling.

Opvallend: zelfs op de avond van de titel leek iedereen rond Club Brugge ergens te beseffen dat dit misschien wel het begin van het einde was. Een collega-journalist die al voorzichtig een interview voor vrijdag probeerde vast te leggen, kreeg meteen een veelzeggende blik terug. “Late namiddag dan hé”, klonk het met een glimlach. Iedereen wist dat het een lange nacht ging worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KV Mechelen
Christos Tzolis

Meer nieuws

Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

08:10
8
🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

07:40
15
🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

07:20
Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard" Reactie

Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard"

06:45
Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

22:31
Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen" Reactie

Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen"

06:30
Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko Reactie

Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko

23:40
1
Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

10:40
Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge" Reactie

Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge"

23:11
Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

10:20
1
Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

10:00
Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

09:40
Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric" Reactie

Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric"

00:00
🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

08:40
1
📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

09:20
2
'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

07:00
Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

23:30
2
Waar ligt de toekomst van gewezen coryfee RWDM na knap seizoen? Exodus is groot

Waar ligt de toekomst van gewezen coryfee RWDM na knap seizoen? Exodus is groot

06:00
Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

22:32
Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

22:34
Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

23:00
3
'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

22:00
Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

21:00
Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

21:30
Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

21:05
Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal

Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal

01:27
16
Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

20:40
3
Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

19:00
1
Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

18:30
Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

17:50
1
Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

17:30
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

15:00
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

20:10
De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

14:40
6
'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

20:10
1
Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

11:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 23/05 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 23/05 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 23/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

YoniVL YoniVL over 📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels OH boy OH boy over Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal cartman_96 cartman_96 over Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal RememberLierse RememberLierse over Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg Svédél Svédél over 🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys? cartman_96 cartman_96 over Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij" Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht - STVV: 3-1 wolfskin wolfskin over Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen roodwit1880 roodwit1880 over Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved