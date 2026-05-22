Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis"

Als er één gezicht symbool stond voor de uitzinnige titelvreugde van Club Brugge in Mechelen, dan was het wel dat van Christos Tzolis. De Griekse smaakmaker nam donderdagavond niet alleen op het veld het voortouw, maar groeide ook tijdens de feestelijkheden uit tot dé gangmaker van blauw-zwart.

Wie beelden zag uit de kleedkamer en vanop het veld, kon er niet naast kijken: Tzolis stond overal centraal. Dansend, zingend en met een gigantische glimlach leidde hij zijn ploegmaats doorheen een avond vol ontlading. Nochtans had de winger er eerst nog een zenuwslopende rollercoaster opzitten.

Club Brugge gaf tegen KV Mechelen tot twee keer toe een voorsprong weg en moest uiteindelijk hopen dat Union niet zou winnen in Gent. Vooral dat slot zorgde voor enorme stress bij Tzolis.

“Het is ongelooflijk”, reageerde hij na afloop. “Ik weet nog altijd niet hoe we die tweede goal incasseren. Eerst dacht ik dat Union 0-1 voor stond in Gent, maar plots hoorde ik dat het toch nog 0-0 was. Daardoor waren we eventjes supporter van AA Gent vandaag. Dat is eigenlijk raar om te zeggen, maar ze hebben ons wel geholpen.”

Opnieuw beslissend

Zoals zo vaak dit seizoen was Tzolis ook sportief opnieuw van goudwaarde. De Griek was betrokken bij twee doelpunten met een goal en een assist en pakte alweer een Man of the Match-trofee.

Zijn cijfers zijn ondertussen ronduit indrukwekkend geworden: 21 doelpunten en 28 assists in 51 wedstrijden. Daarmee groeide hij uit tot één van de absolute sterren van het seizoen in België én tot één van de meest begeerde spelers op de transfermarkt.



“Ik hou ervan om trofeeën te winnen”, glimlachte hij. “Maar de belangrijkste trofee vandaag is natuurlijk de landstitel en onze tweede ster. Vandaag lig ik eerlijk gezegd niet wakker van die Man of the Match-award.”

Toch werd die trofee later op de avond nog een running gag binnen de kleedkamer. Toen een journalist hem vroeg of het beeldje veilig thuis zou geraken, antwoordde Tzolis met een brede lach: “Ik weet niet of die trofee het gaat overleven tot thuis, want we gaan vanavond héél hard vieren.”

Het afscheid van een publiekslieveling?

Het zou zomaar één van de laatste iconische quotes van Tzolis als Clubspeler kunnen worden. Binnen Club Brugge leeft immers sterk het gevoel dat de Griek deze zomer vertrekt. De interesse uit het buitenland is enorm en blauw-zwart mikt naar verluidt op een transfersom van meer dan 40 miljoen euro.

Dat bedrag zou van Tzolis één van de duurste uitgaande transfers uit de Belgische competitie ooit maken. De timing lijkt ook logisch. De winger explodeerde volledig in Brugge nadat hij eerder moeilijkheden kende in Engeland bij Norwich. Club Brugge geloofde in hem, gaf hem vertrouwen en zag hem uitgroeien tot een absolute topper. Met zijn goals, assists, werkkracht en intensiteit werd hij in sneltempo een publiekslieveling.

Opvallend: zelfs op de avond van de titel leek iedereen rond Club Brugge ergens te beseffen dat dit misschien wel het begin van het einde was. Een collega-journalist die al voorzichtig een interview voor vrijdag probeerde vast te leggen, kreeg meteen een veelzeggende blik terug. “Late namiddag dan hé”, klonk het met een glimlach. Iedereen wist dat het een lange nacht ging worden.