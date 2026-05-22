🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
De sfeer in het Lotto Park was donderdagavond opvallend grimmig. Tijdens het duel tussen RSC Anderlecht en STVV werden zowel Keisuke Goto als Thorgan Hazard uitgefloten door de Anderlechtsupporters.

Goto meteen op boegeroep onthaald

De wedstrijd tussen Anderlecht en STVV kon het publiek lange tijd maar weinig bekoren. Ook in de tweede helft bleef het tempo laag en waren grote kansen schaars. Om nieuw leven in de wedstrijd te brengen besloot coach Wouter Vrancken uiteindelijk Keisuke Goto in te brengen.

De invalbeurt van de Japanse spits zorgde echter meteen voor een opvallende reactie in het stadion. Een deel van het thuispubliek begon luid te fluiten en uit te jouwen zodra Goto het veld betrad. Volgens verschillende supporters heeft de aanvaller het verkorven bij de aanhang.

Dat was vooral voor zijn uitbundige viering van de zege van STVV tegen Anderlecht in de heenwedstrijd. Zelfs enkele spelers van paars-wit spraken de Japanner toen aan over het gedrag tegen zijn moederclub.

Opvallend was dat de spits tijdens zijn invalbeurt weinig verkeerd deed. Toch lijkt het vertrouwen van een deel van de Anderlechtfans volledig verdwenen. Rond de club klinkt zelfs dat een zomerse transfer misschien de beste oplossing zou zijn.

Ook Hazard krijgt kritiek

Niet alleen Goto moest het ontgelden. Toen Thorgan Hazard later in de wedstrijd inviel, klonk opnieuw gefluit vanuit de tribunes van het Lotto Park. Hij ligt al langer gevoelig bij een deel van de achterban.

Supporters verwijten Hazard vooral een te nonchalante houding sinds duidelijk werd dat hij volgend seizoen wellicht voor RC Lens zal spelen. De indruk leeft dat de middenvelder mentaal al met zijn toekomst bezig is.

Ook sportief kende Hazard geen gelukkige invalbeurt. Hij miste een goede kans om alsnog het verschil te maken tegen STVV, waardoor het gemor in het stadion alleen maar toenam.

Applaus voor Verschaeren

Terwijl Goto en Hazard op fluitconcerten werden getrakteerd, kreeg Yari Verschaeren wél steun van de supporters. De middenvelder miste dan wel een mogelijkheid, maar het publiek reageerde daar opvallend milder op.

Bij zijn vervanging kreeg Verschaeren zelfs applaus van de tribunes. Daarmee maakten de Anderlechtfans duidelijk welke spelers nog steeds op hun onvoorwaardelijke steun kunnen rekenen in een moeilijk seizoenseinde en ondanks hun vertrek.

Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

10:40
Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

22:34
Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

10:00
Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

10:20
1
Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal

01:27
16
Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

09:40
Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis" Reactie

08:50
📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

09:20
2
Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

08:10
8
🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

07:40
15
🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

07:20
Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard" Reactie

06:45
Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen" Reactie

06:30
'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

07:00
Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko Reactie

23:40
1
Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

23:30
2
Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge" Reactie

23:11
Waar ligt de toekomst van gewezen coryfee RWDM na knap seizoen? Exodus is groot

06:00
Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

22:32
Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

22:31
Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

23:00
3
'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

22:00
Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

21:00
Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

21:30
Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

21:05
Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

20:40
3
Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric" Reactie

00:00
OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

18:08
3
OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

15:34
3
LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

16:26
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

20:10
Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

18:40
'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

20:10
1
Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager én nieuwe coach

20:20
1
"Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat

20:00
Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

19:00
1

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 23/05 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 23/05 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 23/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

YoniVL YoniVL over 📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels OH boy OH boy over Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal cartman_96 cartman_96 over Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal RememberLierse RememberLierse over Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg Svédél Svédél over 🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys? cartman_96 cartman_96 over Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij" Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht - STVV: 3-1 wolfskin wolfskin over Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen roodwit1880 roodwit1880 over Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen
