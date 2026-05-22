🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

De sfeer in het Lotto Park was donderdagavond opvallend grimmig. Tijdens het duel tussen RSC Anderlecht en STVV werden zowel Keisuke Goto als Thorgan Hazard uitgefloten door de Anderlechtsupporters.

Goto meteen op boegeroep onthaald

De wedstrijd tussen Anderlecht en STVV kon het publiek lange tijd maar weinig bekoren. Ook in de tweede helft bleef het tempo laag en waren grote kansen schaars. Om nieuw leven in de wedstrijd te brengen besloot coach Wouter Vrancken uiteindelijk Keisuke Goto in te brengen.

De invalbeurt van de Japanse spits zorgde echter meteen voor een opvallende reactie in het stadion. Een deel van het thuispubliek begon luid te fluiten en uit te jouwen zodra Goto het veld betrad. Volgens verschillende supporters heeft de aanvaller het verkorven bij de aanhang.

Dat was vooral voor zijn uitbundige viering van de zege van STVV tegen Anderlecht in de heenwedstrijd. Zelfs enkele spelers van paars-wit spraken de Japanner toen aan over het gedrag tegen zijn moederclub.

Opvallend was dat de spits tijdens zijn invalbeurt weinig verkeerd deed. Toch lijkt het vertrouwen van een deel van de Anderlechtfans volledig verdwenen. Rond de club klinkt zelfs dat een zomerse transfer misschien de beste oplossing zou zijn.

Ook Hazard krijgt kritiek

Niet alleen Goto moest het ontgelden. Toen Thorgan Hazard later in de wedstrijd inviel, klonk opnieuw gefluit vanuit de tribunes van het Lotto Park. Hij ligt al langer gevoelig bij een deel van de achterban.



Supporters verwijten Hazard vooral een te nonchalante houding sinds duidelijk werd dat hij volgend seizoen wellicht voor RC Lens zal spelen. De indruk leeft dat de middenvelder mentaal al met zijn toekomst bezig is.

Ook sportief kende Hazard geen gelukkige invalbeurt. Hij miste een goede kans om alsnog het verschil te maken tegen STVV, waardoor het gemor in het stadion alleen maar toenam.

Applaus voor Verschaeren

Terwijl Goto en Hazard op fluitconcerten werden getrakteerd, kreeg Yari Verschaeren wél steun van de supporters. De middenvelder miste dan wel een mogelijkheid, maar het publiek reageerde daar opvallend milder op.

Bij zijn vervanging kreeg Verschaeren zelfs applaus van de tribunes. Daarmee maakten de Anderlechtfans duidelijk welke spelers nog steeds op hun onvoorwaardelijke steun kunnen rekenen in een moeilijk seizoenseinde en ondanks hun vertrek.