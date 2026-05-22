🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

Een discutabele handsfase van Joaquin Seys zorgde voor flink wat frustratie bij KV Mechelen. Aan de overkant scoorde Club Brugge zelfs meteen de beslissende treffer via Nicolo Tresoldi.

Ophef na handsfase in de zestien

Kort na de 1-1 van KV Mechelen ontstond een van de meest besproken fases van de avond. In de grote rechthoek kreeg Club-verdediger Joaquin Seys de bal tegen de arm. Meteen gingen bij de thuisploeg alle armen de lucht in. Spelers, staf en supporters van KV Mechelen schreeuwden om een strafschop. De beelden kan je hieronder bekijken.

Scheidsrechter Simon Bourdeaud’hui liet echter doorspelen. Ook de VAR greep niet in. Dat zorgde voor extra frustratie bij de Mechelse fans, zeker omdat Club Brugge amper enkele seconden later zelf toesloeg aan de overkant van het veld.

Na een snelle omschakeling legde Christos Tzolis de bal terug tot bij Tresoldi, die hard uithaalde en de bal in de linkerhoek knalde. Terwijl de Brugse spelers vierden, snelden de Mechelse spelers opnieuw richting de scheidsrechter om verhaal te halen over de eerdere handsfase.

Waarom de VAR niet tussenbeide kwam

Volgens de arbitrage was er geen sprake van strafbaar handspel. De bal kwam immers eerst via het eigen lichaam van Seys tegen de arm terecht. Daardoor beschouwde de VAR de fase als reglementair en bleef het doelpunt van Club Brugge overeind.

Dat soort fases blijft vaak voor discussie zorgen bij supporters, maar binnen de huidige interpretatie van de handsregel is het onderscheid belangrijk. Wanneer de bal van dichtbij via het eigen lichaam tegen de arm botst, wordt dat doorgaans niet bestraft.



Ook commentator Hein Vanhaezebrouck was tijdens de live-uitzending duidelijk. Hij stelde meteen dat het geen hands was en dat de treffer van Club Brugge terecht goedgekeurd werd.

Nieuwe discussie in Under Review?

De kans is groot dat de fase opnieuw besproken wordt in Under Review, het programma waarin opvallende scheidsrechterlijke beslissingen worden geanalyseerd. Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot gaf enkele weken geleden al uitleg over gelijkaardige fases.

Wellicht zal hij opnieuw benadrukken dat contact tussen bal en arm niet automatisch een overtreding betekent. Toch zal de fase in Mechelen ongetwijfeld nog een tijd onderwerp van discussie blijven bij supporters van beide clubs.