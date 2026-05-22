🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Spanning tot vijf minuten na de eigen wedstrijd, daarna pure euforie. Club Brugge kroonde zich tot landskampioen na een zenuwslopende avond, waarin ook met een bang oog naar de wedstrijd van Union SG werd gekeken.

Minutenlang nagelbijten

Bij het laatste fluitsignaal van Club Brugge was de titel nog niet helemaal binnen. Op het veld werd met spanning afgewacht wat er in de slotfase van de wedstrijd van Union SG zou gebeuren. Vooral de laatste vijf minuten van de match van Union SG leken eindeloos te duren. Spelers, stafleden en medewerkers volgden elk moment op de voet, in de hoop dat de titel alsnog veiliggesteld zou worden.

Toen duidelijk werd dat Union SG er niet meer in slaagde het tij te keren, volgde een enorme ontlading. De emoties kwamen er in één keer uit na een lang en slopend seizoen. Spelers sprongen elkaar in de armen, terwijl er luid werd gezongen en gejuicht. Volgens beelden op sociale media heerste er meteen een echte kampioenensfeer.

Pizza, champagne en veel emoties

Kort na het binnenhalen van de titel deelde Club Brugge feestbeelden via sociale media. Daarop was te zien hoe de spelersgroep genoot van pizza en champagne. De sfeer zat er meteen goed in, met muziek, dansende spelers en luidkeelse meezingers.

De vreugde was groot omdat de titelstrijd wekenlang bijzonder spannend bleef. Club Brugge bleef onder druk presteren en trok uiteindelijk aan het langste eind. De beelden tonen hoe opgelucht de spelers waren na de intense ontknoping.

Feest pas echt op zondag en maandag

Opvallend is dat er voorlopig nog geen grote viering met de supporters plaatsvond in Brugge zelf. De club kiest ervoor om het echte volksfeest nog even uit te stellen. Zondag staat eerst nog de competitiewedstrijd tegen KAA Gent op het programma.

Lees ook... 🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

Pas daarna zal de ploeg uitgebreid samen met de fans vieren. Maandag trekt een open spelersbus door het centrum van Brugge, waar duizenden supporters worden verwacht. De club hoopt er een historische kampioenenhuldiging van te maken, met een blauw-zwarte mensenzee in de binnenstad.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KV Mechelen

Meer nieuws

🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

07:40
Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard" Reactie

Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard"

06:45
Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen" Reactie

Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen"

06:30
Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko Reactie

Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko

23:40
Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge" Reactie

Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge"

23:11
Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

22:31
Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric" Reactie

Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric"

00:00
'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

07:00
Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

23:30
2
Waar ligt de toekomst van gewezen coryfee RWDM na knap seizoen? Exodus is groot

Waar ligt de toekomst van gewezen coryfee RWDM na knap seizoen? Exodus is groot

06:00
Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

22:32
Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

22:34
Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

23:00
3
'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

22:00
Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

21:00
Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

21:30
Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

21:05
Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal

Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal

01:27
6
Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

20:40
Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

19:00
Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

18:30
Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

17:50
1
Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

17:30
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

15:00
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

20:10
De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

14:40
6
'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

20:10
1
Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

11:50
Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager én nieuwe coach

Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager én nieuwe coach

20:20
LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

10:45
"Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat

"Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat

20:00
📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie

📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie

19:40
Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

13:35
1
Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

18:40
Sam Kerkhofs blikt terug op slapeloze week bij Sporting Hasselt

Sam Kerkhofs blikt terug op slapeloze week bij Sporting Hasselt

19:20
Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

10:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 23/05 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 23/05 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 23/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

.. .. over Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal Joe Joe over Anderlecht - STVV: 3-1 Swakke25 Swakke25 over KAA Gent - Union SG: 0-0 RememberLierse RememberLierse over OFFICIEEL: Antwerp bevestigt: Vincent Janssen verlaat de Bosuil en vervanger is niet meer haalbaar RememberLierse RememberLierse over Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge JVD002 JVD002 over Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer .. .. over KV Mechelen - Club Brugge: 2-2 .. .. over 'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was' Jimmmmm Jimmmmm over Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk André Coenen André Coenen over Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved