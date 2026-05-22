🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

Spanning tot vijf minuten na de eigen wedstrijd, daarna pure euforie. Club Brugge kroonde zich tot landskampioen na een zenuwslopende avond, waarin ook met een bang oog naar de wedstrijd van Union SG werd gekeken.

Minutenlang nagelbijten

Bij het laatste fluitsignaal van Club Brugge was de titel nog niet helemaal binnen. Op het veld werd met spanning afgewacht wat er in de slotfase van de wedstrijd van Union SG zou gebeuren. Vooral de laatste vijf minuten van de match van Union SG leken eindeloos te duren. Spelers, stafleden en medewerkers volgden elk moment op de voet, in de hoop dat de titel alsnog veiliggesteld zou worden.

Toen duidelijk werd dat Union SG er niet meer in slaagde het tij te keren, volgde een enorme ontlading. De emoties kwamen er in één keer uit na een lang en slopend seizoen. Spelers sprongen elkaar in de armen, terwijl er luid werd gezongen en gejuicht. Volgens beelden op sociale media heerste er meteen een echte kampioenensfeer.

Pizza, champagne en veel emoties

Kort na het binnenhalen van de titel deelde Club Brugge feestbeelden via sociale media. Daarop was te zien hoe de spelersgroep genoot van pizza en champagne. De sfeer zat er meteen goed in, met muziek, dansende spelers en luidkeelse meezingers.

De vreugde was groot omdat de titelstrijd wekenlang bijzonder spannend bleef. Club Brugge bleef onder druk presteren en trok uiteindelijk aan het langste eind. De beelden tonen hoe opgelucht de spelers waren na de intense ontknoping.

Feest pas echt op zondag en maandag

Opvallend is dat er voorlopig nog geen grote viering met de supporters plaatsvond in Brugge zelf. De club kiest ervoor om het echte volksfeest nog even uit te stellen. Zondag staat eerst nog de competitiewedstrijd tegen KAA Gent op het programma.



Pas daarna zal de ploeg uitgebreid samen met de fans vieren. Maandag trekt een open spelersbus door het centrum van Brugge, waar duizenden supporters worden verwacht. De club hoopt er een historische kampioenenhuldiging van te maken, met een blauw-zwarte mensenzee in de binnenstad.