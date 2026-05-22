Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

De twintigste landstitel van Club Brugge kreeg donderdagavond een bittere nasmaak voor fans van de thuisploeg. Rond het stadion van KV Mechelen kwam het tot ongeregeldheden, waarbij de politie pepperspray gebruikte en vier supporters arresteerde.

Spanningen na het laatste fluitsignaal

Club Brugge had in Mechelen genoeg aan een 2-2-gelijkspel om de titel veilig te stellen. De feestvreugde bij de Brugse supporters stond echter in schril contrast met de gespannen sfeer rond het stadion. Volgens politiezone Rivierenland waren opvallend veel fans van Club Brugge aanwezig in de thuisvakken van KV Mechelen.

De politie stelde achteraf dat “het proces aangaande de ticketverkoop door de thuisspelende club wellicht onzorgvuldig gebeurd was”, zo klonk het in Het Belang van Limburg. Ondanks die opvallende supportersmix verliep de wedstrijd zelf zonder grote incidenten. Pas in de slotfase en vlak na het eindsignaal liep de situatie uit de hand.

Politie grijpt in met pepperspray

Volgens de politie trok kort voor het einde van de wedstrijd een groep van ongeveer vijftig KV-supporters richting de hoofdingang van het stadion. Daarbij zouden tientallen met bivakmutsen aanwezig geweest zijn. De bedoeling leek volgens de ordediensten duidelijk: confrontaties zoeken met vertrekkende Club Brugge-supporters.

Om escalatie te voorkomen kwamen agenten massaal tussenbeide. Daarbij werd pepperspray gebruikt. In totaal werden zes supporters geraakt door de spray. Vier personen moesten uiteindelijk naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.

Ook later op de avond bleef het onrustig in en rond het stadion. Verschillende kleinere opstootjes en vechtpartijen zorgden ervoor dat de politie meerdere keren moest bemiddelen om de situatie onder controle te houden.



Vier arrestaties en verder onderzoek

Uiteindelijk hield de politie vier thuissupporters bestuurlijk aan. Drie van hen werden opgepakt voor ordeverstoring, terwijl één supporter werd gearresteerd nadat hij het speelveld had betreden.

Daarnaast werd tegen vijftien supporters proces-verbaal opgesteld. Het gaat onder meer om feiten zoals het gooien van bierbekers, provocaties, vechtpartijen en het dragen van bivakmutsen. De politie onderzoekt intussen camerabeelden om bijkomende relschoppers te identificeren.