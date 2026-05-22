Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

Union SG bleef op bezoek bij KAA Gent steken op een 0-0 gelijkspel. Daardoor is de titel nu definitief vervlogen: Club Brugge is kampioen. De Brusselaars mogen trots zijn op hun seizoen, maar het werd dit jaar nét niet.

De ontgoocheling was groot na het 0-0 gelijkspel van Union SG op bezoek bij KAA Gent. Vijf minuten voor tijd waren ze op voorsprong gekomen, maar de VAR had de goal afgekeurd vanwege voorafgaand buitenspel.

En zo bleven de Brusselaars op een scoreloos gelijkspel steken. Voor de derde keer dit seizoen werd niet gewonnen tegen De Buffalo's. Sterke man Muzio liet zich in de catacomben van de Planet Group Arena ontvallen dat hij het beu is dat Davy Roef steeds de man van de match is voor Gent tegen Union SG.

Roef man van de match tegen Union SG: veelzeggend?

Met een kwinkslag uiteraard, maar er is ook wel iets van aan ergens. Ook Kevin Mac Allister had er iets over te zeggen en hij verwees vooral naar de onmondigheid van Union SG voorin de laatste maanden. Een gebrek aan een afwerker zoals Promise David?

"We misten wat kwaliteit in de grote rechthoek. Dit is niet de eerste keer dit seizoen en het kost ons de titel", vond Mac Allister. "We zijn goed in de verdediging, met ook een goede keeper achter ons. We moeten meer kwaliteit vinden voorin."

Werkpunt: efficiëntie

2e, 3e, 2e, 1e, 2e. De resultaten van Union SG de laatste vijf seizoenen - sinds de terugkeer op het hoogste niveau - mogen er meer dan zijn. Maar ondanks de bekerwinst ontbreekt dit seizoen een nieuwe oppergaai. En dat doet pijn.



Lees ook... Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af›

"Elke keer is het Davy Roef die man van de match is tegen ons, dat zegt alles over de wedstrijden die we tegen hen spelen. De goede keuzes, de goede uitvoeringen, soms scheelt het millimeters, het is heel jammer. We hebben alles gegeven om de drie punten te pakken, maar we hebben het niet afgemaakt. Efficiëntie is een werkpunt voor ons om ons te belonen voor het werk dat we doen, we moeten meedogenlozer worden."