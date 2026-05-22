Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

Drie jaar na de historische dubbel blijft Mark van Bommel enorm populair bij Royal Antwerp FC. Toch blikte de Nederlander recent ook scherp terug op zijn breuk met de clubleiding.

Heldenstatus in Antwerpen blijft overeind

Van Bommel groeide in korte tijd uit tot een cultfiguur op de Bosuil. Onder zijn leiding beleefde Antwerp een van de succesvolste periodes uit de clubgeschiedenis. De coach leidde de ploeg naar een historische dubbel en zorgde ook voor memorabele Europese avonden.

Zelf merkt hij dat supporters hem dat nog altijd niet vergeten zijn. “Eender waar ik in Europa ben, er is altijd wel een Belg die een foto of een handtekening wil”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Voor veel Antwerp-fans blijft vooral de titelmatch tegen KRC Genk een onvergetelijk moment. “Mensen spreken over ‘de mooiste dag van hun leven’”, aldus Van Bommel. Ook de campagne in de UEFA Champions League maakte indruk, met onder meer een prestigieuze overwinning tegen FC Barcelona op de Bosuil.

Volgens Van Bommel beseffen de supporters dat die successen uitzonderlijk waren. “Wij hebben iets neergezet dat níet normaal was.”

Duidelijke sneer naar Gheysens

Hoewel Van Bommel geen namen noemde, was zijn boodschap richting clubeigenaar Paul Gheysens duidelijk. De voormalige trainer liet verstaan dat niet iedereen binnen de club voldoende waardering had voor de gerealiseerde successen.





“Maar sommigen binnen de club vonden het vanzelfsprekend”, klonk het scherp. Achter de schermen verslechterde de relatie tussen Van Bommel en Gheysens tijdens het seizoen 2023-2024 steeds meer.

Uiteindelijk besloot de Nederlander zelfs zijn lopende contract in te leveren. Daarmee kwam een einde aan een succesvolle samenwerking die volgens velen nog jaren had kunnen duren.

Waarschuwing voor toekomstige werkgevers

In zijn terugblik gaf Van Bommel tegelijk een duidelijke inkijk in hoe hij een clubstructuur ziet functioneren. Daarmee lijkt hij ook een boodschap te sturen naar mogelijke toekomstige werkgevers.

Volgens de trainer is stabiliteit cruciaal wanneer het sportief moeilijker loopt. “Als het tegenzit, moet je rustig blijven, in alle geledingen”, stelde hij. Hij wil vooral vermijden dat bestuurders zich te nadrukkelijk mengen in sportieve keuzes.

Van Bommel benadrukte dat hij bij Antwerp lange tijd net wél op die manier kon werken. “Iedereen zijn werk laten doen, geen keuzes opdringen”, zei hij daarover. Volgens hem lag precies daar de basis van het grote succes dat de club onder zijn leiding kende.