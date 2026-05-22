Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

KAA Gent en Union SG hebben tegen elkaar 0-0 gelijkgespeeld. Daar schieten beide ploegen eigenlijk weinig mee op. De thuisploeg kan zo niet meer vierde worden en moet hopen dat het de vijfde plaats kan vasthouden. Wilfried Kanga miste een strafschop - pijnlijk alweer.

De fans hadden hem een aantal keren uitgefloten en Rik De Mil was toen formeel in zijn reactie: hij wilde dat het niet meer zou gebeuren. Maar vorig weekend gebeurde het toch opnieuw op Stayen, waarop Kanga zelf ook ging reageren.

En dus volgde er ook een gesprek met de spits van de Buffalo's. Hij begreep dat zijn reactie niet goed was en niet meer mocht gebeuren. Dan maar thuis tegen Union SG de plooien proberen glad te strijken in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen? Dat lukte niet, want al snel miste hij een elfmeter.

Wilfried Kanga opnieuw de gebeten hond van supporters KAA Gent

"Het is erg om te zeggen, maar als je met de supporters in de clinch gaat, dan roep je zo'n dingen voor een deel over jezelf af", was de analyse in de Planet Group Arena op DAZN heel streng van Franky Van der Elst.

Coach De Mil wilde het opnemen voor zijn spits: "Het is jammer voor Kanga inderdaad die gemiste elfmeter, maar hij heeft getoond dat hij mentaal heel sterk is. Dat siert hem wel, vind ik, hij is er blijven voor gaan om er iets van te maken."

Wilfried Kanga toont mentale weerbaarheid

Ook Davy Roef liet zich uit over de zaak: "Het is jammer voor ons en ook voor Kanga is het superjammer. Het is een heel pijnlijke situatie waarin hij zit, op training doet hij heel hard zijn best. Hij werkt hard, is een leider voor de ploeg en de jonge gasten."



"Een goaltje had hem kunnen helpen, maar hij doet er alles voor. Het ontbreekt ons aan efficiëntie om eens een wedstrijd te winnen, maar het had zeker gekund", aldus de doelman van de Buffalo's. Vooraf had Rik De Mil het ook al over zijn mentale weerbaarheid gehad.