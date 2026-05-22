Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Dit seizoen verhuurt AA Gent Nurio Fortuna aan Volos in de Griekse competitie. De speler keert niet terug naar de Buffalo's, hij staat op het punt een doorstart te maken in Angola, het land van zijn roots.

In juli 2020 betaalde AA Gent niet minder dan zes miljoen euro aan Charleroi om Nurio Fortuna aan te trekken, waardoor hij de op één na duurste inkomende transfer in de clubgeschiedenis werd, na Momodou Sonko. Toch wel een fameuze investering dus.

De Angolese flankverdediger had tijdens zijn drie seizoenen bij Sporting Charleroi indrukwekkende fysieke kwaliteiten getoond om zijn flank op en neer te denderen; hij was er voor een prikje weggehaald uit het reservenelftal van Braga.

140 wedstrijden bij Gent, maar niet langer in de plannen

Bij de Gentenaren begon Nurio op dezelfde leest, met twee volle eerste seizoenen. Daarna nam zijn speeltijd seizoen na seizoen af. De Buffalo's verhuurden hem vorig seizoen aan Dunkerque (Ligue 2).

Dit seizoen stuurde de clubleiding hem naar Volos, in de Griekse eerste klasse. Ook daar begon de ex-Carolo als titularis, maar tijdens de winter werd hij afgeremd door allerlei blessures en staat hij vandaag aan de kant.

Nurio Fortuna keert terug naar waar het allemaal begon

AA Gent liet in een officiële mededeling die een maand geleden werd gepubliceerd weten dat Nurio na zijn uitleenbeurt niet naar de club zou terugkeren. Er werd namelijk een akkoord gevonden om zijn contract in onderling overleg te ontbinden. Op zijn 31e was de speler dus transfervrij. Intussen heeft hij een club gevonden voor volgend seizoen.

Nurio Fortuna 🇦🇴 (31) could be announced as a Petro de Luanda player at any moment.

He was on loan to Volos in Greece from KAA Gent, his contract ends at the end of the season, and he should sign on a free transfer. pic.twitter.com/srt8wb2mNc

— Angolan Football Scouting (@angolanfoot) May 10, 2026

Nurio Fortuna heeft inderdaad getekend in de Angolese competitie, bij Petro Luanda, een club uit de hoofdstad en de huidige leider in de lokale competitie. Opgeleid van jongs af aan in Portugal, maar geboren in Luanda en inmiddels Angolees international (27 interlands), zal de voormalige wingback van Charleroi en AA Gent het Angolese voetbal nog wat extra eer aandoen. Tot groot plezier van de familie.

