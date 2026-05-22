Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Club Brugge heeft zijn 20ste landstitel beet en dat betekent niet alleen sportieve glorie in West-Vlaanderen. Dankzij het kampioenschap is blauw-zwart ook opnieuw verzekerd van een financiële jackpot.

De rechtstreekse kwalificatie voor de competitiefase van de UEFA Champions League brengt Club namelijk nu al minstens 37 miljoen euro op, schrijft HLN.

Dat bedrag ligt zelfs vast nog voor er één Europese wedstrijd gespeeld is. Zelfs wanneer Club alle wedstrijden zou verliezen en helemaal onderaan eindigt in het Champions League-klassement, blijft de miljoenenstroom verzekerd.

Het grootste deel van die inkomsten komt uit het vaste startgeld van de UEFA. Elke deelnemer aan de competitiefase ontvangt meer dan 18 miljoen euro enkel en alleen voor deelname. Daarbovenop volgen extra premies op basis van de eindranking. Hoe hoger Club eindigt, hoe groter de bonus wordt.

Club Brugge hoog op Europese ranglijst

De voorbije jaren bouwde Club Brugge bovendien een sterke Europese reputatie op en dat loont nu opnieuw. De UEFA houdt bij de verdeling van het prijzengeld rekening met historische prestaties en coëfficiënten. Omdat blauw-zwart al jaren vaste klant is in Europa, behoort het intussen tot de beter scorende clubs in die ranking.

Ook op commercieel vlak levert dat voordelen op. Via de zogenaamde waardepijler combineert de UEFA sportieve resultaten met de waarde van de televisiemarkt. Belgische clubs blijven daarin wel achter op de absolute topcompetities, maar Club Brugge slaagt er dankzij zijn constante Europese prestaties toch in om een stevig bedrag binnen te halen.

De Champions League-campagne van afgelopen seizoen bracht blauw-zwart al een indrukwekkende som op. Met de nieuwe kwalificatie voor het kampioenenbal lijkt de club opnieuw op weg naar een financieel topjaar.

Dat extra budget kan deze zomer bijzonder belangrijk worden op de transfermarkt. Club Brugge dreigt meerdere sterkhouders te verliezen, maar beschikt dankzij de Champions League opnieuw over de middelen om stevig te investeren in de kern.

Union moet het met minder doen

Ook Royale Union Saint-Gilloise maakt nog kans op deelname aan de Champions League via de voorrondes, maar de Brusselaars zouden financieel nog niet in dezelfde categorie spelen als Club. Vooral het verschil in Europese historiek zorgt ervoor dat blauw-zwart momenteel een duidelijke voorsprong heeft opgebouwd.

Met de twintigste landstitel heeft Club Brugge dus niet alleen geschiedenis geschreven, maar ook meteen zijn financiële toekomst voor volgend seizoen veiliggesteld.

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 23/05 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 23/05 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 23/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

