Zenuwslopende Europese thriller in Genk met waanzinnige blunder, heel vuile rode kaart en verlengingen

KRC Genk beleefde donderdag zijn spectaculairste avond van het seizoen. Het speelde met 3-3 gelijk na verlengingen, een waanzinnige blunder van Lawal én een rode kaart voor een slag in het gezicht van Smets. Door een totale score van 6-4 gaat Genk naar de achtste finales van de Europa League.

KRC Genk ontving Dinamo Zagreb donderdagavond. De inzet was een ticket voor de achtste finales van de Europa League. Coach Nicky Hayen koos voor drie nieuwe namen. Sor verving Steuckers, Mirisola kwam in de plaats van Bibout en Bangoura werd de vervanger van Karetsas. Hij zit met een hersenschudding.

Voorspelbare openingsfase in de Cegeka Arena

De wedstrijd begon redelijk rustig, zoals verwacht. KRC Genk hield zich niet enkel bezig met verdedigen, maar in balbezit was het wel opvallend voorzichtig. De Limburgers speelden best saai voetbal in de openingsfase. Hun goed recht uiteraard, het waren immers de Kroaten die moesten komen na de 1-3 in Zagreb.

En dat deden ze ook. De bezoekers kwamen vaak aan het doel van Lawal, zonder écht grote kansen uit te spelen. Pas na 20 minuten mengde ook Genk zich met offensieve impulsen, waardoor de wedstrijd wat meer open kwam te liggen.

Genk had een goede kans met Heymans en een nog veel grotere met Sor. De winger kwam oog in oog met Dominik Livakovic, maar knalde wild over doel. Kort voordien belandde al een bal van Goda op de deklat, dus waren beide ploegen gewaarschuwd voor elkaar.

Ongelooflijke blunder van Lawal zorgt voor stevige domper

De Kroaten konden uiteindelijk nog met een goed gevoel de rust in vanwege een ongelooflijke blunder van Tobias Lawal. De doelman van Genk gaf een pass in de voeten van Zagreb-aanvaller Bakrar die het prima uitspeelde en het cadeautje maar al te graag in ontvangst nam. 0-1 op slag van rust. Dit nadat Lawal eerder al bijna zwaar de mist in ging toen hij de spits probeerde te dribbelen. Toen was een mislukte knal over doel het resultaat.





Genk kwam beter uit de kleedkamers. Vijf minuten na rust was het Yira Sor die zijn misser van in de eerste helft kon goedmaken. Via een assist van aanvoerder Heynen kon hij de bordjes weer gelijk hangen. De vreugde was echter van korte duur.

Strafschop bezorgt Zagreb opnieuw hoop

Een vijftal minuten later kreeg Zagreb een strafschop na licht contact van Ito, maar de ervaren winger had beter moeten weten. Het was er eentje die gefloten kon worden, precies wat Zwayer dus deed. Stojkovic zette de elfmeter feilloos om.

Zagreb kwam opnieuw tot op één doelpunt van verlengingen, maar bleef toch opvallend passief spelen. Het verschil in kwaliteit was te merken, ondanks dat het bij Genk ook niet flitsend was. De Limburgers deden het niet slecht, maar vergaten zichzelf te belonen.

Als het doelpunt niet aan de ene kant valt, dan wel aan de andere. Stojkovic, die de strafschop had omgezet, verraste met een krul die op heerlijke wijze in de bovenhoek verdween. Lawal mocht een derde keer achterom kijken en zo stevenden we plots op verleningen af.

Op naar verlengingen

En die kwamen er uiteindelijk ook... De extra tijd startte aanvankelijk rustig, tot Ito de Cegeka Arena in minuut 100 helemaal deed ontploffen. De Japanner kreeg een slimme pass in het strafschopgebied en werkte sluw af tussen de benen van Livakovic.

Kort nadien kreeg Matte Smets een rake klap in het gezicht van Stojkovic, de man van twee doelpunten bij Zagreb. Na een VAR-tussenkomst volgde volledig terecht rood. Dat dit op een voetbalveld gebeurde is te gek voor woorden.

Zagreb moest de wedstrijd afwerken met tien en Genk stond weer virtueel in de achtste finales. Heymans diende uiteindelijk de doodsteek toe op aangeven van Steuckers, waardoor het nog 3-3 werd. Door een gecombineerde score van 6-4 in het voordeel van Genk, gaan de Smurfen door naar de volgende ronde.

Genk stoot door naar de achtste finales

Genk blijft op die manier als enige Belgische ploeg actief op het Europese toneel. Verlengingen hadden er nooit mogen komen, maar de buit is binnen. Met oog op de zespuntenmatch tegen KAA Gent op zondag was dit echter geen goede avond.