KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

In de tussenronde van de Europa League speelde KRC Genk op bezoek bij Dinamo Zagreb. Het won er met 1-3 en wist op die manier een goede uitgangspositie te verwerven voor de terugwedstrijd in deze ronde.

KRC Genk ging in Kroatië op zoek naar een goede uitgangspositie tegen Dinamo Zagreb. Steuckers hield Medina uit de ploeg in een toch wel aanvallende basiself van Nicky Hayen, die vol voor de overwinning leek te willen gaan.

De wedstrijd zelf bevestigde dat vermoeden meteen, want Dinamo Zagreb liet de bal aan de Genkenaars en die kwamen er meteen een paar keer stevig en snedig uit. Op het kwartier leverde dat ook al meteen de 0-1 op.

Bliksemstart Genk levert meteen op in Zagreb

De bezoekers kregen een corner in Zagreb en Bryan Heynen klom boven alles en iedereen om de eerste van de avond heel knap tegen de touwen te koppen. De ban was gebroken, de thuisploeg wist even niet van welk hout pijlen maken.

Daar profiteerde Genk van om meteen door te prikken. Na een goede aanval op de rechterkant en een meesterlijke opening van Kos Karetsas - die veel geniale ingevingen had en alweer in een zetel kon spelen - kon El Ouahdi er al 0-2 van maken.

Genk laat Zagreb in de match komen, maar er is nog El Ouahdi

Daarna ging het gas een beetje van het gaspedaal. Geen slimme zet, want na een paar keer dreigen konden de Kroaten op slag van rusten zo ook meteen milderen tot 1-2. Voor spits Dion Beljo werd het een simpel intikkertje - goed dat hij er volgende week in Genk niet bij zal zijn door een schorsing.





De tweede helft? Die had veel minder om het lijf. De thuisploeg was te onmachtig om de gelijkmaker te mogen ambiëren, de bezoekers lieten betijen en prikten maar met mondjesmaat. In het slot van de wedstrijd kon Zakaria El Ouahdi dan toch nog de kers op de taart zetten. Door de 1-3 overwinning mag Genk al zo goed als zeker een ticketje boeken voor de volgende ronde. In de achtste finales wacht Freiburg of Roma.