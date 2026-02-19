Datum: 19/02/2026 18:45
Competitie: Europa League
Speeldag: 1/32 Finales
Stadion: Stadion Maksimir
KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb
In de tussenronde van de Europa League speelde KRC Genk op bezoek bij Dinamo Zagreb. Het won er met 1-3 en wist op die manier een goede uitgangspositie te verwerven voor de terugwedstrijd in deze ronde.

KRC Genk ging in Kroatië op zoek naar een goede uitgangspositie tegen Dinamo Zagreb. Steuckers hield Medina uit de ploeg in een toch wel aanvallende basiself van Nicky Hayen, die vol voor de overwinning leek te willen gaan. 

De wedstrijd zelf bevestigde dat vermoeden meteen, want Dinamo Zagreb liet de bal aan de Genkenaars en die kwamen er meteen een paar keer stevig en snedig uit. Op het kwartier leverde dat ook al meteen de 0-1 op. 

Bliksemstart Genk levert meteen op in Zagreb

De bezoekers kregen een corner in Zagreb en Bryan Heynen klom boven alles en iedereen om de eerste van de avond heel knap tegen de touwen te koppen. De ban was gebroken, de thuisploeg wist even niet van welk hout pijlen maken.

Daar profiteerde Genk van om meteen door te prikken. Na een goede aanval op de rechterkant en een meesterlijke opening van Kos Karetsas - die veel geniale ingevingen had en alweer in een zetel kon spelen - kon El Ouahdi er al 0-2 van maken.

Genk laat Zagreb in de match komen, maar er is nog El Ouahdi

Daarna ging het gas een beetje van het gaspedaal. Geen slimme zet, want na een paar keer dreigen konden de Kroaten op slag van rusten zo ook meteen milderen tot 1-2. Voor spits Dion Beljo werd het een simpel intikkertje - goed dat hij er volgende week in Genk niet bij zal zijn door een schorsing.

De tweede helft? Die had veel minder om het lijf. De thuisploeg was te onmachtig om de gelijkmaker te mogen ambiëren, de bezoekers lieten betijen en prikten maar met mondjesmaat. In het slot van de wedstrijd kon Zakaria El Ouahdi dan toch nog de kers op de taart zetten. Door de 1-3 overwinning mag Genk al zo goed als zeker een ticketje boeken voor de volgende ronde. In de achtste finales wacht Freiburg of Roma.

Opstellingen

Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Livaković Dominik 90' 5.71 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Perez Vinlöf Matteo 90' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 58/65 (89.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Mckenna Scott 90' 6.77 -
  • Nauwkeurige passes: 79/84 (94%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
dominguez Sergi 90' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 75/85 (88.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Valincic Moris 90' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 51/52 (98.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Mišić Josip 90' 7.07 -
  • Nauwkeurige passes: 80/85 (94.1%)
Meer statistieken
Hoxha Arbër 71' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Zajc Miha   71' 5.95 -
  • Nauwkeurige passes: 44/49 (89.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Stojkovic Luka 79' 5.91 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Intercepties: 6
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Topic Fran A 70' 6.82 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Drena Beljo Dion  80' 7.52 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Goda Bruno 0'  
Vidovic Gabriel 19' 5.94 -
  • Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Soldo Marko 11' 5.84 -
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Galesic Niko 0'  
Lisica Mateo 20' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
varela Cardoso 19' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Theophile Catherine Kévin 0'  
Filipović Ivan 0'  
Bakrar Monsef 10' 6.25 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
 

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 6.27 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/17 (17.6%)
Meer statistieken
Kayembe Joris 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 69/81 (85.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 6.99 -
  • Nauwkeurige passes: 92/101 (91.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/18 (33.3%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 63/65 (96.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria ⚽ ⚽ 90' 8.98 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Heymans Daan A 90' 6.77 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/40 (77.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 8.11 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 41/48 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Ito Junya 70' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos A 88' 7.49 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Steuckers Jarne 70' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bibout Aaron 60' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Doucouré Emile 0'  
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Sor Yira Collins 20' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Meer statistieken
Medina Yaimar 0'  
Bangoura Ibrahima Sory 20' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 0'  
Nkuba Ken 0'  
Mirisola Robin 30' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Adedeji-Sternberg Noah 2' 6.49  
Meer statistieken
Palacios Adrian 0'  
Erabi Jusef 0'  
