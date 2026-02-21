Ambities zijn nu wel héél duidelijk bij STVV en ze spreken ze ook uit

STVV zette een duidelijke statement in de Jupiler Pro League met een overtuigende 1-4-zege op het veld van Dender. Met deze overwinning staan de Kanaries tijdelijk aan de leiding en laten ze zien dat hun ambities dit seizoen serieus zijn: strijden voor een Europees ticket.

Robert-Jan Vanwesemael, verdediger bij STVV, was duidelijk tevreden. "Het was de derde keer dat we hier kwamen spelen, maar pas de eerste keer dat we punten konden rapen."

"We zeiden nog voor de wedstrijd dat het derde keer, goede keer zou zijn. Dat we nu leider zijn? We genieten eigenlijk gewoon. We zijn heel blij met de prestaties en willen nog meer."

STVV blijft gewoon winnen, maar wil niet gaan zweven

De wedstrijd begon voor STVV echter met een achterstand, maar de ploeg liet zich niet van de wijs brengen. "We beginnen met een achterstand, maar iedereen kent ons al wel intussen", zegt Ilias Sebaoui. "Ook vanuit die positie kunnen we drie punten pakken. Dat deden we vandaag ook op een moeilijk bespeelbaar veld."

"Toch moeten we iets scherper beginnen. In de play-offs kan dat fataal worden anders," zegt de aanvaller. Het resultaat op Dender bevestigt nogmaals dat de Kanaries momenteel een solide ploeg vormen, met een mix van ervaring en energie.

Voorlopig genieten ze van hun plek aan de top, maar de boodschap van de spelers is duidelijk: het seizoen is nog lang en de focus ligt op consistente prestaties. "Europees voetbal zou verdiend zijn, maar we mogen niet gaan zweven", besloot Sebaoui.

