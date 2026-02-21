OFFICIEEL: Yves Vanderhaeghe haalt oude bekende terug bij Francs Borains

OFFICIEEL: Yves Vanderhaeghe haalt oude bekende terug bij Francs Borains

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Francs Borains heeft een nieuw gezicht verwelkomd. Het gaat om Wesley Deschacht, die Yves Vanderhaeghe al erg goed kent.

Sinds het vertrek van Andreas Iannacone naar Genk was Francs Borains op zoek naar een nieuwe videoanalist. Zijn opvolger werd snel gevonden, mede dankzij het netwerk van Yves Vanderhaeghe.

Wesley Deschacht versterkt voortaan de technische staf met zijn analytische kwaliteiten. Hij zat al op de bank tegen Beveren en zijn komst is inmiddels officieel bevestigd.

Vanderhaeghe haalt oude bekende terug

De voorstelling verliep snel, want Deschacht kent Yves Vanderhaeghe al goed. De twee werkten eerder samen bij Oostende en bij Al-Faisaly.

Wesley Deschacht was ook actief in de jeugdopleiding van Cercle Brugge. Dit seizoen was hij hoofdtrainer bij Torhout in Tweede Amateur. Het nieuwe gezicht bij de Francs Borains is blij met zijn terugkeer naar het profvoetbal.

"Ik ben heel gelukkig om hier te zijn, bij een familiale club, met als doel zo snel mogelijk zoveel mogelijk wedstrijden te winnen", vertelde hij. Zaterdagavond is hij opnieuw van de partij voor de verplaatsing naar Eupen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Eupen - Francs Borains live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eupen
Francs Borains

Meer nieuws

Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat"

Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat"

14:15
Dit zei Prestianni écht tegen Vinicius volgens hemzelf

Dit zei Prestianni écht tegen Vinicius volgens hemzelf

13:30
Waarom Standard inzet op Charli Spoden: hij doet Euvrard denken aan deze Union-speler Interview

Waarom Standard inzet op Charli Spoden: hij doet Euvrard denken aan deze Union-speler

13:00
LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?

LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?

12:25
'Toekomstige nummer 1' van Anderlecht maakt debuut in profvoetbal op 16-jarige leeftijd

'Toekomstige nummer 1' van Anderlecht maakt debuut in profvoetbal op 16-jarige leeftijd

12:15
1
Vertrek in de maak? Westerlo wil contract verlengen, maar speler houdt de boot af

Vertrek in de maak? Westerlo wil contract verlengen, maar speler houdt de boot af

12:30
"Ze zullen meer dan 50 miljoen euro opleveren": Renard onthult de jackpot die Anderlecht te wachten staat

"Ze zullen meer dan 50 miljoen euro opleveren": Renard onthult de jackpot die Anderlecht te wachten staat

12:00
6
Boskamp ziet Anderlecht tijd verliezen en geeft raad in zoektocht naar nieuwe coach

Boskamp ziet Anderlecht tijd verliezen en geeft raad in zoektocht naar nieuwe coach

11:30
1
Voorzitter van Bayern München spreekt klare taal over statement van Vincent Kompany

Voorzitter van Bayern München spreekt klare taal over statement van Vincent Kompany

11:00
LIVE Club Brugge-OH Leuven: Stoomt blauw-zwart door tegen OHL?

LIVE Club Brugge-OH Leuven: Stoomt blauw-zwart door tegen OHL?

10:15
Hoopt hij echt op het WK zoals De Condé zegt? Matte Smets legt het uit

Hoopt hij echt op het WK zoals De Condé zegt? Matte Smets legt het uit

10:30
2
Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

10:00
1
Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent

Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent

09:15
2
Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen

Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen

09:30
2
Prychynenko gelooft volop in de rechtstreekse promotie van Patro Eisden

Prychynenko gelooft volop in de rechtstreekse promotie van Patro Eisden

08:20
Taravel waarschuwt STVV voor de Champions' Play-offs

Taravel waarschuwt STVV voor de Champions' Play-offs

09:00
2
Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits

Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits

08:40
7
📷 'Absolute toptransfer in de zomer op komst voor Malick Fofana'

📷 'Absolute toptransfer in de zomer op komst voor Malick Fofana'

08:00
'Na eerdere afwijzing: club uit Premier League wil doorduwen in dossier Promise David'

'Na eerdere afwijzing: club uit Premier League wil doorduwen in dossier Promise David'

07:40
Speelt Oosting 'te Nederlands' met Antwerp? De trainer legt het uit

Speelt Oosting 'te Nederlands' met Antwerp? De trainer legt het uit

07:20
2
Is er een probleem? Taravel spreekt klare taal na reactie van Bertaccini

Is er een probleem? Taravel spreekt klare taal na reactie van Bertaccini

07:00
Stijn Vreven zwaar onder de indruk van JPL-club: "Het is echt ongelooflijk wat daar dit seizoen gebeurt"

Stijn Vreven zwaar onder de indruk van JPL-club: "Het is echt ongelooflijk wat daar dit seizoen gebeurt"

06:15
Cruciale match voor top zes: "Als we verliezen, is het gedaan"

Cruciale match voor top zes: "Als we verliezen, is het gedaan"

06:30
7
Extra dompers voor Rik De Mil en Gent: twee extra verdedigers out, eentje lang geschorst?

Extra dompers voor Rik De Mil en Gent: twee extra verdedigers out, eentje lang geschorst?

06:00
1
KV Kortrijk-coach Michiel Jonckheere komt met heel goed nieuws over Brecht Dejaegere

KV Kortrijk-coach Michiel Jonckheere komt met heel goed nieuws over Brecht Dejaegere

22:45
Wat gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League?

21:54
Gouden driepunter voor Cercle: ex-speler Dante Vanzeir doet KAA Gent das om in strijd om play-off 1

Gouden driepunter voor Cercle: ex-speler Dante Vanzeir doet KAA Gent das om in strijd om play-off 1

22:40
KV Kortrijk ruikt promotie, doelman Ilic spreekt klare taal: "Voor onze fans"

KV Kortrijk ruikt promotie, doelman Ilic spreekt klare taal: "Voor onze fans"

22:15
"Ik haat de voetbalwereld": Lazare Amani doorbreekt het stilzwijgen over Union SG

"Ik haat de voetbalwereld": Lazare Amani doorbreekt het stilzwijgen over Union SG

23:00
2
Hubert moet extra speler missen tegen Antwerp, maar ook goed nieuws voor Union

Hubert moet extra speler missen tegen Antwerp, maar ook goed nieuws voor Union

22:30
Analist overtuigd dat keuze van Nicky Hayen wel eens verkeerd kan uitdraaien

Analist overtuigd dat keuze van Nicky Hayen wel eens verkeerd kan uitdraaien

21:40
Frutos, top zes en teambuilding: Hans Cornelis voor een cruciaal weekend met Charleroi

Frutos, top zes en teambuilding: Hans Cornelis voor een cruciaal weekend met Charleroi

21:20
Zorgt La Louvière voor nieuwe stunt? KV Mechelen is alvast gewaarschuwd

Zorgt La Louvière voor nieuwe stunt? KV Mechelen is alvast gewaarschuwd

21:15
1
Promotie voor SK Beveren lijkt onvermijdelijk: "Moet zo snel mogelijk prijs zijn"

Promotie voor SK Beveren lijkt onvermijdelijk: "Moet zo snel mogelijk prijs zijn"

20:45
3
"Tijd om te vertrekken": Van Der Elst heeft geen medelijden met Anderlechtspeler

"Tijd om te vertrekken": Van Der Elst heeft geen medelijden met Anderlechtspeler

21:00
Joseph Opoku doet straffe belofte aan Essevee-fans: "Geloof me!"

Joseph Opoku doet straffe belofte aan Essevee-fans: "Geloof me!"

20:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 26
RSCA Futures RSCA Futures 2-1 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 16:00 KV Kortrijk KV Kortrijk
Lierse SK Lierse SK 20:00 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 20:00 Francs Borains Francs Borains
K Beerschot VA K Beerschot VA 22/02 RWDM Brussels RWDM Brussels
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 22/02 SK Beveren SK Beveren
KSC Lokeren KSC Lokeren 22/02 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

Erwin Wille Erwin Wille over Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent Andreas2962 Andreas2962 over Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Club Brugge - OH Leuven: - TIGERMANIA TIGERMANIA over Cruciale match voor top zes: "Als we verliezen, is het gedaan" Alaphilippe Alaphilippe over "Ze zullen meer dan 50 miljoen euro opleveren": Renard onthult de jackpot die Anderlecht te wachten staat André Coenen André Coenen over Monoloog van twaalf minuten: Kompany blikt terug op racisme-incident op Club Brugge azizi azizi over Zorgt La Louvière voor nieuwe stunt? KV Mechelen is alvast gewaarschuwd Vital Verheyen Vital Verheyen over Nederland treurt, België juicht: coëfficiëntenspel ziet er goed uit Vital Verheyen Vital Verheyen over Verlies van 20 miljoen euro: zijn de spelers van Lommel overbetaald? TIGERMANIA TIGERMANIA over Is het opvallende zegegebaar van Dante Vanzeir een prikje naar Ivan Leko? Spits legt uit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved