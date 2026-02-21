OFFICIEEL: Yves Vanderhaeghe haalt oude bekende terug bij Francs Borains

Francs Borains heeft een nieuw gezicht verwelkomd. Het gaat om Wesley Deschacht, die Yves Vanderhaeghe al erg goed kent.

Sinds het vertrek van Andreas Iannacone naar Genk was Francs Borains op zoek naar een nieuwe videoanalist. Zijn opvolger werd snel gevonden, mede dankzij het netwerk van Yves Vanderhaeghe.

Wesley Deschacht versterkt voortaan de technische staf met zijn analytische kwaliteiten. Hij zat al op de bank tegen Beveren en zijn komst is inmiddels officieel bevestigd.

Vanderhaeghe haalt oude bekende terug

De voorstelling verliep snel, want Deschacht kent Yves Vanderhaeghe al goed. De twee werkten eerder samen bij Oostende en bij Al-Faisaly.

Wesley Deschacht was ook actief in de jeugdopleiding van Cercle Brugge. Dit seizoen was hij hoofdtrainer bij Torhout in Tweede Amateur. Het nieuwe gezicht bij de Francs Borains is blij met zijn terugkeer naar het profvoetbal.





"Ik ben heel gelukkig om hier te zijn, bij een familiale club, met als doel zo snel mogelijk zoveel mogelijk wedstrijden te winnen", vertelde hij. Zaterdagavond is hij opnieuw van de partij voor de verplaatsing naar Eupen.