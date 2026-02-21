Interview Waarom Standard inzet op Charli Spoden: hij doet Euvrard denken aan deze Union-speler

Foto: © photonews
Dit seizoen zetten Standard en Vincent Euvrard vol in op Charli Spoden, die op 17-jarige leeftijd werd doorgeschoven naar de A-kern en onlangs zijn contract verlengde tot 2029. De T1 van de Rouches ziet in hem een voormalige ploegmaat.

Eind 2025 werd Charli Spoden opgenomen in de A-kern van Standard, waardoor hij ook mee mocht op winterstage naar Lagos in januari. Nochtans was hij het seizoen gestart bij de U18. Begin februari maakte de 17-jarige middenvelder zijn profdebuut door in te vallen voor de laatste 25 minuten op het veld van Club Brugge.

Deze week verlengde Spoden zijn contract bij de Rouches tot 2029. Het plan van de club is duidelijk: hem geleidelijk speelminuten en ervaring laten opdoen in de Jupiler Pro League, terwijl hij ook een belangrijke rol krijgt bij SL16 FC, dat strijdt voor het behoud in Eerste Nationale.

Aan de boorden van de Maas is het vooral Vincent Euvrard die in hem gelooft. Hij gaf Spoden de kans om enkele jongeren die twee à drie jaar ouder zijn voorbij te steken, zich bij de A-kern te voegen, geregeld op de bank te zitten en zelfs zijn profdebuut te maken.

Spoden vinkt veel vakjes af, maar moet nog groeien

Op de persconferentie, twee dagen voor de verplaatsing naar Racing Genk, ging de T1 dieper in op de kwaliteiten van de jonge middenvelder en zijn werkpunten. Zo vindt hij dat Spoden de Eerste Nationale nog nadrukkelijker moet domineren.

"Hij heeft honger om te slagen en om te voetballen. Het is een intelligente en nederige speler, en dat zijn eigenschappen die elke leergierige voetballer moet hebben. Hij toont ook agressiviteit en een uitstekend spelinzicht. Hij heeft nog veel progressiemarge: hij staat nog maar aan het begin. Hem laten invallen in Brugge was geen cadeau, maar het is tijd dat hij dit niveau begint te proeven."

Lees ook... Cruciale match voor top zes: "Als we verliezen, is het gedaan"

"Hij speelt snel en eenvoudig, terwijl eenvoud misschien wel het moeilijkste is in voetbal. In Brugge durfde hij laag op het veld de bal vragen, keek hij veel om zich heen en coachte hij zijn ploegmaats. Hij toont veel belangrijke zaken voor een jonge speler. Maar toen ik hem met de U23 tegen Rochefort zag spelen, was het bijvoorbeeld nog niet voldoende."

Vergelijking met Rob Schoofs?

Spoden beschikt over een uitstekende techniek, maar is fysiek nog in ontwikkeling. Volgens Euvrard doet hij denken aan een voormalige ploegmaat uit zijn tijd bij STVV in het begin van de jaren 2010.

"Het is altijd moeilijk om de evolutie van een 17-jarige te voorspellen, maar qua profiel doet hij me denken aan de jonge Rob Schoofs die ik meemaakte bij zijn eerste stappen in het eerste elftal. Hij heeft interessant potentieel, maar het is aan hem om de volgende stappen te zetten", besloot Vincent Euvrard.

