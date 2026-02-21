Dit zei Prestianni écht tegen Vinicius volgens hemzelf

Dit zei Prestianni écht tegen Vinicius volgens hemzelf
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Benfica - Real Madrid werd beslist door één flits van Vinicius Jr., maar na afloop draaide alles om een vermeende belediging van Gianluca Prestianni. Wat begon als provocatie, mondde uit in een UEFA-onderzoek.

De wedstrijd SL Benfica - Real Madrid eindigde op 0-1 na een prachtig doelpunt van Vinicius Jr. Helaas ging het na afloop niet meer over de wedstrijd. Alle aandacht was gericht op het incident tussen Gianluca Prestianni en Vinicius Jr.

De Braziliaanse aanvaller scoorde het enige doelpunt van de partij en ging nadien uitgebreid vieren. Daarna besloot hij om het thuispubliek nog wat extra uit te dagen, waardoor een gele kaart volgde. Vervolgens trok hij dan toch terug naar zijn plaats op het veld.

Daar stond ook Prestianni, die zijn truitje over zijn mond trok om hem iets toe te roepen. Vinicius liep meteen naar de ref en beweerde dat de Benfica-speler hem racistische bejegende. Sindsdien is het woord tegen woord.

UEFA onderzoekt woord tegen woord na zware aantijgingen

Vinicius en andere Real-spelers beweren dat ze hem 'mono' hoorden zeggen, wat aap betekent. De UEFA opende een onderzoek. Volgens ESPN heeft Prestianni al bewijs ingediend.

De officiële uitleg van de 20-jarige Argentijn is namelijk dat hij een anti-homo uitspraak deed richting Vinicius. Real-middenvelder Aurélien Tchouaméni vertelde tegen de pers, kort na afloop, ook al dat Prestianni beweerde iets anti-homo gezegd te hebben. 

De Benfica-aanvaller hangt in elk geval een zware sanctie boven het hoofd. Voor racistische uitlatingen geldt een minimale schorsing van tien speeldagen, en ook beledigingen op basis van seksuele geaardheid worden volgens het reglement even streng bestraft.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg SL Benfica - Vilafranquense live op Voetbalkrant.com vanaf 19:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SL Benfica
Vilafranquense
Gianluca Prestianni

Meer nieuws

Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat"

Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat"

14:15
OFFICIEEL: Yves Vanderhaeghe haalt oude bekende terug bij Francs Borains

OFFICIEEL: Yves Vanderhaeghe haalt oude bekende terug bij Francs Borains

14:00
Waarom Standard inzet op Charli Spoden: hij doet Euvrard denken aan deze Union-speler Interview

Waarom Standard inzet op Charli Spoden: hij doet Euvrard denken aan deze Union-speler

13:00
LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?

LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?

12:25
Vertrek in de maak? Westerlo wil contract verlengen, maar speler houdt de boot af

Vertrek in de maak? Westerlo wil contract verlengen, maar speler houdt de boot af

12:30
'Toekomstige nummer 1' van Anderlecht maakt debuut in profvoetbal op 16-jarige leeftijd

'Toekomstige nummer 1' van Anderlecht maakt debuut in profvoetbal op 16-jarige leeftijd

12:15
1
"Ze zullen meer dan 50 miljoen euro opleveren": Renard onthult de jackpot die Anderlecht te wachten staat

"Ze zullen meer dan 50 miljoen euro opleveren": Renard onthult de jackpot die Anderlecht te wachten staat

12:00
6
Boskamp ziet Anderlecht tijd verliezen en geeft raad in zoektocht naar nieuwe coach

Boskamp ziet Anderlecht tijd verliezen en geeft raad in zoektocht naar nieuwe coach

11:30
1
Voorzitter van Bayern München spreekt klare taal over statement van Vincent Kompany

Voorzitter van Bayern München spreekt klare taal over statement van Vincent Kompany

11:00
LIVE Club Brugge-OH Leuven: Stoomt blauw-zwart door tegen OHL?

LIVE Club Brugge-OH Leuven: Stoomt blauw-zwart door tegen OHL?

10:15
Hoopt hij echt op het WK zoals De Condé zegt? Matte Smets legt het uit

Hoopt hij echt op het WK zoals De Condé zegt? Matte Smets legt het uit

10:30
2
Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

10:00
1
Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent

Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent

09:15
2
Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen

Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen

09:30
2
Taravel waarschuwt STVV voor de Champions' Play-offs

Taravel waarschuwt STVV voor de Champions' Play-offs

09:00
2
Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits

Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits

08:40
7
Prychynenko gelooft volop in de rechtstreekse promotie van Patro Eisden

Prychynenko gelooft volop in de rechtstreekse promotie van Patro Eisden

08:20
📷 'Absolute toptransfer in de zomer op komst voor Malick Fofana'

📷 'Absolute toptransfer in de zomer op komst voor Malick Fofana'

08:00
'Na eerdere afwijzing: club uit Premier League wil doorduwen in dossier Promise David'

'Na eerdere afwijzing: club uit Premier League wil doorduwen in dossier Promise David'

07:40
Speelt Oosting 'te Nederlands' met Antwerp? De trainer legt het uit

Speelt Oosting 'te Nederlands' met Antwerp? De trainer legt het uit

07:20
2
Is er een probleem? Taravel spreekt klare taal na reactie van Bertaccini

Is er een probleem? Taravel spreekt klare taal na reactie van Bertaccini

07:00
Stijn Vreven zwaar onder de indruk van JPL-club: "Het is echt ongelooflijk wat daar dit seizoen gebeurt"

Stijn Vreven zwaar onder de indruk van JPL-club: "Het is echt ongelooflijk wat daar dit seizoen gebeurt"

06:15
Cruciale match voor top zes: "Als we verliezen, is het gedaan"

Cruciale match voor top zes: "Als we verliezen, is het gedaan"

06:30
7
Extra dompers voor Rik De Mil en Gent: twee extra verdedigers out, eentje lang geschorst?

Extra dompers voor Rik De Mil en Gent: twee extra verdedigers out, eentje lang geschorst?

06:00
1
Gouden driepunter voor Cercle: ex-speler Dante Vanzeir doet KAA Gent das om in strijd om play-off 1

Gouden driepunter voor Cercle: ex-speler Dante Vanzeir doet KAA Gent das om in strijd om play-off 1

22:40
"Ik haat de voetbalwereld": Lazare Amani doorbreekt het stilzwijgen over Union SG

"Ik haat de voetbalwereld": Lazare Amani doorbreekt het stilzwijgen over Union SG

23:00
2
KV Kortrijk-coach Michiel Jonckheere komt met heel goed nieuws over Brecht Dejaegere

KV Kortrijk-coach Michiel Jonckheere komt met heel goed nieuws over Brecht Dejaegere

22:45
Hubert moet extra speler missen tegen Antwerp, maar ook goed nieuws voor Union

Hubert moet extra speler missen tegen Antwerp, maar ook goed nieuws voor Union

22:30
Wat gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League?

21:54
KV Kortrijk ruikt promotie, doelman Ilic spreekt klare taal: "Voor onze fans"

KV Kortrijk ruikt promotie, doelman Ilic spreekt klare taal: "Voor onze fans"

22:15
Analist overtuigd dat keuze van Nicky Hayen wel eens verkeerd kan uitdraaien

Analist overtuigd dat keuze van Nicky Hayen wel eens verkeerd kan uitdraaien

21:40
Frutos, top zes en teambuilding: Hans Cornelis voor een cruciaal weekend met Charleroi

Frutos, top zes en teambuilding: Hans Cornelis voor een cruciaal weekend met Charleroi

21:20
Zorgt La Louvière voor nieuwe stunt? KV Mechelen is alvast gewaarschuwd

Zorgt La Louvière voor nieuwe stunt? KV Mechelen is alvast gewaarschuwd

21:15
1
"Tijd om te vertrekken": Van Der Elst heeft geen medelijden met Anderlechtspeler

"Tijd om te vertrekken": Van Der Elst heeft geen medelijden met Anderlechtspeler

21:00
Promotie voor SK Beveren lijkt onvermijdelijk: "Moet zo snel mogelijk prijs zijn"

Promotie voor SK Beveren lijkt onvermijdelijk: "Moet zo snel mogelijk prijs zijn"

20:45
3
Joseph Opoku doet straffe belofte aan Essevee-fans: "Geloof me!"

Joseph Opoku doet straffe belofte aan Essevee-fans: "Geloof me!"

20:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Primeira Liga

 Speeldag 23
Estrela Amadora Estrela Amadora 0-2 CD Tondela CD Tondela
Arouca Arouca 16:30 Nacional Nacional
Alverca Alverca 16:30 CD Santa Clara CD Santa Clara
SL Benfica SL Benfica 19:00 Vilafranquense Vilafranquense
Moreirense Moreirense 19:00 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Braga Braga 21:30 Vitória Guimarães Vitória Guimarães
Estoril Estoril 22/02 Gil Vicente Gil Vicente
FC Porto FC Porto 22/02 Rio Ave Rio Ave
FC Famalicao FC Famalicao 23/02 Casa Pia AC Casa Pia AC

Nieuwste reacties

Erwin Wille Erwin Wille over Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent Andreas2962 Andreas2962 over Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Club Brugge - OH Leuven: - TIGERMANIA TIGERMANIA over Cruciale match voor top zes: "Als we verliezen, is het gedaan" Alaphilippe Alaphilippe over "Ze zullen meer dan 50 miljoen euro opleveren": Renard onthult de jackpot die Anderlecht te wachten staat André Coenen André Coenen over Monoloog van twaalf minuten: Kompany blikt terug op racisme-incident op Club Brugge azizi azizi over Zorgt La Louvière voor nieuwe stunt? KV Mechelen is alvast gewaarschuwd Vital Verheyen Vital Verheyen over Nederland treurt, België juicht: coëfficiëntenspel ziet er goed uit Vital Verheyen Vital Verheyen over Verlies van 20 miljoen euro: zijn de spelers van Lommel overbetaald? TIGERMANIA TIGERMANIA over Is het opvallende zegegebaar van Dante Vanzeir een prikje naar Ivan Leko? Spits legt uit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved