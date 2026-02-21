Dit zei Prestianni écht tegen Vinicius volgens hemzelf

Benfica - Real Madrid werd beslist door één flits van Vinicius Jr., maar na afloop draaide alles om een vermeende belediging van Gianluca Prestianni. Wat begon als provocatie, mondde uit in een UEFA-onderzoek.

De wedstrijd SL Benfica - Real Madrid eindigde op 0-1 na een prachtig doelpunt van Vinicius Jr. Helaas ging het na afloop niet meer over de wedstrijd. Alle aandacht was gericht op het incident tussen Gianluca Prestianni en Vinicius Jr.

De Braziliaanse aanvaller scoorde het enige doelpunt van de partij en ging nadien uitgebreid vieren. Daarna besloot hij om het thuispubliek nog wat extra uit te dagen, waardoor een gele kaart volgde. Vervolgens trok hij dan toch terug naar zijn plaats op het veld.

Daar stond ook Prestianni, die zijn truitje over zijn mond trok om hem iets toe te roepen. Vinicius liep meteen naar de ref en beweerde dat de Benfica-speler hem racistische bejegende. Sindsdien is het woord tegen woord.

UEFA onderzoekt woord tegen woord na zware aantijgingen

Vinicius en andere Real-spelers beweren dat ze hem 'mono' hoorden zeggen, wat aap betekent. De UEFA opende een onderzoek. Volgens ESPN heeft Prestianni al bewijs ingediend.

De officiële uitleg van de 20-jarige Argentijn is namelijk dat hij een anti-homo uitspraak deed richting Vinicius. Real-middenvelder Aurélien Tchouaméni vertelde tegen de pers, kort na afloop, ook al dat Prestianni beweerde iets anti-homo gezegd te hebben.





De Benfica-aanvaller hangt in elk geval een zware sanctie boven het hoofd. Voor racistische uitlatingen geldt een minimale schorsing van tien speeldagen, en ook beledigingen op basis van seksuele geaardheid worden volgens het reglement even streng bestraft.