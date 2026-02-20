KV Kortrijk ruikt promotie, doelman Ilic spreekt klare taal: "Voor onze fans"

KV Kortrijk beleeft een sterk seizoen in de Challenger Pro League en mikt op een snelle terugkeer naar 1A. Doelman Marko Ilic voelt de promotiedroom leven in het Guldensporenstadion.

KV Kortrijk doet het dit seizoen bijzonder goed in de Challenger Pro League. De Kerels staan tweede in het klassement, 12 punten achter SK Beveren dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. Het verschil met de eerste achtervolger, Beerschot, bedraagt 7 punten.

"Wat we hier nu in het Guldensporenstadion beleven is echt uniek", beseft doelman Marko Ilic. Hij speelt dit seizoen een hoofdrol bij KVK. Onlangs zat hij met wat fysieke problemen, maar die lijken achter de rug te zijn.

Promotiedroom leeft in Kortrijk

"Tegen Beerschot was ik weer fit en kon ik eindelijk pijnvrij spelen. Ik voel nog wat stijfheid maar meer niet. Dat verdwijnt ook wel weer", ging hij verder bij Het Nieuwsblad. De club wil na één seizoen in de CPL snel weer terug naar de Jupiler Pro League.

"De match tegen Beerschot was niet top, maar het waren wel gouden punten. We staan er goed voor, maar we zijn er nog niet. Het mag niet meer mislukken, vooral voor onze fans dan", zegt Ilic, die onder de indruk is van de achterban.



"Er zitten tegenwoordig achtduizend fans in ons stadion, meer zelfs dan in 1A. De club leeft als nooit tevoren en iedereen droomt van promotie. Ik eveneens. Mijn contract braken ze open tot 2029. Ik blijf hier dus wel nog eventjes en wil met Kortrijk weer een stabiele club in de Jupiler Pro League worden, met Helena (zijn dochtertje, n.v.d.r.) die het live kan meemaken op onze sfeervolle tribunes", besluit Ilic.