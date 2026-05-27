Charleroi komt met groot nieuws over Kevin Van Den Kerkhof

Brandon Morren
Charleroi heeft Kevin Van Den Kerkhof definitief vastgelegd na een sterk seizoen op huurbasis. De flankspeler tekent tot 2028 en maakte het nieuws zelf bekend met een opvallende videoboodschap aan de supporters.

Sporting Charleroi kwam woensdagavond met heel mooi nieuws naar buiten. De Waalse club heeft de aankoopoptie van Kevin Van Den Kerkhof gelicht en maakte dat bekend via haar officiële kanalen.

Hij werd afgelopen seizoen gehuurd van FC Metz. Tijdens zijn eerste periode bij de Zebra's maakte hij indruk op de flanken. In totaal speelde hij 34 wedstrijden voor Charleroi waarin hij goed was voor drie doelpunten en vier assists. 

Op die manier werd hij een sterkhouder bij Charleroi. Zijn sterke prestaties werden nu dus beloond met een definitieve transfer. "De Algerijns international heeft een contract ondertekend tot 2028, met nog een extra optiejaar", klinkt het bij de club.

Voor Charleroi is dat belangrijk richting volgend seizoen. De club hoeft op die positie niet opnieuw de markt op en kan verder bouwen op een speler die de competitie, de ploeg en de supporters al kent.

"Van Den Kerkhof kwam dit seizoen op huurbasis met aankoopoptie naar Charleroi. De 1,90 meter grote verdediger toonde al snel zijn belang binnen de Carolo-kern en speelde 34 wedstrijden in het shirt van de Zebra’s", schrijft de club nog.

Charleroi plaatste verder ook een video op sociale media om het nieuws wereldkundig te maken. Eerst leek het om afscheid te gaan, maar later werd de echte boodschap duidelijk. "Beste supporters, vanaf het begin voelde ik me een echt lid van deze Zebra-familie. Bedankt voor dit seizoen, bedankt voor jullie warme ontvangst, bedankt voor alles", opende hij.

"Na dit seizoen is het tijd om afscheid van jullie te nemen… althans voor enkele weken. Daarna zie ik jullie terug bij de hervatting, om het seizoen 2026-2027 zo goed mogelijk voor te bereiden. Afspraak volgend seizoen in het Mambourg. Trots om tot 2028 Carolo te zijn", besluit Van Den Kerkhof.

