OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

Brandon Morren, voetbaljournalist
FCV Dender zakt na één seizoen opnieuw naar de Challenger Pro League. Ook voor Yannick Ferrera zit het verhaal erop, net als voor zijn assistent en keeperstrainer Dany Verlinden. Zij verlaten de club allemaal.

FCV Dender speelt volgend seizoen niet meer in de Jupiler Pro League. De Kadavers eindigden laatste in de reguliere competitie en vervolgend ook in de Relegation Play-offs. Nadien werd er ook niet gewonnen in de barragewedstrijden tegen Lommel SK, waar het 3-2 en 0-0 werd. Daarom zakt Dender naar de Challenger Pro League.

Yannick Ferrera kreeg niet klaargespeeld wat er van hem verwacht werd. Hij kondigde meteen na de laatste wedstrijd tegen Lommel al aan dat zijn contract normaal gezien niet verlengd wordt, aangezien de doelstellingen niet behaald werden.

Woensdag communiceerde de club ook officieel over het lot van Ferrera en zijn assistent Pierre-Baptiste Baherlé. "Gezien we er dit seizoen niet in geslaagd zijn om de vooropgestelde doelstelling, het behoud in 1A, te realiseren, komt de samenwerking met beide trainers automatisch tot een einde."

"Sinds hun aankomst hebben Yannick Ferrera en Pierre-Baptiste Baherlé zich voor de volle 100% ingezet voor de club. Met hun dagelijkse toewijding hebben zij er alles aan gedaan om het tij te keren. Ondanks alle inspanningen en het harde werk is het uiteindelijk helaas niet gelukt om de vooropgestelde doelstelling te behalen."

"Namens de volledige club willen wij hen dan ook oprecht bedanken voor alle geleverde inspanningen en prestaties. Wij wensen Yannick en Pierre- Baptiste veel succes toe in de verderzetting van hun carrières", klinkt het nog bij Dender.

Ook voor keeperstrainer Dany Verlinden stopt het avontuur bij Dender. Volgens de club lag die beslissing volledig bij Verlinden zelf. "Na een indrukwekkende en succesvolle carrière, zowel als speler als trainer, kiest Dany ervoor om vanaf volgend seizoen volop te genieten van zijn welverdiende pensioen."

