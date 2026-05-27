Racing Genk wacht bang af na WK-nieuws over Zakaria El Ouahdi

Marokko neemt Zakaria El Ouahdi mee naar het WK, maar dat zorgt mogelijk voor kopzorgen bij Genk. De Limburgers spelen dit weekend nog een cruciaal barrageduel tegen KAA Gent.

Marokko heeft dinsdagavond zijn officiële selectie voor het WK bekendgemaakt. Bondscoach Mohamed Ouahbi selecteerde daarbij ook twee spelers uit de Jupiler Pro League. De meest logische naam is die van Zakaria El Ouahdi, die zich week op week in de kijker kan spelen bij KRC Genk. Verder mag ook Redouane Halhal van KV Mechelen naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

اللائحة النهائية لمنتخبنا الوطني المشاركة في كأس العالم 2026 🌍🏆



🚨 Here is our National Team’s final squad list for the FIFA World Cup 2026! Let the adventure begin 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ZKAzdUkblR — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 26, 2026

Met Bilal El Khannouss zit er ook een ex-Genk-speler in de groep van Ouahbi terwijl ook Chemsdine Talbi (ex-Club Brugge) van de partij is. Het land speelt tegen Brazilië, Schotland en Haïti in de groepsfase, die begint op 14 juni.

Genk wacht nog op duidelijkheid rond El Ouahdi

Voor El Ouahdi is dit fantastisch nieuws, maar voor Genk zou het mogelijk ook een opdoffer kunnen betekenen. 25 mei was namelijk de deadline om spelers beschikbaar te stellen voor het WK, maar dit weekend spelen de Limburgers nog een barragewedstrijd met Europees voetbal als inzet tegen KAA Gent.

Junya Ito, Joris Kayembe en Yaimar Medina zijn dan al aan de slag bij respectievelijk Japan, Congo en Ecuador. Wat er ook gebeurt, zij spelen niet tegen de Buffalo's. Het blijft nu nog wat afwachten of Genk iets kan regelen met de Marokkaanse bond in verband met El Ouahdi.





Marokko en Genk moeten overeenkomen

De enige uitzonderingen die gemaakt worden zijn de Champions League-finale en de Conference League-finale. Daar valt de barragewedstrijd tussen Genk en Gent uiteraard niet tussen, waardoor de bal in het kamp van Marokko ligt.

Het kan goed zijn dat El Ouahdi zondag gewoon speelt, maar niets is momenteel zeker. Dit seizoen speelde de Marokkaan 45 wedstrijden voor Genk waarin hij goed was voor 12 doelpunten. Hij gaf ook zes assists.