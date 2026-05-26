Anderlecht rondt uitgaande transfer af én mag meteen vijftien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening

Manuel Gonzalez
Antoine Sibierski moet de komende weken een nieuw elftal bouwen bij RSC Anderlecht. Elke eurocent is héél welkom in die queeste. De eerste vijftien miljoen euro staat heel binnenkort op de rekening.

Antoine Sibierski moet de komende weken geen vakantie nemen. En we schrijven héél duidelijk in weken. RSC Anderlecht dient midden juli klaar te zijn voor de Europese dienst.

De taak van de nieuwbakken sportief directeur van paars-wit is er niet naast. Sibierski moet met de grove borstel door de selectie, een nieuwe coach zoeken én het team van een ervarings- en kwaliteitsinjectie voorzien.

Aankoopoptie van vijftien miljoen euro

We hoeven er geen tekening bij te maken: daar is geld voor nodig. Anderlecht is dan wel opnieuw financieel gezond, maar het geld ligt op straat rond het Lotto Park.

Al is er een lichtpuntje. Anderlecht verwacht zich héél snel aan vijftien miljoen euro. Al Ittihad Club neemt Jan-Carlo Simic na dit seizoen definitief over. Kanttekening: het gaat om een verplichte aankoopoptie.

15 + 6 = 22 miljoen euro

De Saoedische topclub betaalde de voorbije maanden zes miljoen euro aan huurgelden voor Simic. Op één juli dient de resterende vijftien miljoen euro op de paars-witte bankrekening te staan.

Die centen zijn héél welkom voor Sibierski. Al moeten we er meteen bij zeggen dat die som lang niet genoeg zal zijn voor de plannen die de Fransman heeft met de selectie van de Belgische recordkampioen.

'Deze spits die we in België héél goed kennen wordt de nieuwe aanvalsleider van Chelsea'

20:20
RECONSTRUCTIE: Manchester City deed in... april nog een laatste poging om Vincent Kompany te overtuigen

20:02
Het voorbeeld van Duranville moet Nathan De Cat aan het denken zetten

18:20
Ferme wending? 'Buitenlandse topclub wil De Busser wegkapen voor neus van diverse Belgische teams'

19:00
'Anderlecht wil doordrukken voor miljoenendeal met sterkhouder Basel'

17:40
Is het eindelijk prijs na jaren geflirt? 'Mourinho zorgt ervoor dat deze sterspeler naar Real Madrid komt'

19:20
Dit is waarom Club Brugge geen twijfel heeft bij 33-jarige Guilian Preud'homme in moeilijkste zomer ooit

18:40
Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

14:20
'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

17:00
DONE DEAL: Union maakt er werk van en heeft nieuwe hoofdsponsor: "Enorm trots"

18:00
🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

13:30
DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

17:20
'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

16:40
Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf

16:20
20.000 euro? "Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede dat heeft..."

16:00
Droef nieuws: '21-jarige ex-Antwerpspeler Victor Udoh overleden'

15:30
Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

11:00
'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'

15:00
'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'

14:40
De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

12:34
Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

12:00
Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

13:00
DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

12:40
Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

08:30
Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

12:20
Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

07:30
Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

09:30
Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

10:30
Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

10:15
Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen

10:00
📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

08:15
KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

09:15
Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

09:00
Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

07:05
Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

08:00
Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal Reactie

06:30

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

