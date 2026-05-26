Anderlecht rondt uitgaande transfer af én mag meteen vijftien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening

Antoine Sibierski moet de komende weken een nieuw elftal bouwen bij RSC Anderlecht. Elke eurocent is héél welkom in die queeste. De eerste vijftien miljoen euro staat heel binnenkort op de rekening.

Antoine Sibierski moet de komende weken geen vakantie nemen. En we schrijven héél duidelijk in weken. RSC Anderlecht dient midden juli klaar te zijn voor de Europese dienst.

De taak van de nieuwbakken sportief directeur van paars-wit is er niet naast. Sibierski moet met de grove borstel door de selectie, een nieuwe coach zoeken én het team van een ervarings- en kwaliteitsinjectie voorzien.

Aankoopoptie van vijftien miljoen euro

We hoeven er geen tekening bij te maken: daar is geld voor nodig. Anderlecht is dan wel opnieuw financieel gezond, maar het geld ligt op straat rond het Lotto Park.

Al is er een lichtpuntje. Anderlecht verwacht zich héél snel aan vijftien miljoen euro. Al Ittihad Club neemt Jan-Carlo Simic na dit seizoen definitief over. Kanttekening: het gaat om een verplichte aankoopoptie.

15 + 6 = 22 miljoen euro

De Saoedische topclub betaalde de voorbije maanden zes miljoen euro aan huurgelden voor Simic. Op één juli dient de resterende vijftien miljoen euro op de paars-witte bankrekening te staan.





Die centen zijn héél welkom voor Sibierski. Al moeten we er meteen bij zeggen dat die som lang niet genoeg zal zijn voor de plannen die de Fransman heeft met de selectie van de Belgische recordkampioen.