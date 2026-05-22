📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

Union SG neemt zondag afscheid van een vertrouwd gezicht. Guillaume François speelt zijn laatste wedstrijd voor de Brusselaars en sluit zo een mooi hoofdstuk af bij de landskampioen.

Einde van een tijdperk bij Union

Union SG kondigde officieel aan dat Guillaume François afscheid neemt van de club. De ervaren flankverdediger groeide de voorbije jaren uit tot een gewaardeerde pion binnen de kleedkamer van de Brusselaars, ook al kwam hij de laatste seizoenen minder vaak in actie.

François arriveerde in de zomer van 2020 bij Union SG, dat hem transfervrij overnam van Excelsior Virton. Op dat moment speelde Union nog in de Challenger Pro League en moest de grote doorbraak naar de Belgische top nog volgen. De Belg maakte die volledige opmars mee, van promotie tot landskampioen.

In totaal werkte François meer dan vijf seizoenen af in het Dudenpark. Hij stond bekend als een loyale ploegspeler en een belangrijke figuur naast het veld. Union verlengde eerder zelfs nog zijn contract vanwege zijn ervaring binnen de groep.

Bescheiden cijfers, grote waarde

De huidige marktwaarde van François wordt geschat op ongeveer 150.000 euro. Op sportief vlak speelde hij dit seizoen een beperkte rol bij Union SG.

In de reguliere competitie van de Jupiler Pro League verzamelde hij drie wedstrijden en amper een handvol speelminuten. In de Champions’ Play-offs kwam hij niet meer in actie. Ook qua statistieken bleef zijn bijdrage beperkt tot nul doelpunten en nul assists.



Toch vertellen die cijfers niet het volledige verhaal. Binnen Union werd François beschouwd als een belangrijke speler voor de groepssfeer en begeleiding van jongere spelers.

Nog geen duidelijkheid over toekomst

Voorlopig is er nog geen officiële duidelijkheid over de toekomst van de 35-jarige Belg. Er doken voorlopig geen concrete geruchten op over interesse van andere clubs om hem transfervrij over te nemen.

Daardoor blijft ook de vraag open of François nog een laatste uitdaging zoekt of stilaan denkt aan een afscheid van het profvoetbal. Zijn ervaring kan voor heel wat clubs in België nog interessant zijn, zeker in een ondersteunende rol binnen een jonge spelersgroep.