🎥 Van Jan Breydel tot Londen: Noa Lang duikt overal op tijdens titelfeesten met nieuwe monsterhit

Noa Lang blijft ook ver buiten het voetbalveld een opvallende naam. De voormalige publiekslieveling van Club Brugge heeft opnieuw een muzikale hit te pakken en die bleek de voorbije dagen werkelijk overal op te duiken tijdens verschillende kampioenenfeesten in Europa.

De Nederlandse aanvaller, tegenwoordig actief bij Galatasaray, bracht onlangs samen met rapper Lil Kleine het nummer ‘Ewa Safi’ uit. De track sloeg meteen stevig aan en groeide in sneltempo uit tot een echte hype op sociale media én in voetbalmiddens.

Lang stelde het nummer vorige week al op opvallende wijze voor tijdens de titelviering van Galatasaray. Met zonnebril, pet achterstevoren en dansend op het veld zorgde hij meteen voor beelden die razendsnel viraal gingen.

Stankovic belt met Noa Lang

Maar daar bleef het niet bij. Ook in België dook de nieuwe hit prominent op tijdens het kampioenenfeest van Club Brugge. In de kleedkamer van blauw-zwart werd het nummer luid meegezongen nadat de twintigste landstitel officieel binnen was. Verschillende spelers gingen compleet uit de bol toen het lied door de boxen schalde.

Opvallend: Noa Lang zelf was er zelfs virtueel nog een beetje bij. Via een videogesprek kreeg hij rechtstreeks contact met enkele spelers van Club Brugge, onder wie Aleksandar Stankovic en Joel Ordóñez. De ex-speler van blauw-zwart blijft duidelijk nog altijd populair in Brugge, waar hij in 2021 en 2022 kampioen werd.

Miljoenen streams voor Noa Lang

Ook in Engeland raakte ‘Noano’ helemaal ingeburgerd. Bij Arsenal FC zou Jurriën Timber ervoor gezorgd hebben dat het nummer werd afgespeeld tijdens het kampioenenfeest van de Londenaren.





Ondertussen blijven ook de streamingcijfers stevig oplopen. In nauwelijks enkele dagen tijd verzamelde ‘Ewa Safi’ al miljoenen streams op Spotify. Daarmee voegt Lang opnieuw een succes toe aan zijn ondertussen opvallend uitgebreide muzikale carrière.

Met eerdere tracks als ‘7K op je feestje’, ‘Damage’ en ‘Waka’ bewees hij al dat hij ook buiten het voetbal een publiek kan bereiken. Maar dat zijn muziek nu letterlijk de soundtrack vormt van titelfeesten in heel Europa, zegt misschien nog het meest over de populariteit van Noa Lang anno 2026.