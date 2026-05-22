🎥 Van Jan Breydel tot Londen: Noa Lang duikt overal op tijdens titelfeesten met nieuwe monsterhit

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 Van Jan Breydel tot Londen: Noa Lang duikt overal op tijdens titelfeesten met nieuwe monsterhit
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Noa Lang blijft ook ver buiten het voetbalveld een opvallende naam. De voormalige publiekslieveling van Club Brugge heeft opnieuw een muzikale hit te pakken en die bleek de voorbije dagen werkelijk overal op te duiken tijdens verschillende kampioenenfeesten in Europa.

De Nederlandse aanvaller, tegenwoordig actief bij Galatasaray, bracht onlangs samen met rapper Lil Kleine het nummer ‘Ewa Safi’ uit. De track sloeg meteen stevig aan en groeide in sneltempo uit tot een echte hype op sociale media én in voetbalmiddens.

Lang stelde het nummer vorige week al op opvallende wijze voor tijdens de titelviering van Galatasaray. Met zonnebril, pet achterstevoren en dansend op het veld zorgde hij meteen voor beelden die razendsnel viraal gingen.

Stankovic belt met Noa Lang

Maar daar bleef het niet bij. Ook in België dook de nieuwe hit prominent op tijdens het kampioenenfeest van Club Brugge. In de kleedkamer van blauw-zwart werd het nummer luid meegezongen nadat de twintigste landstitel officieel binnen was. Verschillende spelers gingen compleet uit de bol toen het lied door de boxen schalde.

Opvallend: Noa Lang zelf was er zelfs virtueel nog een beetje bij. Via een videogesprek kreeg hij rechtstreeks contact met enkele spelers van Club Brugge, onder wie Aleksandar Stankovic en Joel Ordóñez. De ex-speler van blauw-zwart blijft duidelijk nog altijd populair in Brugge, waar hij in 2021 en 2022 kampioen werd.

Miljoenen streams voor Noa Lang

Ook in Engeland raakte ‘Noano’ helemaal ingeburgerd. Bij Arsenal FC zou Jurriën Timber ervoor gezorgd hebben dat het nummer werd afgespeeld tijdens het kampioenenfeest van de Londenaren.

Ondertussen blijven ook de streamingcijfers stevig oplopen. In nauwelijks enkele dagen tijd verzamelde ‘Ewa Safi’ al miljoenen streams op Spotify. Daarmee voegt Lang opnieuw een succes toe aan zijn ondertussen opvallend uitgebreide muzikale carrière.

Met eerdere tracks als ‘7K op je feestje’, ‘Damage’ en ‘Waka’ bewees hij al dat hij ook buiten het voetbal een publiek kan bereiken. Maar dat zijn muziek nu letterlijk de soundtrack vormt van titelfeesten in heel Europa, zegt misschien nog het meest over de populariteit van Noa Lang anno 2026.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Arsenal

Meer nieuws

Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

17:30
1
KVM oordeelt over handspel Seys en klopt zich op de borst: "Club terecht kampioen, maar niet met zege bij ons" Reactie

KVM oordeelt over handspel Seys en klopt zich op de borst: "Club terecht kampioen, maar niet met zege bij ons"

16:30
RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

15:49
7
Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

15:00
1
Wil hij vertrekken in Genk? "Ik zit niet in een gemakkelijke situatie

Wil hij vertrekken in Genk? "Ik zit niet in een gemakkelijke situatie

17:00
Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

14:30
26
Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)

Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)

15:30
Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media Reactie

Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media

11:45
24
Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

12:02
2
Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht

Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht

14:00
OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

14:37
1
Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

13:24
6
Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

13:00
2
Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

12:20
4
Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

11:33
7
Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

12:40
1
Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis" Reactie

Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis"

08:50
Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

10:40
Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

11:15
2
Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

08:10
19
Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

11:00
2
Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

09:40
3
🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

07:40
30
Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

10:00
Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

10:20
2
🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

07:20
Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard" Reactie

Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard"

06:45
Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen" Reactie

Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen"

06:30
🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

08:40
5
📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

09:20
9
Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko Reactie

Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko

23:40
1
Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge" Reactie

Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge"

23:11
Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

22:31
'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

07:00
Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

23:30
3
Waar ligt de toekomst van gewezen coryfee RWDM na knap seizoen? Exodus is groot

Waar ligt de toekomst van gewezen coryfee RWDM na knap seizoen? Exodus is groot

06:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 38
Burnley Burnley 24/05 Wolverhampton Wolverhampton
Fulham Fulham 24/05 Newcastle United Newcastle United
West Ham Utd West Ham Utd 24/05 Leeds United Leeds United
Nottingham Forest Nottingham Forest 24/05 Bournemouth Bournemouth
Brighton Brighton 24/05 Manchester United Manchester United
Crystal Palace Crystal Palace 24/05 Arsenal Arsenal
Manchester City Manchester City 24/05 Aston Villa Aston Villa
Tottenham Tottenham 24/05 Everton Everton
Liverpool FC Liverpool FC 24/05 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 24/05 Chelsea Chelsea

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij" Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel" Olympia86 Olympia86 over Brandon Mechele: "Iedereen schreef ons af: de ene week ben je kampioen en de andere week ben je niets waard" The Purple Knight The Purple Knight over RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT? Geert66 Geert66 over Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen L10 Oud-Heverlee Leuven fan L10 Oud-Heverlee Leuven fan over Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten? L10 Oud-Heverlee Leuven fan L10 Oud-Heverlee Leuven fan over Vertrekt Felice Mazzu alweer bij OH Leuven? "Ik heb het gelezen..." L10 Oud-Heverlee Leuven fan L10 Oud-Heverlee Leuven fan over OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso Joe Joe over Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing Joe Joe over Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved