Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

Met een twintigste landstitel heeft Club Brugge zijn dominante positie in het Belgische voetbal nog maar eens bevestigd. Maar volgens Peter Vandenbempt schuilt daar ook een potentieel gevaar in voor de toekomst van de competitie.

De Sporza-analist ziet hoe Club Brugge jaar na jaar sterker wordt, zowel op als naast het veld. Zeker met de plannen voor een nieuw stadion vreest hij dat de kloof met de concurrentie alleen maar groter zal worden.

“Het gevaar van dominantie van Club bestaat absoluut”, klinkt het bij Vandenbempt. “Zeker als dat nieuwe stadion er komt en de inkomsten opnieuw fors stijgen.”

Dominantie is nog niet compleet

Volgens hem is die dominantie eigenlijk vandaag al zichtbaar. “Zeven titels in tien jaar, dat zegt natuurlijk alles”, aldus Vandenbempt. Toch nuanceert hij ook meteen. “Op het veld valt het uiteindelijk nog een beetje mee. Als Club zijn enorme financiële voorsprong echt maximaal zou benutten, dan zouden ze eigenlijk elk seizoen met ruime voorsprong kampioen moeten worden.”

Dat scenario bleef voorlopig uit. De voorbije jaren maakten onder meer nion Saint-Gilloise en Antwerp het Club Brugge geregeld moeilijk in de titelstrijd. “Het is vaak kantje-boord geweest”, zegt Vandenbempt daarover. “Club heeft ook zelf een paar keer geprofiteerd van die play-offs en de halvering van de punten, terwijl ze daar altijd kritisch voor waren.”

Toch blijft de analist overtuigd dat blauw-zwart op lange termijn een structureel voordeel heeft uitgebouwd. “Ze hebben niet alleen veel geld”, legt hij uit. “Er wordt ook al jaren echt goed gewerkt binnen die club.”



Winnaarscultuur

Vooral de mentaliteit binnen Club Brugge maakt indruk op hem. “Er heerst daar een unieke winnaarscultuur en een echte topsportmentaliteit. Daarnaast is er ook een duidelijke visie. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Union, weliswaar met andere middelen.”

Bij andere Belgische topclubs ontbreekt dat volgens Vandenbempt te vaak. “Dat is minstens even problematisch als het financiële overwicht van Club Brugge”, stelt hij scherp.

Volgend seizoen wordt volgens hem bovendien extra interessant door het verdwijnen van de play-offs. “Puntenverlies in augustus of januari zal plots weer veel belangrijker worden. Dat vraagt een andere mindset van onze clubs, want na zestien jaar play-offs zijn velen dat een beetje vergeten.”