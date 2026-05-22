Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 15 reacties
Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Met een twintigste landstitel heeft Club Brugge zijn dominante positie in het Belgische voetbal nog maar eens bevestigd. Maar volgens Peter Vandenbempt schuilt daar ook een potentieel gevaar in voor de toekomst van de competitie.

De Sporza-analist ziet hoe Club Brugge jaar na jaar sterker wordt, zowel op als naast het veld. Zeker met de plannen voor een nieuw stadion vreest hij dat de kloof met de concurrentie alleen maar groter zal worden.

“Het gevaar van dominantie van Club bestaat absoluut”, klinkt het bij Vandenbempt. “Zeker als dat nieuwe stadion er komt en de inkomsten opnieuw fors stijgen.”

Dominantie is nog niet compleet

Volgens hem is die dominantie eigenlijk vandaag al zichtbaar. “Zeven titels in tien jaar, dat zegt natuurlijk alles”, aldus Vandenbempt. Toch nuanceert hij ook meteen. “Op het veld valt het uiteindelijk nog een beetje mee. Als Club zijn enorme financiële voorsprong echt maximaal zou benutten, dan zouden ze eigenlijk elk seizoen met ruime voorsprong kampioen moeten worden.”

Dat scenario bleef voorlopig uit. De voorbije jaren maakten onder meer nion Saint-Gilloise en Antwerp het Club Brugge geregeld moeilijk in de titelstrijd. “Het is vaak kantje-boord geweest”, zegt Vandenbempt daarover. “Club heeft ook zelf een paar keer geprofiteerd van die play-offs en de halvering van de punten, terwijl ze daar altijd kritisch voor waren.”

Toch blijft de analist overtuigd dat blauw-zwart op lange termijn een structureel voordeel heeft uitgebouwd. “Ze hebben niet alleen veel geld”, legt hij uit. “Er wordt ook al jaren echt goed gewerkt binnen die club.”

Lees ook... Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

Winnaarscultuur

Vooral de mentaliteit binnen Club Brugge maakt indruk op hem. “Er heerst daar een unieke winnaarscultuur en een echte topsportmentaliteit. Daarnaast is er ook een duidelijke visie. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Union, weliswaar met andere middelen.”

Bij andere Belgische topclubs ontbreekt dat volgens Vandenbempt te vaak. “Dat is minstens even problematisch als het financiële overwicht van Club Brugge”, stelt hij scherp.

Volgend seizoen wordt volgens hem bovendien extra interessant door het verdwijnen van de play-offs. “Puntenverlies in augustus of januari zal plots weer veel belangrijker worden. Dat vraagt een andere mindset van onze clubs, want na zestien jaar play-offs zijn velen dat een beetje vergeten.”

15 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

13:24
5
Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht

Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht

14:00
Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

12:20
4
Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media Reactie

Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media

11:45
23
RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

15:49
Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

12:02
2
Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

11:33
5
Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

10:40
Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)

Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)

15:30
Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

09:40
1
Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis" Reactie

Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis"

08:50
🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

08:40
4
Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

15:00
1
Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

08:10
18
🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

07:40
29
🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

07:20
Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard" Reactie

Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard"

06:45
Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen" Reactie

Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen"

06:30
Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko Reactie

Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko

23:40
1
Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

23:30
3
Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge" Reactie

Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge"

23:11
OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

14:37
Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

22:32
Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

22:31
Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

11:15
2
Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

22:34
'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

07:00
'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

22:00
Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

13:00
2
Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

12:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

20:10
Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

11:00
2
Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

10:00
'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

20:10
1
Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal

Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal

01:27
23
Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

10:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 23/05 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 23/05 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 23/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Olympia86 Olympia86 over Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel" Vital Verheyen Vital Verheyen over Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..." FCBalto FCBalto over Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag André Coenen André Coenen over Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing Stefaan_82 Stefaan_82 over 🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys? Vital Verheyen Vital Verheyen over Brandon Mechele: "Iedereen schreef ons af: de ene week ben je kampioen en de andere week ben je niets waard" sven123 sven123 over Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal Goro Goro over Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen Andreas2962 Andreas2962 over Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen roodwit1880 roodwit1880 over Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved