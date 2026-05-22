Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

De discussie rond de U23-teams in het Belgische profvoetbal bereikt stilaan een cruciaal punt. Volgende week buigt de Pro League zich opnieuw over het dossier van de beloftenploegen in tweede klasse, en alles wijst erop dat het huidige systeem grondig zal veranderen.

De voorbije maanden kwam de regeling zwaar onder vuur te liggen nadat de Belgische Mededingingsautoriteit oordeelde dat de bestaande quota voor U23-teams strijdig zijn met de mededingingsregels. Daardoor staat het hele model, dat werd ingevoerd, plots op losse schroeven.

Quota voor beloftenploegen helemaal op de schop

De hervorming van het Belgische profvoetbal voorzag oorspronkelijk dat de beloftenploegen van clubs als Club NXT, RSCA Futures, Jong Genk en Jong KAA Gent quasi verzekerd zouden blijven van een plaats in tweede klasse. Maar net dat systeem wordt nu juridisch in vraag gesteld.

De Mededingingsautoriteit trok recent zelfs de degradatieregels van het afgelopen seizoen in twijfel. Daardoor dreigt Club NXT alsnog te degraderen naar het amateurvoetbal, ondanks de eerdere bescherming die voor de beloftenploegen was voorzien. Tegen die beslissing loopt momenteel nog een beroepsprocedure.

Binnen de Pro League werd eerder gezocht naar een compromis waarbij U23-teams wel zouden kunnen degraderen, maar telkens vervangen zouden worden door een andere beloftenploeg. Dat voorstel botste echter op hevig verzet vanuit het amateurvoetbal. Zowel de Vlaamse als Waalse amateurvleugels vrezen dat zo’n systeem een domino-effect zou veroorzaken in de promotie- en degradatieregels van de lagere reeksen.

Financiële bijdrage verminderd

Daardoor lijkt één scenario nu steeds waarschijnlijker: de volledige afschaffing van de vaste quota voor beloftenploegen, schrijft HLN. Dat zou betekenen dat de U23-teams voortaan onder exact dezelfde regels vallen als alle andere clubs in tweede klasse.

Lees ook... Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media

Voor de topclubs heeft dat ook financiële gevolgen. Tot nu toe betaalden de betrokken clubs jaarlijks een stevige bijdrage aan de andere tweedeklassers om hun beloftenploegen in de competitie te laten deelnemen. Dat bedrag bedroeg ongeveer één miljoen euro per club.

Nu die beschermde status dreigt weg te vallen, willen de topclubs die financiële bijdrage fors verminderen. Er wordt momenteel gesproken over een nieuw bedrag van ongeveer 750.000 euro per seizoen.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media Reactie

Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media

11:45
17
Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis" Reactie

Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis"

08:50
Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

08:10
17
🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

07:40
26
🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

07:20
Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard" Reactie

Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard"

06:45
Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen" Reactie

Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen"

06:30
Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

12:20
1
Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko Reactie

Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko

23:40
1
Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

13:00
Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

12:02
Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

11:33
5
Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge" Reactie

Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge"

23:11
Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

22:31
Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

10:40
Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

11:15
2
'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

07:00
Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

12:40
Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

09:40
1
Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

11:00
Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

10:00
🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

08:40
4
Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

10:20
2
Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

19:00
1
Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

18:30
Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric" Reactie

Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric"

00:00
📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

09:20
9
Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

17:50
1
Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

23:30
3
Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

17:30
Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

21:00
Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

22:32
Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

23:00
4
Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

22:34
'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

22:00
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

15:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 23/05 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 23/05 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 23/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Brandon Mechele: "Iedereen schreef ons af: de ene week ben je kampioen en de andere week ben je niets waard" GoalZilla GoalZilla over Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys? Walter Baseggio Walter Baseggio over Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge BuffaloVince BuffaloVince over Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af Joske89 Joske89 over Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal cartman_96 cartman_96 over 📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels sven123 sven123 over Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved