Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

De discussie rond de U23-teams in het Belgische profvoetbal bereikt stilaan een cruciaal punt. Volgende week buigt de Pro League zich opnieuw over het dossier van de beloftenploegen in tweede klasse, en alles wijst erop dat het huidige systeem grondig zal veranderen.

De voorbije maanden kwam de regeling zwaar onder vuur te liggen nadat de Belgische Mededingingsautoriteit oordeelde dat de bestaande quota voor U23-teams strijdig zijn met de mededingingsregels. Daardoor staat het hele model, dat werd ingevoerd, plots op losse schroeven.

Quota voor beloftenploegen helemaal op de schop

De hervorming van het Belgische profvoetbal voorzag oorspronkelijk dat de beloftenploegen van clubs als Club NXT, RSCA Futures, Jong Genk en Jong KAA Gent quasi verzekerd zouden blijven van een plaats in tweede klasse. Maar net dat systeem wordt nu juridisch in vraag gesteld.

De Mededingingsautoriteit trok recent zelfs de degradatieregels van het afgelopen seizoen in twijfel. Daardoor dreigt Club NXT alsnog te degraderen naar het amateurvoetbal, ondanks de eerdere bescherming die voor de beloftenploegen was voorzien. Tegen die beslissing loopt momenteel nog een beroepsprocedure.

Binnen de Pro League werd eerder gezocht naar een compromis waarbij U23-teams wel zouden kunnen degraderen, maar telkens vervangen zouden worden door een andere beloftenploeg. Dat voorstel botste echter op hevig verzet vanuit het amateurvoetbal. Zowel de Vlaamse als Waalse amateurvleugels vrezen dat zo’n systeem een domino-effect zou veroorzaken in de promotie- en degradatieregels van de lagere reeksen.

Financiële bijdrage verminderd

Daardoor lijkt één scenario nu steeds waarschijnlijker: de volledige afschaffing van de vaste quota voor beloftenploegen, schrijft HLN. Dat zou betekenen dat de U23-teams voortaan onder exact dezelfde regels vallen als alle andere clubs in tweede klasse.



Lees ook... Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media›

Voor de topclubs heeft dat ook financiële gevolgen. Tot nu toe betaalden de betrokken clubs jaarlijks een stevige bijdrage aan de andere tweedeklassers om hun beloftenploegen in de competitie te laten deelnemen. Dat bedrag bedroeg ongeveer één miljoen euro per club.

Nu die beschermde status dreigt weg te vallen, willen de topclubs die financiële bijdrage fors verminderen. Er wordt momenteel gesproken over een nieuw bedrag van ongeveer 750.000 euro per seizoen.

