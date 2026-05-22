Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

Thomas Tuchel heeft zijn WK-selectie voor England bekendgemaakt en die zorgt meteen voor heel wat ophef over Het Kanaal. Vooral het ontbreken van enkele absolute sterrennamen leidt tot stevige kritiek in de Engelse media en bij de supporters.

De opvallendste afwezigen zijn zonder twijfel Cole Palmer en Phil Foden. Beide creatieve smaakmakers werden de voorbije jaren nog gezien als de toekomst van Engeland, maar mogen deze zomer thuisblijven. Palmer kende bij Chelsea FC een wisselvallige campagne, terwijl Foden bij Manchester City FC nooit echt zijn beste niveau haalde. Toch komt hun afwezigheid voor velen als een schok.

Vooral ontbreken Trent-Alexander Arnold zorgt voor gefrons

Ook het ontbreken van Trent Alexander-Arnold doet de wenkbrauwen fronsen. De rechtsachter van Real Madrid CF ligt al langer moeilijk bij Tuchel en betaalt daar nu de prijs voor. In Engeland wordt openlijk de vraag gesteld hoe een speler met zijn kwaliteiten naast de selectie kan vallen.

Daarnaast ontbreken ook Harry Maguire en Luke Shaw. Vooral Maguire reageerde zichtbaar ontgoocheld nadat hij te horen kreeg dat hij niet mee mag naar het WK.

Opvallend genoeg kiest Tuchel wel voor ervaring. Zo is de inmiddels bijna 36-jarige Jordan Henderson er opnieuw bij. Zijn selectie zorgt eveneens voor verdeeldheid, zeker omdat veel supporters liever jong talent hadden gezien. Ook Ivan Toney, tegenwoordig actief in Saudi-Arabië, kreeg een plek in de selectie.

Engeland trekt met grote ambities naar het WK, maar de samenstelling van de kern zorgt nu al voor discussie. De Engelse pers spreekt van een “gok” van Tuchel en twijfelt openlijk of deze selectie voldoende creativiteit en flair bevat om écht mee te strijden voor de wereldtitel.





WK-selectie Engeland

Doelmannen

Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Verdedigers

Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Djed Spence (Tottenham Hotspur)

Middenvelders

Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Aanvallers

Eberechi Eze (Arsenal), Harry Kane (Bayern München), Anthony Gordon (Newcastle United), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)