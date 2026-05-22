Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thomas Tuchel heeft zijn WK-selectie voor England bekendgemaakt en die zorgt meteen voor heel wat ophef over Het Kanaal. Vooral het ontbreken van enkele absolute sterrennamen leidt tot stevige kritiek in de Engelse media en bij de supporters.

De opvallendste afwezigen zijn zonder twijfel Cole Palmer en Phil Foden. Beide creatieve smaakmakers werden de voorbije jaren nog gezien als de toekomst van Engeland, maar mogen deze zomer thuisblijven. Palmer kende bij Chelsea FC een wisselvallige campagne, terwijl Foden bij Manchester City FC nooit echt zijn beste niveau haalde. Toch komt hun afwezigheid voor velen als een schok.

Vooral ontbreken Trent-Alexander Arnold zorgt voor gefrons

Ook het ontbreken van Trent Alexander-Arnold doet de wenkbrauwen fronsen. De rechtsachter van Real Madrid CF ligt al langer moeilijk bij Tuchel en betaalt daar nu de prijs voor. In Engeland wordt openlijk de vraag gesteld hoe een speler met zijn kwaliteiten naast de selectie kan vallen.

Daarnaast ontbreken ook Harry Maguire en Luke Shaw. Vooral Maguire reageerde zichtbaar ontgoocheld nadat hij te horen kreeg dat hij niet mee mag naar het WK.

Opvallend genoeg kiest Tuchel wel voor ervaring. Zo is de inmiddels bijna 36-jarige Jordan Henderson er opnieuw bij. Zijn selectie zorgt eveneens voor verdeeldheid, zeker omdat veel supporters liever jong talent hadden gezien. Ook Ivan Toney, tegenwoordig actief in Saudi-Arabië, kreeg een plek in de selectie.

Engeland trekt met grote ambities naar het WK, maar de samenstelling van de kern zorgt nu al voor discussie. De Engelse pers spreekt van een “gok” van Tuchel en twijfelt openlijk of deze selectie voldoende creativiteit en flair bevat om écht mee te strijden voor de wereldtitel.

WK-selectie Engeland

Doelmannen

Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Verdedigers

Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Djed Spence (Tottenham Hotspur)

Middenvelders

Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Aanvallers

Eberechi Eze (Arsenal), Harry Kane (Bayern München), Anthony Gordon (Newcastle United), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester City
Chelsea
Cole Palmer
Philip Foden
Trent Arnold

Meer nieuws

Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

13:24
Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

12:40
Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

12:20
1
Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media Reactie

Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media

11:45
17
Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

12:02
Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

11:33
5
Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

11:15
2
Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

10:40
Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

11:00
Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

10:20
2
📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

09:20
9
Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

09:40
1
Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

10:00
Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis" Reactie

Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis"

08:50
🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

08:40
4
Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

08:10
17
🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

07:40
26
🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

07:20
Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard" Reactie

Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard"

06:45
'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

07:00
Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen" Reactie

Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen"

06:30
Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko Reactie

Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko

23:40
1
Waar ligt de toekomst van gewezen coryfee RWDM na knap seizoen? Exodus is groot

Waar ligt de toekomst van gewezen coryfee RWDM na knap seizoen? Exodus is groot

06:00
Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

23:30
3
Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge" Reactie

Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge"

23:11
Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

23:00
4
Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

22:32
Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

22:31
Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

22:34
'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

22:00
Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

20:40
4
Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

21:30
Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

21:05
Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

21:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

20:10
📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie

📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie

19:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 38
Burnley Burnley 24/05 Wolverhampton Wolverhampton
Fulham Fulham 24/05 Newcastle United Newcastle United
West Ham Utd West Ham Utd 24/05 Leeds United Leeds United
Nottingham Forest Nottingham Forest 24/05 Bournemouth Bournemouth
Brighton Brighton 24/05 Manchester United Manchester United
Crystal Palace Crystal Palace 24/05 Arsenal Arsenal
Manchester City Manchester City 24/05 Aston Villa Aston Villa
Tottenham Tottenham 24/05 Everton Everton
Liverpool FC Liverpool FC 24/05 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 24/05 Chelsea Chelsea

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Brandon Mechele: "Iedereen schreef ons af: de ene week ben je kampioen en de andere week ben je niets waard" GoalZilla GoalZilla over Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys? Walter Baseggio Walter Baseggio over Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge BuffaloVince BuffaloVince over Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af Joske89 Joske89 over Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal cartman_96 cartman_96 over 📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels sven123 sven123 over Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved