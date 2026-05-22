Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Club Brugge KV vierde uitbundig zijn twintigste landstitel, maar voor Nicolo Tresoldi had het feest bijna nog een extra dimensie gekregen. De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann bevestigde namelijk dat de jonge spits héél dicht bij een selectie voor het WK stond.

Dat nieuws zorgde in Duitsland voor flink wat verrassing, want Tresoldi werd voorlopig nog nooit opgeroepen voor de A-ploeg van Duitsland. Toch bleek de aanvaller van Club Brugge volgens Nagelsmann “super dichtbij” een plaats in de WK-kern te staan. Een enorme erkenning voor het seizoen dat de 21-jarige spits afwerkte in België. 

Doorbraak bij Club Brugge

Tresoldi beleefde in Brugge meteen een indrukwekkend debuutjaar. De aanvaller, die vorige zomer overkwam van Hannover 96 voor een transfersom van enkele miljoenen euro’s, groeide snel uit tot een belangrijke pion bij blauw-zwart.

Zijn statistieken mogen gezien worden: dertien doelpunten in de Belgische competitie, nog eens drie extra treffers in de kampioenenronde én drie goals in tien wedstrijden in de Champions League.

Voor een speler die pas zijn eerste seizoen buiten Duitsland afwerkte, zijn dat cijfers die indruk maken. Toch bleef Tresoldi opvallend lang onder de radar buiten België.

Dat Julian Nagelsmann hem nu expliciet vermeldde tijdens de voorstelling van zijn WK-selectie, zegt veel over de ontwikkeling die de spits doormaakte.

Lees ook... 🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

Nog nooit opgeroepen, maar toch dichtbij

Opvallend is vooral dat Tresoldi nog geen enkele keer geselecteerd werd voor de Duitse A-ploeg. De aanvaller speelde voorlopig enkel voor de Duitse jeugdelftallen, maar deed dat wel bijzonder sterk.

Bij de Duitse U21 zit hij ondertussen aan twaalf doelpunten in 24 interlands. Die cijfers, gecombineerd met zijn prestaties bij Club Brugge, brachten hem plots erg dicht bij een plaats op het grootste podium.

Volgens Duitse media werd zijn naam de voorbije dagen intern effectief besproken binnen de staf van Nagelsmann. Dat het uiteindelijk nét niet gebeurde, verandert weinig aan het signaal dat hiermee gegeven werd: Tresoldi - die ook voor Italië kan kiezen - staat nadrukkelijk op de radar van Duitsland.

RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)

Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media

🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht

OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis"

Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard"

Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen"

🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko

Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge"

'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

Waar ligt de toekomst van gewezen coryfee RWDM na knap seizoen? Exodus is groot

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

