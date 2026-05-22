Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

Club Brugge KV vierde uitbundig zijn twintigste landstitel, maar voor Nicolo Tresoldi had het feest bijna nog een extra dimensie gekregen. De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann bevestigde namelijk dat de jonge spits héél dicht bij een selectie voor het WK stond.

Dat nieuws zorgde in Duitsland voor flink wat verrassing, want Tresoldi werd voorlopig nog nooit opgeroepen voor de A-ploeg van Duitsland. Toch bleek de aanvaller van Club Brugge volgens Nagelsmann “super dichtbij” een plaats in de WK-kern te staan. Een enorme erkenning voor het seizoen dat de 21-jarige spits afwerkte in België.

Doorbraak bij Club Brugge

Tresoldi beleefde in Brugge meteen een indrukwekkend debuutjaar. De aanvaller, die vorige zomer overkwam van Hannover 96 voor een transfersom van enkele miljoenen euro’s, groeide snel uit tot een belangrijke pion bij blauw-zwart.

Zijn statistieken mogen gezien worden: dertien doelpunten in de Belgische competitie, nog eens drie extra treffers in de kampioenenronde én drie goals in tien wedstrijden in de Champions League.

Voor een speler die pas zijn eerste seizoen buiten Duitsland afwerkte, zijn dat cijfers die indruk maken. Toch bleef Tresoldi opvallend lang onder de radar buiten België.

Dat Julian Nagelsmann hem nu expliciet vermeldde tijdens de voorstelling van zijn WK-selectie, zegt veel over de ontwikkeling die de spits doormaakte.



Nog nooit opgeroepen, maar toch dichtbij

Opvallend is vooral dat Tresoldi nog geen enkele keer geselecteerd werd voor de Duitse A-ploeg. De aanvaller speelde voorlopig enkel voor de Duitse jeugdelftallen, maar deed dat wel bijzonder sterk.

Bij de Duitse U21 zit hij ondertussen aan twaalf doelpunten in 24 interlands. Die cijfers, gecombineerd met zijn prestaties bij Club Brugge, brachten hem plots erg dicht bij een plaats op het grootste podium.

Volgens Duitse media werd zijn naam de voorbije dagen intern effectief besproken binnen de staf van Nagelsmann. Dat het uiteindelijk nét niet gebeurde, verandert weinig aan het signaal dat hiermee gegeven werd: Tresoldi - die ook voor Italië kan kiezen - staat nadrukkelijk op de radar van Duitsland.