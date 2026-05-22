Johan Walckiers
Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)
Terwijl KRC Genk zich opmaakt voor een allesbeslissende wedstrijd tegen OH Leuven, kijkt de club achter de schermen ook al nadrukkelijk richting volgende seizoen. Daarbij is de naam van Jeppe Erenbjerg opgedoken.

De Deense smaakmaker van Zulte Waregem staat op de radar van Genk en trainer Nicky Hayen bevestigde dat het profiel van de middenvelder perfect past binnen de plannen van de Limburgers. “Het is zeker een interessant type voor onze club”, klonk het bij Hayen. “Intensiteit, sprintmeters, statistieken… Dat zijn zaken waar wij veel belang aan hechten.”

De interesse van Genk komt niet uit het niets. Erenbjerg groeide het voorbije seizoen uit tot één van de revelaties bij Zulte Waregem. De Deen combineert loopvermogen met diepgang en offensieve productie, precies de kwaliteiten waar Genk extra nadruk op wil leggen richting volgend seizoen.

Binnen de club leeft immers het gevoel dat de ploeg aanvallend efficiënter moet worden. Ondanks dominant voetbal en sterke expected goals-cijfers slaagde Genk er te vaak niet in wedstrijden definitief dood te maken.

“Wij willen dominanter worden en meer doelpunten maken”, gaf Hayen toe. “Als je naar de expected goals kijkt, hadden we eigenlijk zeventien doelpunten meer moeten maken. Dat had ons geholpen om meer wedstrijden te winnen.”

Belangrijke afwezigen tegen OHL

Ondertussen moet Genk zich eerst nog focussen op de cruciale confrontatie tegen OHL. De Limburgers hebben hun lot niet volledig meer in eigen handen en moeten hopen dat Charleroi punten afsnoept van Standard.

Zelf moet Genk absoluut winnen in Leuven. Dat zal echter moeten gebeuren zonder enkele belangrijke pionnen. Konstantinos Karetsas, Matte Smets en Adedeji-Sternberg zijn niet fit geraakt voor de wedstrijd. Achter Bangoura en Mirisola staan bovendien nog vraagtekens, terwijl Heymans wellicht wel inzetbaar zal zijn.

Hayen wil zich echter niet te veel bezighouden met wat er elders gebeurt. Op de vraag of hij Charleroi nog extra probeerde te motiveren voor de Waalse derby, reageerde hij met een knipoog. “Als je een ploeg al moet motiveren voor een Waalse derby, zou het wel heel erg zijn”, lachte de trainer.

De focus moet volgens hem volledig op de eigen prestatie liggen. “Wij moeten vooral naar onszelf kijken en winnen in Leuven. Dat moet onze mindset zijn. De andere wedstrijd heb je niet onder controle.”

Erenbjerg past perfect in Genkse visie

De link met Erenbjerg lijkt ondertussen veelzeggend voor de richting die Genk sportief wil uitgaan. De Limburgers zoeken spelers met intensiteit, dynamiek en een groot loopvermogen die het dominante voetbal van de club nog beter kunnen uitvoeren.

De Deen lijkt dat profiel perfect te belichamen. Bovendien past hij qua leeftijd en ontwikkelingspotentieel volledig binnen het transfermodel waar Genk al jaren succesvol mee werkt.

