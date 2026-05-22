Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
KVM oordeelt over handspel Seys en klopt zich op de borst: "Club terecht kampioen, maar niet met zege bij ons"
Club Brugge is kampioen geworden op het veld van KV Mechelen en er was ook voor Joaquin Seys een hoofdrol weggelegd. Weliswaar niet door te scoren maar door een fase waarbij de bal tegen zijn hand kwam.

Na 50 minuten voetballen had KV Mechelen vernieuwde moed, want het had net gelijkgemaakt. De thuisploeg zette dus een nieuwe aanval op: Koudou zag zijn schot afgeblokt door Seys, waarna de bal tegen de hand van de linksachter van Club kwam. Omdat de bal eerst tegen de voet van Seys kwam, werd er geen penalty toegekend. Seconden later bediende Tzolis op de counter Tresoldi en die maakte er 1-2 van. 

"Die betwistbare fase is sneu", reageert Fred Vanderbiest. "Dat is een fifty-fifty fase. Je kunt 'm geven of niet geven, ze geven 'm nu niet." Vanderbiest focust vooral op wat KV daarna beter kon doen. "Op de fase die erop volgt, mag je in een transitiemoment geen risico's nemen. Redouane Halhal verdedigt daar niet secuur en wil het iets te mooi doen."

Dit zijn zaken die Malinwa moet leren uit deze play-offs. "Dat zijn de lessen die we moeten trekken en waar we iets beter moeten in doen naar de toekomst toe. Dat zijn de pijnpunten die blootgelegd worden in die play-offs: elk foutje wordt afgestraft." Dat is voor Vanderbiest het grote verschil met de competitie, waar de mindere tegenstanders die foutjes niet afstraffen. 

Vanderbiest had er weinig moeite mee dat Club in Mechelen de titel vierde. "Ze zijn geen kampioen na een zege tegen ons, ze zijn kampioen omdat Union niet gewonnen heeft. Ze hebben niet gewonnen van ons en het was mijn bedoeling om dat te bekomen. Ze zijn terecht kampioen. Qua kwaliteit hebben ze een straatlengte voorsprong en de resultaten zijn er."

Mechelen kan tevreden terugblikken op wat de laatste (of voorlaatste?) thuismatch van het seizoen was. "Ik gun het Club zeker, maar ik wilde niet dat ze bij ons kwamen winnen en we zijn erin geslaagd om dat te realiseren. Daar mogen we best trots op zijn. Dit Club is top 24 in Europa." 

