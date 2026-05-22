Wil hij vertrekken in Genk? "Ik zit niet in een gemakkelijke situatie

Het seizoen van Jusef Erabi bij KRC Genk verliep voorlopig niet zoals gehoopt. De Zweedse aanvaller sprak openhartig over zijn moeilijke situatie en twijfels richting volgend seizoen.

Moeizame start in Genk

Erabi kwam in september met de nodige verwachtingen naar Genk. De Zweedse spits gold als een talentvolle aanvaller met groeipotentieel en tekende een langdurig contract bij de Limburgse club. Toch draaide zijn avontuur voorlopig anders uit dan verwacht.

Door stevige concurrentie en beperkte speelminuten slaagde Erabi er niet in om echt door te breken in het eerste elftal. Tegen Club Brugge kreeg hij dinsdag nog eens een volledige helft speeltijd als vervanger van de geblesseerde Mirisola. Daarbij trof hij ongelukkig ook het doelkader.

“Ik heb de afgelopen maanden hard getraind”, vertelde Erabi achteraf aan Het Belang van Limburg. “Ik moet altijd klaar zijn alsof ik start aan de wedstrijd.” Volgens de aanvaller probeerde hij tijdens zijn invalbeurt vooral extra energie aan het team te geven.

Geen gemakkelijke situatie

De 22-jarige Zweed stak niet weg dat hij een moeilijke periode beleeft in Genk. “Ik zit niet in een gemakkelijke situatie”, gaf hij eerlijk toe. Vooral het gebrek aan speelminuten valt hem zwaar.

“Tweeëntwintig jaar is cruciaal om te blijven evolueren”, benadrukte Erabi. “Iedereen wil spelen, ik ook.” De spits vertelde dat het zeker “niet allemaal happy days” waren sinds zijn komst naar Limburg.



Toch probeerde hij professioneel te blijven omgaan met zijn rol binnen de selectie. Acht maanden lang bleef hij hard werken op training, in de hoop zijn kans alsnog te krijgen.

Onzekere toekomst

De toekomst van Erabi bij Genk blijft voorlopig onduidelijk. De aanvaller beschikt nog over een contract, maar zijn marktwaarde en ontwikkeling maken hem mogelijk interessant voor andere clubs die hem meer speelminuten kunnen bieden.

Zelf blijft hij voorlopig voorzichtig over mogelijke transferplannen. “Ik leef in het heden, de toekomst kan ik niet bepalen”, zei hij daarover. Volgens Erabi draait het vooral om speelgelegenheid en verdere ontwikkeling.

“Ik wil gewoon spelen en evolueren als speler”, klonk het duidelijk. “Als dat hier in Genk kan, dan ben ik daar zeer blij mee.”