Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

Danylo Sikan heeft dus moeten wachten tot... de voorlaatste speeldag van de competitie om zijn eerste doelpunten voor Anderlecht te maken. De Oekraïner bleef nuchter en was klaar om de verloren tijd goed te maken.

We hebben Danylo Sikan bij zijn komst naar Anderlecht misschien wat te snel beoordeeld. De Oekraïense aanvaller kwam van een moeilijke halfjaargang in Turkije, belandde in een lastige context met de opdracht om het doelpuntenaantal op te krikken bij een ploeg die het moeilijk had... en raakte al snel geblesseerd.

Maar Sikan lijkt nu eindelijk klaar om zijn echte niveau te tonen: zijn wedstrijd tegen KV Mechelen was erg bemoedigend, en zijn twee goals tegen STVV kwamen op het perfecte moment. "Ik voel me eindelijk voor 100%. Ik ben heel blij dat ik die doelpunten maak, want ze zijn zo belangrijk voor de ploeg", vertelde de Oekraïner na de match aan de pers.

"Natuurlijk verwacht het publiek meer dan een vierde plaats van Anderlecht, maar het was nodig om die veilig te stellen en dat is nu gebeurd. Ik heb hard gewerkt om terug te komen van mijn blessure. Het was moeilijk om net na mijn aankomst geblesseerd te raken", geeft Sikan toe. "Al in mijn eerste weken hier voelde ik pijn. Mijn ploegmaats en de staf hebben me heel goed begeleid."

Danylo Sikan heeft gevoel voor humor

Het doel van de ex-speler van Shakhtar Donetsk is nu duidelijk: bevestigen en eindelijk echt op gang komen. "Het is simpel: voor mij is dit een verloren seizoen. Zo bekijk ik het", zucht Danylo Sikan. "Maar die goals zijn niet van mij, ze zijn van de hele ploeg."

Lees ook... Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht›

Een brace die zijn team een Europees ticket oplevert: waren dit misschien de belangrijkste twee doelpunten uit Sikans carrière? "Tja... laat ons zeggen dat het mijn twee belangrijkste goals voor Anderlecht zijn", reageert hij met een brede lach. Logisch ook. Niet vergeten dat de Oekraïner met Shakhtar vijf keer scoorde in de Champions League en 28 keer in de competitie, die hij ook twee keer won. De vraag was misschien wat ongelukkig.