OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

Het wordt concreet voor Nazinho. De Portugese linksachter van Cercle Brugge trekt naar AS Monaco voor een bedrag van vijf miljoen euro.

In de zomer van 2024 kwam Nazinho over van de B-kern van Sporting Portugal voor een miljoen euro. Bij Cercle Brugge groeide hij al snel uit tot een vaste basisspeler.

Een club waar zijn carrière een echte boost kreeg. In het Venetië van het Noorden ontpopte de Portugees zich tot een van de meest beslissende flankverdedigers in ons land, met 6 doelpunten en 16 assists in 94 wedstrijden.

Hij speelde mee in de voorrondes van de Europa League en tijdens de Conference League-campagne. En hoewel hij bij Sporting Portugal ook vijf keer mocht invallen in de Champions League, heeft de 22-jarige intussen al een stevige dosis ervaring opgebouwd. Logisch dus dat hij ook in het buitenland in de kijker loopt.

Nazinho trekt naar AS Monaco

AS Monaco, dat al langer banden onderhoudt met Cercle Brugge, toonde de voorbije weken nadrukkelijk interesse. Volgens de Franse journalist Marc Mechenoua en transferspecialist Sacha Tavolieri zou er dit weekend een akkoord zijn gevonden.

Er wordt gesproken over een transfersom van vijf miljoen euro voor Flávio Nazinho, precies het bedrag waarop Transfermarkt hem inschat. Hij zou zo mogelijk terechtkomen onder coach Sébastien Pocognoli, al moet die dan wel op zijn post blijven op de Rots. De (toekomstige) ex-speler van Cercle wordt maandag verwacht voor zijn medische tests.





Dit seizoen maakte de Portugese U21-international 3 goals en gaf hij 4 assists in de reguliere competitie. In de Relegation Playoffs deed hij daar nog eens 4 assists bij in 6 wedstrijden. In totaal was hij voor Cercle goed voor 16 assists en 6 doelpunten. Een talent waar nu vooral de Ligue 1 van zal profiteren.

Hij kwam in 2024 over van Sporting Portugal voor 1 miljoen euro en de 22-jarige Portugees wordt op Transfermarkt nu op 5 miljoen euro gewaardeerd. Vanuit Spanje en Duitsland - met name Stuttgart werd genoemd - waren er ook al wat geruchten opgedoken. Ook PSG toonde interesse.