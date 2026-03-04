'Bundesliga klopt aan voor sterkhouder Cercle Brugge'

Vertrekt Nazinho binnenkort uit België? De speler van Cercle Brugge kan in elk geval op heel wat interesse rekenen. Ook vanuit Duitsland is er ondertussen de nodige interesse in hem gekomen. Wenkt een transfer?

Volgens de doorgaans behoorlijk betrouwbare informatie van Sky Sports Germany houdt VfB Stuttgart Nazinho (22) nauwlettend in de gaten. De flankverdediger van Cercle Brugge zou de huidige nummer vier uit de Bundesliga kunnen bekoren met zijn profiel: erg aanvallend ingesteld en creatief.

Nazinho op weg naar de uitgang bij Cercle Brugge?

Dit seizoen maakte Nazinho al drie doelpunten en gaf hij 4 assists voor Cercle Brugge. De voorbije seizoenen groeide hij uit tot een vaste waarde bij de Vereniging en op die manier ook tot één van de beste backs in België.

Nazinho wordt al langer genoemd als mogelijke vertrekker en het lijkt er dan ook op dat hij niet nog een seizoen in de Jupiler Pro League zal blijven. Hoewel hij nog onder contract ligt tot 2028, wordt hij door Transfermarkt op 4 miljoen euro geschat en kan Cercle dus hopen op een mooie transfersom.

Nazinho klaar voor miljoenentransfer richting Stuttgart?

Volgens Florian Plettenberg, journalist bij Sky Sports Germany, zou Stuttgart intussen al contact hebben opgenomen met Cercle Brugge en de entourage van de speler. Voorlopig zou het wel enkel om verkennende gesprekken gaan.

Lees ook... 'Cercle Brugge weigerde afgelopen mercato miljoenen euro's voor sterkhouder en nadert nu wél deal met Duitse traditieclub'
Nazinho zou ook op de radar staan van meerdere Europese clubs. Vorige zomer doken bovendien al heel wat geruchten op over een mogelijke overstap naar de Spaanse Liga. Benieuwd of Cercle Brugge deze zomer voor hem een mooi transferbedrag kan krijgen.

