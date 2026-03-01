Zo verliep het debuut van Ferrera bij Dender, frustraties bij Cercle Brugge-coach Onur Cinel

Yannick Ferrera heeft zijn debuut als trainer van Dender niet kunnen afsluiten met een overwinning. Op het veld van Cercle Brugge bleef het bij een doelpuntloos gelijkspel. Beide ploegen kregen kansen, maar efficiëntie ontbrak volledig.

Yannick Ferrera debuteerde zondagavond bij Dender. Hij koos voor Sambu, Jahanbakhsh en Rodes in de basis. Bij Cercle startten Diakité en Vanzeir vooraan.

De thuisploeg begon meteen fel aan de wedstrijd op Jan Breydel. De Vereniging duwde stevig door en wou snel op voorsprong komen. Een knappe dubbele redding van Gallon voorkwam dat dit gebeurde. Na een kwartier spelen haalde Cercle de voet wat meer van het gaspedaal.

Dender mocht wat meer in de wedstrijd komen, zonder echt gevaarlijk te kunnen zijn. Toshevski kwam na 25 minuten goed weg met geel nadat hij Kakou in het gezicht raakte met een slag. Nadien nam het tempo van de wedstrijd wat af.

Cercle was de gevaarlijkste ploeg in de eerste helft, maar kon dat niet vertalen naar doelpunten. Magnéé zag nog een fantastische knal op de paal uit elkaar spatten. Zo gingen we met een 0-0-tussenstand de rust in.

Ferrera pakt eerste punt, maar kansen blijven onbenut

Na de rust daalde het niveau verder. Beide ploegen brachten écht weinig op de mat terwijl vooral Onur Cinel zich ergerde langs de zijlijn. Vanzeir liet zo'n 20 minuten voor tijd nog een gigantische mogelijkheid liggen terwijl Berte helemaal op het einde op de lat knalde.





Uiteindelijk bleven de neutrale fans op hun honger zitten en stond de 0-0 na 90 minuten spelen nog op het bord. Meteen na affluiten was Cinel bijzonder boos op de vierde ref. Hij vond dat zijn team oneerlijk behandeld werd. Door dit gelijkspel verandert er niets in het klassement: Dender blijft allerlaatste met 17 punten. Cercle telt 28 eenheden en laat de kans liggen om over OH Leuven en Zulte Waregem te springen.