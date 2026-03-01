Cercle Brugge Cercle Brugge
0-0
FCV Dender EH FCV Dender EH
cerCercle Brugge
denFCV Dender EH
Datum: 01/03/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27
Zo verliep het debuut van Ferrera bij Dender, frustraties bij Cercle Brugge-coach Onur Cinel
Foto: © photonews

Yannick Ferrera heeft zijn debuut als trainer van Dender niet kunnen afsluiten met een overwinning. Op het veld van Cercle Brugge bleef het bij een doelpuntloos gelijkspel. Beide ploegen kregen kansen, maar efficiëntie ontbrak volledig.

Yannick Ferrera debuteerde zondagavond bij Dender. Hij koos voor Sambu, Jahanbakhsh en Rodes in de basis. Bij Cercle startten Diakité en Vanzeir vooraan.

De thuisploeg begon meteen fel aan de wedstrijd op Jan Breydel. De Vereniging duwde stevig door en wou snel op voorsprong komen. Een knappe dubbele redding van Gallon voorkwam dat dit gebeurde. Na een kwartier spelen haalde Cercle de voet wat meer van het gaspedaal.

Dender mocht wat meer in de wedstrijd komen, zonder echt gevaarlijk te kunnen zijn. Toshevski kwam na 25 minuten goed weg met geel nadat hij Kakou in het gezicht raakte met een slag. Nadien nam het tempo van de wedstrijd wat af.

Cercle was de gevaarlijkste ploeg in de eerste helft, maar kon dat niet vertalen naar doelpunten. Magnéé zag nog een fantastische knal op de paal uit elkaar spatten. Zo gingen we met een 0-0-tussenstand de rust in. 

Ferrera pakt eerste punt, maar kansen blijven onbenut

Na de rust daalde het niveau verder. Beide ploegen brachten écht weinig op de mat terwijl vooral Onur Cinel zich ergerde langs de zijlijn. Vanzeir liet zo'n 20 minuten voor tijd nog een gigantische mogelijkheid liggen terwijl Berte helemaal op het einde op de lat knalde.

Uiteindelijk bleven de neutrale fans op hun honger zitten en stond de 0-0 na 90 minuten spelen nog op het bord. Meteen na affluiten was Cinel bijzonder boos op de vierde ref. Hij vond dat zijn team oneerlijk behandeld werd. Door dit gelijkspel verandert er niets in het klassement: Dender blijft allerlaatste met 17 punten. Cercle telt 28 eenheden en laat de kans liggen om over OH Leuven en Zulte Waregem te springen.

Opstellingen

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 90' 7.92 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/33 (36.4%)
Meer statistieken
Magnée Gary 90' 7.07 -
  • Nauwkeurige passes: 32/50 (64%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/14 (35.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/16 (18.8%)
  • Balverliezen: 41
Meer statistieken
Ravych Christiaan 90' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Kakou Emmanuel 90' 7.02 -
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Konate Valy 90' 6.71 -
  • Nauwkeurige passes: 19/28 (67.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/10 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Agyekum Lawrence 90' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes 88' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 32/41 (78%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Diakite Oumar   63' 5.96 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Buitenspel: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Gerkens Pieter 90' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Vanzeir Dante 88' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Diaby Ibrahima 45' 7.05 -
  • Nauwkeurige passes: 7/15 (46.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Caicedo Royer 0'  
Diakite Ibrahim 0'  
Ngoura Steve 24' 6.63 -
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Herrmann Charles 21' 6.52 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Adewumi Oluwaseun 27' 6.86 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Delanghe Maxime 0'  
Jurado Heriberto 2' 6.2  
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Kondo Geoffrey 0'  
De Wilde Nils 2' 6.49  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 90' 8.8 -
  • Reddingen: 8
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/25 (28%)
Meer statistieken
De Fougerolles Luc 90' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 32/44 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/18 (44.4%)
Meer statistieken
Jahanbakhsh Alireza 79' 6.03 -
  • Nauwkeurige passes: 15/26 (57.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Goncalves Bryan 90' 7.64 -
  • Nauwkeurige passes: 35/46 (76.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/26 (42.3%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc 90' 7.03 -
  • Nauwkeurige passes: 32/37 (86.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Rodes Nathan 90' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Mbamba Noah 90' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio   90' 5.89 -
  • Nauwkeurige passes: 25/39 (64.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
  • Balverliezen: 30
Meer statistieken
Kvet Roman 69' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 21/31 (67.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Toshevski David   87' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sambu Marsoni 78' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Bank
De Kerf Bo 0'  
Oratmangoen Ragnar 11' 6.47 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Koton Krzysztof 3' 6.23  
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Hrnčár David 12' 6.55 -
Meer statistieken
Cools Kobe 0'  
Dietsch Guillaume 0'  
Daali Amine 0'  
Moutha-Sebtaoui Nail 0'  
Berte Mohamed 21' 6.58 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Herbeleef Cercle Brugge - FCV Dender EH
21:11

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
