Pover Union - dat doelman Chambaere dankbaar mag zijn - geraakt niet voorbij 10 Westerlo-spelers

Union heeft de kans laten liggen om tot vijf punten uit te lopen op STVV. Tegen 10 man van Westerlo kregen ze amper een kans bij elkaar gevoetbald. Westerlo maakt wel nog steeds kans op de top zes en had zelfs nog de beste kans om te winnen.

Geen studieronde in het duel tussen Westerlo en Union. De thuisploeg had nog een sprankeltje hoop op de Champions' Play-offs en trok meteen alle registers open. Ook Union had veel om voor te spelen, want ze konden hun voorsprong op STVV uitbouwen.

Rode kaart voor elleboogstoot Nsiala

Het ging er dus meteen stevig aan toe. De beste kansen waren eerst wel voor Union. Khalaili zette Jungdal aan het werk en Fuseini kon alleen op Jungdal af en scoorde, maar vertrok uit buitenspel. Ook Westerlo had een dot van een kans, maar vanop twee meter liet Sayyadmanesh zich nog de loef afsteken door Chambaere, die met een ultieme beenveeg de 1-0 uit zijn netten hield.

Een hoofdrol voor beide doelmannen dus. Die werd een kwartier voor rusten overgenomen door Nsiala. De Westerlo-verdediger liet zich vangen door Giger, die de bal uit zijn handen sloeg op het moment dat hij wou hernemen. De Fransman reageerde met een elleboogstoot in het gezicht van Giger en ref Boterberg trok onmiddellijk rood. Terecht en oerdom! Een tweede goal van Union, via Mac Allister, werd dan ook nog afgekeurd voor buitenspel.

Union ontsnapt aan achterstand tegen 10 Kemphanen

Ging Union er dan overlopen in de tweede helft? Absoluut niet. Er kwamen wel een aantal kansjes, maar geen enkele uitgespeelde. Op zo'n moment mist Union natuurlijk de présence van David, maar daar zullen ze toch een oplossing voor moeten vinden.





De Brusselaars ontsnapten dankzij Chambaere zelfs aan de 1-0, want Alcocer kreeg een fantastische kans na een knappe dribbel, maar de doelman trok aan het langste eind. Een goeie en belangrijke save, want Union maakte aanvallend heel weinig klaar.

Als dit een voorsmaakje is van het Union zonder Promise David, mogen ze zich zorgen maken. Offensief stelde het heel weinig voor.