Datum: 01/03/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27
Pover Union - dat doelman Chambaere dankbaar mag zijn - geraakt niet voorbij 10 Westerlo-spelers
Pover Union - dat doelman Chambaere dankbaar mag zijn - geraakt niet voorbij 10 Westerlo-spelers
Foto: © photonews

Union heeft de kans laten liggen om tot vijf punten uit te lopen op STVV. Tegen 10 man van Westerlo kregen ze amper een kans bij elkaar gevoetbald. Westerlo maakt wel nog steeds kans op de top zes en had zelfs nog de beste kans om te winnen.

Geen studieronde in het duel tussen Westerlo en Union. De thuisploeg had nog een sprankeltje hoop op de Champions' Play-offs en trok meteen alle registers open. Ook Union had veel om voor te spelen, want ze konden hun voorsprong op STVV uitbouwen. 

Rode kaart voor elleboogstoot Nsiala

Het ging er dus meteen stevig aan toe. De beste kansen waren eerst wel voor Union. Khalaili zette Jungdal aan het werk en Fuseini kon alleen op Jungdal af en scoorde, maar vertrok uit buitenspel. Ook Westerlo had een dot van een kans, maar vanop twee meter liet Sayyadmanesh zich nog de loef afsteken door Chambaere, die met een ultieme beenveeg de 1-0 uit zijn netten hield.

Een hoofdrol voor beide doelmannen dus. Die werd een kwartier voor rusten overgenomen door Nsiala. De Westerlo-verdediger liet zich vangen door Giger, die de bal uit zijn handen sloeg op het moment dat hij wou hernemen. De Fransman reageerde met een elleboogstoot in het gezicht van Giger en ref Boterberg trok onmiddellijk rood. Terecht en oerdom! Een tweede goal van Union, via Mac Allister, werd dan ook nog afgekeurd voor buitenspel.

Union ontsnapt aan achterstand tegen 10 Kemphanen

Ging Union er dan overlopen in de tweede helft? Absoluut niet. Er kwamen wel een aantal kansjes, maar geen enkele uitgespeelde. Op zo'n moment mist Union natuurlijk de présence van David, maar daar zullen ze toch een oplossing voor moeten vinden.

De Brusselaars ontsnapten dankzij Chambaere zelfs aan de 1-0, want Alcocer kreeg een fantastische kans na een knappe dribbel, maar de doelman trok aan het langste eind. Een goeie en belangrijke save, want Union maakte aanvallend heel weinig klaar.

Als dit een voorsmaakje is van het Union zonder Promise David, mogen ze zich zorgen maken. Offensief stelde het heel weinig voor. 

Opstellingen

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.4 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 17/53 (32.1%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Nsiala-Makengo Clinton   29' 5.14 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
Meer statistieken
Neustädter Roman 90' 7.18 -
  • Nauwkeurige passes: 37/38 (97.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/8 (100%)
Meer statistieken
Bayram Emin 90' 6.54 -
  • Nauwkeurige passes: 29/39 (74.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Reynolds Bryan 90' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Piedfort Arthur 90' 7.02 -
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Haspolat Dogucan 90' 6.86 -
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Alcocer Josimar 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa 45' 5.96 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Sayyadmanesh Allahyar 90' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 19/31 (61.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Nacho Ferri   90' 6.76 -
  • Nauwkeurige passes: 9/21 (42.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Bank
Lapage Amando 0'  
Sydorchuk Sergiy 0'  
Bohamdi-Kamoni Naoufal 0'  
Smekens Raf 0'  
Ourega Dylan 26' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Goure Fernand 0'  
Vanlangendonck Koen 0'  
Saito Shunsuke 0'  
Van Den Keybus Thomas 19' 6.27 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
 

Union SG Union SG
Chambaere Vic 90' 7.75 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Sykes Ross 90' 7.13 -
  • Nauwkeurige passes: 52/55 (94.5%)
Meer statistieken
Burgess Christian   90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 80/90 (88.9%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin   90' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 57/66 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Patris Louis 66' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel 90' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 42/47 (89.4%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 90' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 60/76 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Khalaili Anan 90' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 30/42 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
  • Balverliezen: 27
Meer statistieken
Schoofs Rob   66' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Fuseini Mohammed 88' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Giger Marc 83' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Sylla Massiré 0'  
Ait El Hadj Anouar 0'  
Smith Guilherme 24' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Pavlic Ivan 0'  
François Guillaume 0'  
Teunckens Jens 0'  
Zeneli Besfort 24' 5.98 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
Meer statistieken
Leysen Fedde 2' 6.39  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
Herbeleef Westerlo - Union SG

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 18:30 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
