Eindelijk eens play-off 1? Benito Raman doet volksfeest losbarsten in Mechelen met knal in minuut 96!

KV Mechelen en Zulte Waregem hebben ons met een al bij al aantrekkelijk schouwspel weten te verblijden. De thuisploeg kwam snel op voorsprong, waarna Zulte Waregem alles op alles zetten op zoek naar (minstens) een gelijkmaker. Benito Raman deed in minuut 95 het onmogelijke!

Zowel voor KV Mechelen als voor Zulte Waregem stond er wel wat op het spel op zaterdagnamiddag. De Kakkers hebben nog een moeilijk programma, dus met een overwinning konden ze een buffertje opbouwen richting Champions' Play-offs en zelfs (minstens eventjes) vierde worden in de stand.

De bezoekers van hun kant zagen La Louvière een puntje pakken op vrijdagavond en moeten op die manier toch stilaan gaan uitkijken dat ze niet naast de top-12 grijpen en in de Relegation Play-offs terechtkomen dit seizoen.

KV Mechelen snel op voorsprong tegen Zulte Waregem

Zowel Fred Vanderbiest als Sven Van Den Broeck hadden hun team vorige week - met wisselend resultaat - een degelijke match zien afwerken. En dus hadden ze geen van beiden redenen tot wisselen: dezelfde elf aan beide kanten aan de aftrap.

Al na een dikke vijf minuten kon de thuisploeg juichen. Terwijl Gabriël zijn eigen speler Willen uitschakelde, kon uiteindelijk Halhal de afvallende bal na een vrije trap tegen de netten duwen. Verder waren er weinig kansen te noteren van Malinwa.







Integendeel: het was Zulte Waregem dat eigenlijk voor het meeste gevaar zorgde. Voor de rust had Opoku altijd de netten moeten doen trillen, maar hij verzuimde dat. Een keertje kreeg hij wel een elfmeter, maar die werd door de VAR ongedaan gemaakt.

Op slag van rusten was er nog een schot van dichtbij dat knap gepakt werd door Miras, al was het schot zelf ook wel te centraal om indruk te maken. En zo gingen we rusten met 1-0 voor Mechelen, al had dat ook anders kunnen zijn.

Zulte Waregem maakt verdiende gelijkmaker dankzij Erenbjerg en dan in minuut 95 ...

Na de koffie van hetzelfde laken een broek. Zulte Waregem met de vlotste combinaties en kansen, maar Mechelen weerstond aanvankelijk alle aanvalsgolven. Tot twintig minuten voor tijd alsnog de 1-1 tegen de touwen werd gegleden door Erenbjerg na een knappe, collectieve aanval.

De bezoekers hadden daarna enigszins verrassend meer haast en ijver dan de thuisploeg om erop en erover te gaan. Dat leverde nog een paar halve kansjes op, maar uiteindelijk zat het venijn in de absolute staart. Benito Raman knalde Mechelen in minuut 96 naar de overwinning met een stevige knal. Wat een stap richting de Champions' Play-offs.