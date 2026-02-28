Datum: 28/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27
Eindelijk eens play-off 1? Benito Raman doet volksfeest losbarsten in Mechelen met knal in minuut 96!
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Mechelen
Eindelijk eens play-off 1? Benito Raman doet volksfeest losbarsten in Mechelen met knal in minuut 96!
Foto: © photonews

KV Mechelen en Zulte Waregem hebben ons met een al bij al aantrekkelijk schouwspel weten te verblijden. De thuisploeg kwam snel op voorsprong, waarna Zulte Waregem alles op alles zetten op zoek naar (minstens) een gelijkmaker. Benito Raman deed in minuut 95 het onmogelijke!

Zowel voor KV Mechelen als voor Zulte Waregem stond er wel wat op het spel op zaterdagnamiddag. De Kakkers hebben nog een moeilijk programma, dus met een overwinning konden ze een buffertje opbouwen richting Champions' Play-offs en zelfs (minstens eventjes) vierde worden in de stand.

De bezoekers van hun kant zagen La Louvière een puntje pakken op vrijdagavond en moeten op die manier toch stilaan gaan uitkijken dat ze niet naast de top-12 grijpen en in de Relegation Play-offs terechtkomen dit seizoen.

KV Mechelen snel op voorsprong tegen Zulte Waregem

Zowel Fred Vanderbiest als Sven Van Den Broeck hadden hun team vorige week - met wisselend resultaat - een degelijke match zien afwerken. En dus hadden ze geen van beiden redenen tot wisselen: dezelfde elf aan beide kanten aan de aftrap.

Al na een dikke vijf minuten kon de thuisploeg juichen. Terwijl Gabriël zijn eigen speler Willen uitschakelde, kon uiteindelijk Halhal de afvallende bal na een vrije trap tegen de netten duwen. Verder waren er weinig kansen te noteren van Malinwa.



Integendeel: het was Zulte Waregem dat eigenlijk voor het meeste gevaar zorgde. Voor de rust had Opoku altijd de netten moeten doen trillen, maar hij verzuimde dat. Een keertje kreeg hij wel een elfmeter, maar die werd door de VAR ongedaan gemaakt.

Op slag van rusten was er nog een schot van dichtbij dat knap gepakt werd door Miras, al was het schot zelf ook wel te centraal om indruk te maken. En zo gingen we rusten met 1-0 voor Mechelen, al had dat ook anders kunnen zijn.

Zulte Waregem maakt verdiende gelijkmaker dankzij Erenbjerg en dan in minuut 95 ...

Na de koffie van hetzelfde laken een broek. Zulte Waregem met de vlotste combinaties en kansen, maar Mechelen weerstond aanvankelijk alle aanvalsgolven. Tot twintig minuten voor tijd alsnog de 1-1 tegen de touwen werd gegleden door Erenbjerg na een knappe, collectieve aanval.

De bezoekers hadden daarna enigszins verrassend meer haast en ijver dan de thuisploeg om erop en erover te gaan. Dat leverde nog een paar halve kansjes op, maar uiteindelijk zat het venijn in de absolute staart. Benito Raman knalde Mechelen in minuut 96 naar de overwinning met een stevige knal. Wat een stap richting de Champions' Play-offs.

Opstellingen

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.9 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/28 (28.6%)
Meer statistieken
St. Jago Tommy A 90' 7.5 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Konaté Mory 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 41/45 (91.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/8 (100%)
Meer statistieken
Halhal Redouane 90' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Servais Mathis 85' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 22/31 (71%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik A 90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Mrabti Kerim 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 27/37 (73%)
Meer statistieken
Koudou Therence 64' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 85' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Vanrafelghem Keano 64' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Marsa Jose 26' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
Meer statistieken
Kireev Maxim 0'  
Bandé Hassane 0'  
Raman Benito 5' 8.1  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Van Ingelgom Tijn 0'  
Ozdemir Halil 0'  
Salifou Dikeni 5' 6.7  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Antonio Bill 26' 6.1 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Decoene Massimo 0'  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 6.2 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Meer statistieken
Willen Lukas 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 48/56 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kiilerich Jakob 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 60/69 (87%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/15 (40%)
Meer statistieken
De Jaegere Benoit 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 43/48 (89.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Soglo Emran 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Claes Thomas 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 44/51 (86.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Asare Dirk 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 51/60 (85%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe  90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 44/58 (75.9%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Nyssen Benoit   67' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Opoku Joseph A 90' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Ementa Anosike 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 22/31 (71%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 5/10 (50%)
  • Balverliezen: 27
Meer statistieken
Bank
Bostyn Louis 0'  
Tanghe Anton 0'  
Lofolomo Enrique 0'  
Vossen Jelle 0'  
Gavriel Stavros 0'  
Paugain Wilguens 0'  
Mbaye Malick 0'  
Ake Marley 23' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Cappelle Yannick 0'  
Eindelijk eens play-off 1? Benito Raman doet volksfeest losbarsten in Mechelen met knal in minuut 96!

18:04

KV Mechelen en Zulte Waregem hebben ons met een al bij al aantrekkelijk schouwspel weten te verblijden. De thuisploeg kwam snel op voorsprong, waarna Zulte Waregem alles op...

Fred Vanderbiest komt met excuses: "Een heel lelijke"

Fred Vanderbiest komt met excuses: "Een heel lelijke"

19:15 2

KV Mechelen staat minstens voor een paar uur knap vierde in de stand van de Jupiler Pro League. Het worden nog drie lastige weken, maar tot op heden doen ze een geweldige z...

