LIVE: Anderlecht met Stroeykens in de basis? Paars-wit wil breken met opvallende statistiek

Anderlecht ontvangt vanavond om 20u45 OH Leuven in het Lotto Park voor speeldag 27 van de Pro League. De Brusselaars willen na de 2-4-zege op Zulte Waregem opnieuw aanknopen met een tweede opeenvolgende competitieoverwinning. Dat lukte hen voor het laatst in november.

Jérémy Taravel kan opnieuw rekenen op Moussa Diarra, die terugkeert uit schorsing. Hij lijkt in de basis te komen ten koste van Ilic of Lucas Hey. Yari Verschaeren is onzeker, terwijl Mario Stroeykens opnieuw fit is en hem mogelijk vervangt. Kana blijft geblesseerd en ook Huerta is nog niet speelklaar.

Opgelet ook voor Nathan Saliba. De middenvelder pakte zijn negende gele kaart van het seizoen en is bij een volgende waarschuwing twee wedstrijden geschorst. Met het oog op de verplaatsing naar Club Brugge is dat een belangrijk aandachtspunt.

Felice Mazzu wil de play-downs nog vermijden met OH Leuven

Bij OH Leuven is het alle hens aan dek in de strijd om de Playdowns te vermijden. De ploeg van coach Felice Mazzù heeft nog vier wedstrijden om uit de gevarenzone te klimmen en een zege in Brussel zou welgekomen zijn.

Mazzù gaf aan dat hij zich bewust is van de tactische aanpassingen bij Anderlecht onder assistent Taravel, maar wil vooral uitgaan van eigen sterkte. “Ik ga me niet aanpassen aan Anderlecht", klonk het strijdvaardig. Doelman Leysen is nog steeds onbeschikbaar bij de Leuvenaars.


Voor Anderlecht staat er veel op het spel in de strijd om de Champions’ Play-offs veilig te stellen. Een nieuwe zege zou niet alleen vertrouwen geven, maar ook de kloof met de concurrentie vergroten. Aftrap om 20u45 in het Lotto Park.

Vergelijking Anderlecht - OH Leuven

Positie

4
13

Punten

40
28

Gewonnen

11
7

Verloren

8
12

Gescoorde doelpunten

34
28

Doelpunten tegen

32
37

Gele kaarten

63
79

Rode kaarten

3
1

Onderlinge duels gewonnen

8
10
3
26/09 20:45 OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/12 16:00 OH Leuven OH Leuven 0-0 Anderlecht Anderlecht
10/08 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-1 OH Leuven OH Leuven
21/01 18:30 OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
28/10 20:45 Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
19/03 16:00 OH Leuven OH Leuven 0-2 Anderlecht Anderlecht
04/09 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 OH Leuven OH Leuven
26/02 20:45 OH Leuven OH Leuven 0-0 Anderlecht Anderlecht
31/10 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 OH Leuven OH Leuven
10/01 18:15 OH Leuven OH Leuven 1-0 Anderlecht Anderlecht
18/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 OH Leuven OH Leuven
21/09 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 OH Leuven OH Leuven
29/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-2 OH Leuven OH Leuven
02/08 20:00 OH Leuven OH Leuven 0-2 Anderlecht Anderlecht
08/03 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-0 Anderlecht Anderlecht
02/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 OH Leuven OH Leuven
16/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 OH Leuven OH Leuven
25/08 18:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
04/12 14:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 OH Leuven OH Leuven
29/07 20:30 OH Leuven OH Leuven 2-1 Anderlecht Anderlecht
13/07 19:00 OH Leuven OH Leuven 1-6 Anderlecht Anderlecht
