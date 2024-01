Blunder Schmeichel bracht OH Leuven op voorsprong, maar 'Lucky Louis' schenkt Anderlecht toch nog een punt

Anderlecht heeft veel aanvallende onmondigheid vertoond op het veld van OH Leuven. De thuisploeg kwam vroeg op voorsprong via Maziz en verdedigde die voorsprong lang met heel veel gemak. Maar diep in de tweede helft belandde een zondagsschot van Patris - ex-OHL - tussen de palen.

Balbezit is niet alles, daar hamert Brian Riemer al van bij het begin van de competitie op. Van wat hij de eerste helft aan Den Dreef zag, moet hij dan ook niet gelukkig geworden zijn. Anderlecht had wel balbezit, maar het gevaar dat ze ermee creëerden bleef beperkt tot een wel-of-niet-penalty.

Penalty of niet?

Dolberg kreeg immers een fameuze beuk in de zestien, maar blijkbaar werd het beoordeeld als schouder tegen schouder. Toch wel dubieus op z'n minst. Anderlecht stond op dat moment ook al op achterstand nadat Schmeichel de bal snel wou lanceren en pardoes in de voeten van... Maziz trapte.

Die kwam naar binnen en krulde het leer naar de verste paal, waar Schmeichel er niet meer aan kon. Koren op de molen van zijn kritikasters. Anderlecht drukte, maar puurde er niets uit. Geen kansen, geen schoten, niets... Ze geraakten niet voorbij de viermansverdediging van de Leuvenaars.

Dolberg en drie verdedigers

OHL was gretiger, zette beter druk en liet Anderlecht in de laatste 30 meter niet voetballen. De vele lange ballen en voorzetten op die 'poor lonesome cowboy' vooraan, Kasper Dolberg. Het spel over de grond gaat paars-wit toch beter af. Dolberg kreeg zo in de tweede helft wel een goeie kans, maar liet ze liggen na een ultieme ingreep van Pletinckx.

Iedereen vroeg zich af waarom Vazquez zo lang op de bank bleef zitten. Er was immers meer présence in de zestien nodig, maar Riemer keek de kat 70 minuten uit de boom. Anderlecht had immers doorlopend balbezit, maar zoals we het artikel begonnen zijn: daar koop je niets voor.

Zondagsschot

Maar Anderlecht had het geluk aan zijn zijde. Toen Patris - die tot dan toe een desastreuze match speelde - wou voorzetten op Dolberg vanop rechts vloog de bal tot ieders verbazing met een geweldige boog over Leysen in doel. Een wereldgoal moest het de bedoeling zijn geweest, maar dat was duidelijk niet het geval.

Anderlecht probeerde daarna nog die bevrijdende tweede goal te maken, maar de muur van OHL hield stand. Niet meteen een match die Anderlecht veel vertrouwen zal geven voor de bekerontmoeting met Union van donderdag.