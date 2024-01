Degryse ziet dat Anderlecht met twee problemen zit: "Dilemma voor Riemer"

Anderlecht uit en thuis, 't is een groot verschil blijkbaar. In het eigen Lotto Park laat paars-wit amper punten liggen, maar buitenshuis zijn ze kwetsbaar. Maar Marc Degryse ziet dat Anderlecht nog met een ander probleem zit.

Anderlecht zal ook op verplaatsing moeten beginnen winnen om Union het vuur aan de schenen te leggen. ”De marge die Anderlecht nog heeft, zit ‘m in het grote verschil tussen uit en thuis. Hun stadion is weer een oninneembare vesting. De kracht die van het Lotto Park uitstraalt, kan Anderlecht evenwel niet creëren op verplaatsing", aldus Degryse in HLN.

Daarnaast is het ook duidelijk dat Anderlecht een dosis creativiteit wel kan gebruiken. "Riemer zit met een dilemma Thorgan Hazard. Heb je die ingepakte knie gezien? Daar huiver ik bij. Het is duidelijk dat Hazard ritme en balgevoel mist. Hij is niet honderd procent wedstrijdfit. Anderzijds kan ie dat enkel worden door matchen te spelen."

Riemer moet nu kiezen tussen hem laten spelen of wachten tot hij topfit is. "Dan is het risico wel dat je hier en daar puntenverlies lijdt. Want ook tegen Genk en Cercle voor Nieuwjaar had Anderlecht zonder Hazard weinig overschot.”