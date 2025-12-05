Rik De Mil richt zich tot de Chaleroi-fans na speciale actie

Voorafgaand aan de competitiematch tegen KV Mechelen sprak Rik De Mil zich uit over de loting van de kwartfinales van de Beker van België, waarin Sporting Charleroi het moet opnemen tegen Club Brugge.

Voor het eerst in zes jaar heeft Sporting Charleroi deze week opnieuw een bekerwedstrijd in het Mambourg gewonnen. De Zebra’s versloegen KV Mechelen en plaatsten zich zo voor de kwartfinales van de Beker van België.

Ook daar mogen ze opnieuw thuis spelen, al was het lot hen niet echt gunstig gezind: ze treffen Club Brugge… de ex-club van Rik De Mil, die het komende duel al even aanhaalde op zijn persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Mechelen van zondag.

"Ik vind dat Club Brugge de beste ploeg van België heeft, dus makkelijk wordt het zeker niet. Maar ik ben wel blij dat we thuis spelen, hopelijk kunnen we opnieuw iets magisch creëren met de fans", verklaarde hij op de persconferentie volgens Le Soir.

Rik De Mil aangenaam verrast door het idee van de Storm Ultras

Het publiek, en vooral de Storm Ultras, verraste Rik De Mil woensdag door plaats te nemen in tribune 4, recht tegenover de spelerstunnel, in plaats van hun gebruikelijke tribune 3. "Ik moet toegeven dat ik verbaasd was door die keuze, ik vroeg me af wat dat zou geven. Maar het resultaat heeft me positief verrast. Tegen Club zullen we opnieuw iets bijzonders moeten neerzetten."

Rik De Mil is dus allerminst negatief over de zware loting. "Als je de beker wil winnen, moet je sowieso grote ploegen kloppen", nuanceerde hij, waarna hij vooruitblikte op een mogelijke halve finale tegen Dender of Union. "Iedereen denkt dat het Union wordt, maar Dender groeit. Hoe dan ook, het moeilijkste blijft eerst Brugge uitschakelen", besloot hij.