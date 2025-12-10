Kogel is al door de kerk: Rik De Mil wordt de nieuwe trainer van KAA Gent

Rik De Mil (44) maakt zo goed als zeker de overstap naar AA Gent. De Belgische coach van Charleroi stond al langer in de kijker als mogelijke opvolger van Ivan Leko, die deze week naar Club Brugge trok.

Woensdag viel het nieuws extra op toen De Mil zich ziek meldde op de training van Charleroi. Iedereen zag dat als een signaal dat de transfer concreet werd.

Inmiddels is er ook een akkoord tussen de club en de trainer. De handtekeningen moeten nog gezet worden, maar de overstap lijkt een formaliteit.

Rik De Mil moet KAA Gent naar de top zes leiden

De Mil heeft de voorbije jaren indruk gemaakt bij Charleroi, waar hij bekend stond om zijn tactische inzicht en oog voor jonge spelers. Die ervaring wil Gent nu inzetten om de ploeg opnieuw stabiel en competitief te maken.

Bij KAA Gent krijgt hij de taak om snel te schakelen en de club klaar te stomen voor de rest van het seizoen. De focus ligt daarbij vooral op het halen van de top zes.

Officieel wordt de nieuwe aanstelling verwacht in de komende uren. Gent heeft ook al een akkoord bereikt met Charleroi en niets staat de overstap dus in de weg.