'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over'

De Qatarese eigenaar van Paris Saint-Germain breidt zijn invloed in het Europese voetbal verder uit. Met de overname van KAS Eupen wordt een nieuwe stap gezet in de Belgische competitie.

Strategische uitbreiding

Volgens Sky News heeft Qatar Sports Investments (QSI) een memorandum ondertekend om de club uit Eupen volledig in handen te krijgen. Daarmee wordt de Challenger Pro League een nieuwe markt waarin QSI actief wordt.

KAS Eupen stond sinds 2012 onder controle van Aspire Academy, eveneens uit Qatar. De academie gebruikte de club als platform voor talentontwikkeling. De laatste jaren verminderde de betrokkenheid echter en bleven investeringen uit.

Op het moment van de overname stond Eupen zevende in de Challenger Pro League. De sportieve resultaten waren wisselend, maar de club bleef een vaste waarde in de Belgische tweede klasse.

Internationale portefeuille

QSI bezit naast PSG ook belangen in andere clubs, waaronder Braga en Malaga. De toevoeging van Eupen past in een bredere strategie waarbij meerdere Europese clubs onder één investeringsstructuur vallen.



De officiële bekendmaking van de deal wordt volgens Sky News later op de dag verwacht. Daarmee wordt de Belgische club formeel onderdeel van het netwerk van QSI.