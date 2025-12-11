Thomas Foket reageert overduidelijk na basisplek bij RSCA Futures

Thomas Foket verscheen verrassend aan de aftrap bij RSCA Futures tegen Jong Genk. De ervaren verdediger, die bij de A-kern op een zijspoor belandde, kreeg zo de kans om opnieuw wedstrijdritme op te doen.

Rotatie en moeilijke start

Coach Jelle Coen koos voor stevige rotatie om blessures en overbelasting te vermijden. De openingsfase verliep echter dramatisch. Al na vijf minuten leidde een foutieve ingreep van Akomolede tot een strafschop die door Aaron Bibout werd benut. Kort daarna kon Luca Oyen vrij aanleggen voor de 2-0. Binnen elf minuten stond het zelfs 3-0 na een snelle actie van Bibout.

Ondanks die vroege achterstand kon paars-wit snel iets terugdoen. Een overtreding op Foket leverde een strafschop op die Terry Van De Ven verzilverde. Daarmee kwam de stand op 3-1 en kreeg de ploeg opnieuw wat houvast.

Foket drukt zijn stempel

In de tweede helft bracht Foket met een knappe pass Ibrahim Kanate in stelling, maar die miste de kans. Toch maakte de ex-Rode Duivel indruk door zijn inzet en aanwezigheid op het veld. “Ik ben blij dat ik nog eens tussen de lijnen stond”, klonk het bij Foket aan Het Belang van Limburg.

Hij gaf aan dat het voor hem vooral een test was om te zien hoe hij fysiek zou reageren. “Uiteraard miste ik matchritme en was het een beetje afwachten hoe het zou lopen, maar ik ben tevreden. Fysiek kon ik het aan.”



De wedstrijd eindigde met een nederlaag, maar voor Foket betekende het duel een belangrijke stap richting heropbouw van zijn vorm. Zijn optreden liet zien dat hij nog steeds een rol kan spelen, ook al is zijn positie bij de A-kern voorlopig onzeker.