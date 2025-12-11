"Mijn grote spits houdt geen bal meer bij": JPL-coach duidt groot probleem, spits reageert

"Mijn grote spits houdt geen bal meer bij": JPL-coach duidt groot probleem, spits reageert
Zulte Waregem wil dit weekend tegen La Louvière nog eens uitpakken met een overwinning. Daar zit het al bijna twee maanden op te wachten. En dus wordt het tijd om ook de rangen nog eens te sluiten, zoveel is duidelijk.

Coach Sven Vandenbroeck had de nodige kritiek geuit na het 1-1 gelijkspel van zijn team op bezoek bij OH Leuven. "Natuurlijk heb ik genoeg van die gelijke spelen. Alles bij elkaar is een punt op verplaatsing misschien goed, maar we zijn soms te braaf."

Anosike Ementa in een iets mindere vorm bij Zulte Waregem?

En de coach zag nog een paar problemen, waarbij hij ook naar zijn spits Anosike Ementa verwees: "Onze grote spits houdt op dit moment geen bal meer bij. Dat maakt een groot verschil en is een probleem voor ons."

De boomlange Deen kon dit seizoen nog maar één keer scoren, maar bewees met zijn balvastheid dat hij als kapstok ook andere kwaliteiten heeft ten gunste van Zulte Waregem. De laatste weken draait het bij hem - zoals bij velen - net iets minder.

Speler en coach hadden een goed gesprek bij Zulte Waregem

“Ik heb een goed gesprek gehad met de coach. Alles is uitgeklaard. Ik besef zelf ook dat het beter moet. Maar ik kijk tevreden terug op mijn eerste maanden als Zulte Waregem-speler", aldus Ementa daarover nu in gesprek met Het Nieuwsblad.


"Natuurlijk had ik graag al meer dan één keer gescoord, maar ik ben daar niet echt mee bezig. Als ik hard blijf werken, zullen die doelpunten wel volgen. De spelers rondom mij profiteren van de vele duels die ik uitvecht."

