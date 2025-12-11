Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa"

Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hebt u gisteren naar Real Madrid-Manchester City gekeken? Nee? Wel, dan raden we u aan om eens de hoogtepunten op te zoeken. De kans is groot dat tweederde gewijd wordt aan Jérémy Doku, de man die Fede Valverde nachtmerries heeft bezorgd.

Doku scoorde niet of gaf geen assist in de 1-2-overwinning van City in Bernabeu, maar was zonder twijfel wel de beste man op het veld. Valverde is nog niet vaak in zijn carrière zo voorbijgelopen en gedribbeld als gisterenavond. De frustraties dropen ervan af en hij ging zelfs ruzie zoeken met Doku om hem uit zijn ritme te halen. 

Doku is mentaal niet uit een match te krijigen

Hij kreeg daarbij de hulp van Asencia, maar het mocht niet baten: Doku ging met opgeheven hoofd de confrontatie aan. Deze Doku is niet uit een match te halen door mentale spelletjes, met dank aan Pep Guardiola. Tegenstanders kunnen niet meer onder zijn huid kruipen omdat Guardiola erin gepompt heeft dat hij de beste is.

Dat is trouwens geen opkikkertje dat hij hem wijsmaakt: Doku is momenteel de beste linkse winger van Europa. Daar gaan weinig analisten ons in tegenspreken. Of ziet u iemand beter? Doku mat een ploeg af, zorgt voor ruimte voor zijn ploegmaats en is beslissend geworden.

Hij mag nog altijd wat meer gaan scoren, maar zolang hij ervoor zorgt dat de opponent meer met hem bezig is dan met - om maar iets te zeggen - O'Reilly, dan trekken ze zich daar bij City niet te veel van aan. De linksback scoorde gisteren de openingsgoal en profiteert ook in de Premier League van het afmattingswerk van zijn partner voor zich.

Deze Doku zal in grote mate het WK van de Rode Duivels bepalen

Deze Doku moet volgend jaar schitteren op het WK. We spreken nog altijd van de Grote Drie als we het over de nationale ploeg hebben, maar dat is intussen respectloos geworden voor Doku. Nog meer dan Lukaku, De Bruyne en Courtois gaat zijn naam tegenwoordig over de lippen in Europa. 

Lees ook... 🎥 Ging hij in de fout? Thibaut Courtois spreekt klare taal na nederlaag van Real Madrid

Hij zit op zijn 23ste op een niveau dat Eden Hazard in zijn topjaren had. Hij zal wel nooit de meest efficiënte worden, maar de rechtsbacks van de toplanden zitten nu al zijn matchen te analyseren en zich af te vragen: "Hoe moeten we dit in godsnaam stoppen?"

Als rechtsachter van Iran of Nieuw-Zeeland kijk je daar nu toch niet naar uit? Als de Rode Duivels iets willen bereiken op het WK zal dat in grote mate afhangen van de vorm van Doku op dat moment. En van de vrijheid die Rudi Garcia hem gaat geven. Want zo'n speler - net als Hazard destijds - mag je niet aan een leiband leggen. Laat hem maar draven...

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Manchester City
Jérémy Doku

Meer nieuws

Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

13:00
2
🎥 Ging hij in de fout? Thibaut Courtois spreekt klare taal na nederlaag van Real Madrid

🎥 Ging hij in de fout? Thibaut Courtois spreekt klare taal na nederlaag van Real Madrid

07:40
2
"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

12:40
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

12:00
'Genk en Anderlecht vechten met elkaar voor spits'

'Genk en Anderlecht vechten met elkaar voor spits'

11:20
'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

12:00
'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'

'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'

12:20
Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend Reactie

Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend

11:15
3
'Nieuws over de toekomst van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

'Nieuws over de toekomst van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

07:20
1
Dit denkt de Engelse pers van de prestatie van Club Brugge

Dit denkt de Engelse pers van de prestatie van Club Brugge

11:00
'Anderlecht plukt cruciale pion weg bij andere eersteklasser'

'Anderlecht plukt cruciale pion weg bij andere eersteklasser'

08:40
'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af'

'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af'

10:00
3
En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant

En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant

10:30
6
Hoe staan Union SG en Club Brugge er voor in de Champions League na dol avondje met blunder Courtois?

Hoe staan Union SG en Club Brugge er voor in de Champions League na dol avondje met blunder Courtois?

23:13
Goed nieuws voor fans? Pro League voert enkele drastische wijzigingen door in kalender 2026-2027

Goed nieuws voor fans? Pro League voert enkele drastische wijzigingen door in kalender 2026-2027

09:30
8
🎥 Emotionele video: STVV komt met knap gebaar richting David Meekers

🎥 Emotionele video: STVV komt met knap gebaar richting David Meekers

08:20
Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk

Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk

09:00
2
Anderlecht heeft amateurclub er bovenop geholpen: "Goed voor vier seizoenen aan inkomsten"

Anderlecht heeft amateurclub er bovenop geholpen: "Goed voor vier seizoenen aan inkomsten"

06:30
Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem

Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem

08:00
12
Dit was het opvallende plan B voor De Mil: andere JPL-club ontspringt de dans

Dit was het opvallende plan B voor De Mil: andere JPL-club ontspringt de dans

07:00
'Ashimeru verrassend op weg naar andere Belgische topclub'

'Ashimeru verrassend op weg naar andere Belgische topclub'

22:30
5
Had hij beter kunnen doen? Seys geeft fouten toe bij tegendoelpunten van Arsenal Reactie

Had hij beter kunnen doen? Seys geeft fouten toe bij tegendoelpunten van Arsenal

23:41
5
Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag

Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag

22:53
Laatste tegenstanders voor WK én Jan Vertonghen - Mannaert licht plannen toe

Laatste tegenstanders voor WK én Jan Vertonghen - Mannaert licht plannen toe

18:00
Reclameblokken midden in elke helft van de wedstrijden tijdens het WK 2026?

Reclameblokken midden in elke helft van de wedstrijden tijdens het WK 2026?

18:20
7
Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet

Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet

22:00
4
📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge

📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge

21:40
Charleroi maakt bekend: dit is de trainer bij de Zebra's komende weken

Charleroi maakt bekend: dit is de trainer bij de Zebra's komende weken

21:20
2
Analisten houden zich niet in na ontslag Nicky Hayen bij Club Brugge

Analisten houden zich niet in na ontslag Nicky Hayen bij Club Brugge

21:00
11
Ajax geeft hoop: goed en minder goed resultaat voor Union en Club Brugge in Champions League

Ajax geeft hoop: goed en minder goed resultaat voor Union en Club Brugge in Champions League

20:40
Nieuwe coach, nieuwe start: kan Brugge voor een verrassing zorgen tegen Arsenal?

Nieuwe coach, nieuwe start: kan Brugge voor een verrassing zorgen tegen Arsenal?

20:20
"Leko met Gentse neuzekes naar Jan Breydel"

"Leko met Gentse neuzekes naar Jan Breydel"

20:00
Wesley Sonck met grote lof voor Westerlo-jonkie en stevige kritiek richting Anderlecht

Wesley Sonck met grote lof voor Westerlo-jonkie en stevige kritiek richting Anderlecht

17:50
1
Sam Baro stelt Rik De Mil voor bij KAA Gent en is snoeihard voor Club Brugge

Sam Baro stelt Rik De Mil voor bij KAA Gent en is snoeihard voor Club Brugge

18:40
46
Remco Evenepoel geeft voorspelling voor Club Brugge-Arsenal, maar... "Dat stadion ga ik niet snel binnen"

Remco Evenepoel geeft voorspelling voor Club Brugge-Arsenal, maar... "Dat stadion ga ik niet snel binnen"

17:00
15
Tweede goal in drie wedstrijden, maar ook nieuwe blessure: pech voor Verlinden, Mazzu legt uit

Tweede goal in drie wedstrijden, maar ook nieuwe blessure: pech voor Verlinden, Mazzu legt uit

19:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 12/12 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 13/12 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over 'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af' Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach Sv1978 Sv1978 over Remco Evenepoel geeft voorspelling voor Club Brugge-Arsenal, maar... "Dat stadion ga ik niet snel binnen" Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Sam Baro stelt Rik De Mil voor bij KAA Gent en is snoeihard voor Club Brugge snuffel snuffel over "Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa" Vital Verheyen Vital Verheyen over Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen Andreas2962 Andreas2962 over Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem Andreas2962 Andreas2962 over En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant RobinV RobinV over Goed nieuws voor fans? Pro League geeft inkijk in kalender 2026-2027 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved