Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa"

Hebt u gisteren naar Real Madrid-Manchester City gekeken? Nee? Wel, dan raden we u aan om eens de hoogtepunten op te zoeken. De kans is groot dat tweederde gewijd wordt aan Jérémy Doku, de man die Fede Valverde nachtmerries heeft bezorgd.

Doku scoorde niet of gaf geen assist in de 1-2-overwinning van City in Bernabeu, maar was zonder twijfel wel de beste man op het veld. Valverde is nog niet vaak in zijn carrière zo voorbijgelopen en gedribbeld als gisterenavond. De frustraties dropen ervan af en hij ging zelfs ruzie zoeken met Doku om hem uit zijn ritme te halen.

Doku is mentaal niet uit een match te krijigen

Hij kreeg daarbij de hulp van Asencia, maar het mocht niet baten: Doku ging met opgeheven hoofd de confrontatie aan. Deze Doku is niet uit een match te halen door mentale spelletjes, met dank aan Pep Guardiola. Tegenstanders kunnen niet meer onder zijn huid kruipen omdat Guardiola erin gepompt heeft dat hij de beste is.

Dat is trouwens geen opkikkertje dat hij hem wijsmaakt: Doku is momenteel de beste linkse winger van Europa. Daar gaan weinig analisten ons in tegenspreken. Of ziet u iemand beter? Doku mat een ploeg af, zorgt voor ruimte voor zijn ploegmaats en is beslissend geworden.

Hij mag nog altijd wat meer gaan scoren, maar zolang hij ervoor zorgt dat de opponent meer met hem bezig is dan met - om maar iets te zeggen - O'Reilly, dan trekken ze zich daar bij City niet te veel van aan. De linksback scoorde gisteren de openingsgoal en profiteert ook in de Premier League van het afmattingswerk van zijn partner voor zich.

Deze Doku zal in grote mate het WK van de Rode Duivels bepalen

Deze Doku moet volgend jaar schitteren op het WK. We spreken nog altijd van de Grote Drie als we het over de nationale ploeg hebben, maar dat is intussen respectloos geworden voor Doku. Nog meer dan Lukaku, De Bruyne en Courtois gaat zijn naam tegenwoordig over de lippen in Europa.



Hij zit op zijn 23ste op een niveau dat Eden Hazard in zijn topjaren had. Hij zal wel nooit de meest efficiënte worden, maar de rechtsbacks van de toplanden zitten nu al zijn matchen te analyseren en zich af te vragen: "Hoe moeten we dit in godsnaam stoppen?"

Als rechtsachter van Iran of Nieuw-Zeeland kijk je daar nu toch niet naar uit? Als de Rode Duivels iets willen bereiken op het WK zal dat in grote mate afhangen van de vorm van Doku op dat moment. En van de vrijheid die Rudi Garcia hem gaat geven. Want zo'n speler - net als Hazard destijds - mag je niet aan een leiband leggen. Laat hem maar draven...