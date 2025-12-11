🎥 Emotionele video: STVV komt met knap gebaar richting David Meekers

STVV zal de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen op 21 december spelen in een bijzonder shirt. Daarmee wil de club een eerbetoon brengen aan voorzitter David Meekers, die in maart getroffen werd door een hersenbloeding.

Voorstelling van het shirt en revalidatie

Het nieuwe shirt werd officieel gepresenteerd in een video waarin ook Meekers zelf te zien was. Hij verblijft momenteel in het revalidatiecentrum Reva Herk in Herk-de-Stad. De club benadrukte dat dit initiatief bedoeld is om steun en respect te tonen voor de voorzitter.

Tijdens de persvoorstelling gaf zoon Gijs een update over de gezondheidstoestand van zijn vader. “Hij blijft positief evolueren”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Zijn kinesist liet me net nog een filmpje zien waarin papa zelfstandig aan het wandelen is. Hij blijft stappen zetten, ook mentaal. Waar dat uiteindelijk zal eindigen, weten we niet. Dat zal de tijd uitwijzen. Maar hij blijft evolueren, en dat is het belangrijkste.”

Symboliek en wedstrijdcontext

Het shirt zal gedragen worden tijdens de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Daarmee wil STVV niet alleen sportief presteren, maar ook een duidelijk signaal geven van verbondenheid met Meekers. Het gebaar onderstreept de rol van de voorzitter binnen de club en de waardering die hij geniet.

De timing van de actie is opvallend: net voor de winterstop kiest STVV voor een symbolische wedstrijd om dit eerbetoon te brengen. Het initiatief werd door de clubleiding omschreven als een manier om Meekers zichtbaar te betrekken bij het team, ondanks zijn afwezigheid langs de zijlijn.

De revalidatie van Meekers verloopt stap voor stap. Het feit dat hij in de video verschijnt, toont dat hij actief betrokken blijft bij de club. Voor STVV is dit een belangrijk signaal richting spelers, staf en supporters.





Maandag werd de voetbalwereld nog opgeschrikt door het overlijden van Glen De Boeck. Ook hij kreeg een hersenbloeding. Zijn familie kwam met een bijzondere boodschap, om geen bloemen of kransen te geven, maar een schenking te doen aan De Warmste Week.