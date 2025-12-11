Na alle trainerswissels: moet STVV Vrancken dringend een nieuw contract geven?

STVV kende vorig jaar een hectische wintermercato. Dit seizoen lijkt de rust teruggekeerd, maar het aflopende contract van coach Wouter Vrancken zorgt voor een belangrijke vraag. Moet de club nu al ingrijpen of wachten tot het einde van de campagne?

Contract en prestaties

Vrancken tekende in april 2025 bij STVV, midden in de degradatiestrijd. Acht maanden later staat de ploeg verrassend tweede in de stand. Dat succes zet de clubtop voor een dilemma: een nieuwe verbintenis aanbieden of pas na afloop van het seizoen onderhandelen.

Analist Stef Wijnants ziet twee kanten. “Bij STVV heeft Wouter de drive teruggevonden. Hij is thuisgekomen. Iedereen weet dat Wouter wil blijven. Misschien kan dat in zijn nadeel spelen in de onderhandelingen”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Duur en voorwaarden

De vraag is of een contract van meerdere jaren nodig is. Volgens Wijnants is Vrancken atypisch en heeft hij geen langdurig contract nodig om gelukkig te zijn. “Toen Genk zijn overeenkomst na twee maanden al verlengde, was ik geen voorstander. Een goed jaar na die handtekening was Wouter weg.”

Volgens Wijnants moet Vrancken correct beloond worden bij sportief succes, zeker als hij de Champions' Play-offs haalt. Daar kan een bonus tegenover staan bijvoorbeeld. Wijnants voegt eraan toe dat een opstapclausule nodig kan zijn, mocht een grotere club zich melden.

Daarnaast wijst hij op de impact van Vrancken op de achterban. “De STVV-bazen moeten beseffen dat Vrancken in zijn eentje een gemeenschap opnieuw in beweging bracht. Wouter heeft als local boy een snaar geraakt bij fans die lang zijn weggebleven”, besluit hij.





Het bestuur van STVV staat dus voor een strategische keuze: nu al zekerheid bieden of wachten tot de zomer. De prestaties en de band met de supporters maken duidelijk dat de beslissing niet vrijblijvend is.