Degryse denkt te weten waarom Verhaeghe vooraf niet naar Baro belde over Leko

De overgang van Ivan Leko naar Club Brugge heeft binnen het Belgische voetbal de nodige aandacht getrokken. Marc Degryse analyseert de situatie en wijst op de rol van etiquette, de verhoudingen binnen de Pro League en de betekenis van de keuze voor Rik De Mil.

Etiquette en communicatie

Volgens Degryse had Bart Verhaeghe vooraf rechtstreeks contact moeten opnemen met Sam Baro. “Van voorzitter tot voorzitter. Voor zó een gevoelige overgang is een telefoontje gepast. Dat gaat over etiquette”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws. Daarmee benadrukt hij dat formele communicatie tussen voorzitters essentieel blijft bij dergelijke dossiers.

Degryse wijst echter op de bredere context van de Pro League. KAA Gent verdedigt opnieuw het systeem van play-offs en deed dat samen met Anderlecht, Union en Standard. “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de situatie bij de Pro League een rol speelt”, ziet Degryse als reden om geen telefoontje te plegen. “Door die zet van Baro lijkt het alsof de relaties niet langer optimaal zijn.”

Samenwerking tussen clubs

Hij benadrukt dat clubs zich niet moeten verliezen in conflicten. “Maar ik raad Club toch aan om geen onnodige vijanden te creëren. Want ooit heb je elkaar nodig. De clubs moeten sámen onze competitie naar een hoger niveau tillen.” Degryse stelt dat beslissingen in de Pro League enkel in een constructieve sfeer genomen kunnen worden.

Degryse besluit dat vijandigheid geen plaats mag hebben bij cruciale vergaderingen. Het kan volgens hem niet de bedoeling zijn dat er op de volgende Pro League-vergadering een beslissing moet genomen worden met een vijand naast je. Daar wordt niemand immers beter van.

Toekomst voor Rik De Mil

Tot slot wijst hij op de sportieve kant van de zaak. De keuze van KAA Gent voor Rik De Mil vindt Degryse heel erg goed. Het wordt een grote kans voor De Mil, bij een topclub, maar die heeft hij zeker verdiend, aldus de analist.